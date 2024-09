Kylian Mbappé esélytelen volt a csúcsra, argentin játékosé a rekord

A szaúdiaknak egyébként nem volt igazán nagy dobásuk a nyáron, a tavalyi őrült költekezéshez képest a francia válogatottban kiegészítő embernek számító Moussa Diaby megszerzése volt a csúcs, igaz, érte azért az al-Ittihad kicsengetett 60 millió eurót az Aston Villának, míg az al-Ahli Osimhen helyett végül Ivan Toney-ért fizetett 42 millió eurót a Brentfordnak. A teljes kép azonban azt mutatja, hogy a szaúdi liga klubjainak összkiadása messze elmaradt az öt vezető európai bajnokságétól.

A Chelsea költötte a legtöbbet

Utóbbiak közül immár szokás szerint kiemelkedik a Premier League: míg a német, az olasz, a spanyol és a francia klubok összkiadása sem érte el az egymilliárd eurót, az angol élvonalbeli csapatoké 2,3 milliárdra rúg. A Chelsea 238 millió euróval csúcstartó, a londoni kékek ennek az összegnek majdnem a felét a Pedro Neto, Joao Félix portugál szélsőduóra költötték el. A Manchester Unitedtól érkezett kölcsönbe még Jadon Sancho is, a feleslegessé váló Raheem Sterling így kerülhetett szintén kölcsönbe az Arsenalhoz az átigazolási időszak legvégén.

A Chelsea költekezése megszokottnak tekinthető, ami igazán megdöbbentő jelzése a Premier League pénzügyi erejének, hogy a második legtöbbet a Brighton & Hove Albion költötte a nyáron valamennyi klub közül, több esetben is alaposan ráfizetve az érintett játékosok Transfermarkt szerinti piaci értékre.

Miért nem Mbappé volt a nyár legdrágább igazolása?

A legértékesebb játékost Kylian Mbappé személyében a Real Madrid szerezte meg a nyáron, érte azonban nem kellett átigazolási díjat fizetni, mivel Párizsban lejárt a szerződése. A legdrágább igazolást a városi rivális Atlético Madrid könyvelhette el, amely 75 millió euróért vette meg a világbajnok támadót, Julián Álvarezt a Manchester Citytől.

Ennek a listának a második helyén a Ferencváros egyik Európa-liga-ellenfele, a Tottenham Hotspur áll, amely 64 millió eurót fizetett a Bournemouthnak Dominic Solanke játékjogáért.

A húsz legdrágább igazolásból hármat is a Manchester United hajtott végre, amely a védelmét akarta megerősíteni. A Lille-től megvett tizennyolc éves Leny Yoro 62, a Bayerntől megszerzett Matthijs de Ligt 45 millió euróba került, a két középső védő mellett az átigazolási időszak utolsó napján a PSG-től védekező középpályást is vett a MU Manuel Ugarte (50 millió) személyében. Az Európa-bajnok spanyol válogatott vezéralakjai közül Dani Olmo váltott klubot, a Barcelona 55 millió eurót fizetett érte az RB Leipzignek.

A már említett Sterlingnél (35 millió euró) egyetlen, a Transfermarkt által többre becsült labdarúgót adtak kölcsön a nyáron. Giorgi Mamardasvili (45 millió euró) esete speciális: az Eb-n tündöklő grúz kapusért a Liverpool először fizetett 30 millió eurót a Valenciának, majd kölcsönben visszaküldte még egy idényre a spanyol klubhoz. A jelentősebb kölcsönügyletek között is akad, amely a Ferencvárost is érinti: a zöld-fehérek El-alapszakaszbeli ellenfele lesz a francia Nice is, amely kölcsönvette a Dortmund csodagyerekét, a tizenkilenc éves Youssoufa Moukokót.

Nagy nevek klub nélkül

Amelyik klub úgy érzi, hogy még mindig nem elég erős a kerete, az válogathat a neves szabadügynökök közül, azaz azoknak a futballistáknak a köréből, akik szerződésük nyári lejárta után jelenleg egyik egyesületnek sem a tagjai. A legtöbbre közülük a Juventust elhagyó francia világbajnokot, Adrien Rabiot-t becsüli a Transfermarkt (35 millió euró), mellette még Mario Hermoso (25 millió) emelkedik ki a névsorból.

Utóbbihoz hasonlóan az Atlético Madrid elhagyása után keres még klubot a holland Memphis Depay, a francia Anthony Martial kilenc manchesteri év után nem talált új csapatot a United helyett. Klubot keres még a 2014-es világbajnokság két nagy sztárja, James Rodríguez és Mats Hummels is.