Orosz Pál nem tudja elfogadni, hogy a nézők kifütyülik a Fradit egy győztes meccs után

A bajnoki címvédő FTC már múlt pénteken lejátszotta, és 3-1-re megnyerte az MTK Budapest elleni mérkőzését az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában, ahol 5 meccsből 5 győzelmet aratott. Nem véletlenül a zöld-fehérek nyitották a hétvégi fordulót, hiszen a csapat számára szerdán, az Anderlecht elleni Európa-liga csoportmeccsel megkezdődik a nemzetközi kupaszereplés. Ráadásul itthon a Magyar Kupában is pályára léptek a zöld-fehérek, ahol sikerrel jutottak túl a két évvel ezelőtti finalista, jelenleg az NB II-ben játszó Budafokot.

A Fradi a Magyar Kupában simán túllépett a Budafokon Saldanha vezetésével (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)

Mindezek a sikerek ellenére bizony egyre többször harsant fel az idei szezonban a közönség soraiból füttyszó, ugyanis a csapat eredményesen teljesít, ám a mutatott játék bizony sokszor hagy némi kivánnivalót maga után. Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója az m4sport.hu-nak adott interjúban szót is emelt ez ellen, a sportvezetőnek főleg a Nyíregyháza ellen sikerrel megvívott meccs utáni lelátói reakció nem tetszett. A bajnoki szerepléssel és a csapat játékával kapcsolatban ugyanis úgy fogalmazott, hogy eredményesen játszik a Fradi, de nem szépen.

– Emlékezzünk arra, hogy amikor érkezett Szerhij Rebrov, akkor az első meccseken füttykoncert volt, aztán elfogadták a szurkolók. Nyilván van egy türelmetlenség, de azt nem tudom elfogadni, amikor 2-1-re nyerünk hazai pályán és fütyül a közönség. Ha azt várjuk a csapattól, ami az egyik jelmondatunk, hogy küzdeni mindig, feladni soha, akkor mi se adjuk fel a lelátón. Hajtsuk a csapatot végig és majd a végén megbeszéljük, hogy mi történt – fogalmazott Orosz Pál.

Az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója is izgatottan készül a zsinórban hatodik főtáblás nemzetközi kupaszereplésre, és úgy véli, a csapat számára a cél a továbbjutás az Európa-ligában, de ez a bravúr kategórijába tartozna. Az El-alapszakaszában az ellenfelek közül a svéd Malmőt leszámítva mindegyik csapat játékoskeretét értékesebbnek tekintik a Ferencvárosénál a szakértők, ráadásul az Opta a továbbjutással kapcsolatban azt jósolja, hogy a zöld-fehéreknek minimális az esélye a továbbjutásra. A Ferencváros szerdán, az Anderlecht vendégeként kezdi a főtáblás szereplést, és a sportvezető elmondta, a papírforma alapján nem az FTC az esélyes.

– De mi sosem ezt nézzük, hiszen ez alapján a Monaco vagy a Trabzonspor ellen sem minket tekintettek a jobb csapatnak. Nehéz sorozat lesz, és közben ott van a magyar bajnokság is, ráadásul ez a nemzetközi szereplés most januárig tart. Ezért jó, hogy bő a keretünk. A nagy számok törvénye alapján a pénz is számít, hiszen ha olyan kvalitású játékosról beszélünk, aki a sokszorosát keresi a mieinknek, akkor az jelent valamit. A pénz meghatározza egy csapat erejét – hangsúlyozta Orosz.

Az FTC az előző szezonban a Konferencialigában szerepelt, ehhez képest a második számú kupasorozat előrelépés. Orosz szerint a Fradi a helyén van, annak ellenére, hogy a csapat minden szezont úgy kezd, hogy meg akarja nyerni a magyar bajnokságot, a kupát és persze a Bajnokok Ligájában a főtáblára akarnak jutni. – A realitás esetünkben az Európa-liga, de a Konferencialiga sem egy rossz sorozat, hiszen ott van a mezőnyben például a Fiorentina vagy az Olimpiakosz – közölte.

Szerencsénk sem volt, el is szúrtuk

Orosz Pál korábban úgy nyilatkozott, hogy közép-európai élcsapatnak tartja a Ferencvárost, de a térségből a horvát Dinamo Zagreb, a cseh Sparta Praha és a szlovák Slovan Bratislava is a BL főtábláján szerepel.

– Ez egy ilyen szezon. Szerencsénk sem volt, el is szúrtuk, de ez a realitás. Láthattuk az eredményeket, a Zagreb kapott egy kilencest, a Slovan egy ötöst. Ennyit sosem jó kapni, még akkor sem, ha a BL egy elit sorozat. A Ferencváros még nem tartozik a klasszikus BL-csapatok közé. Oda lehet jutni, idén is sikerülhetett volna. A célunk most az El-ben az, hogy jussunk tovább. Ennél konkrétabb terv nincs, ez is bravúr lenne – állította a sportvezető.

Orosz egyetértett azzal a felvetéssel, hogy a fővárosi klubnak szüksége lenne egy olyan edzőre, aki állandóságot biztosít. Elmondta, náluk sem volt tervezve csere a kispadon, de a pénz elmozdította Dejan Sztankovicsot, az utolsó pillanatig nem tudták, hova megy a szerb szakvezető, aki a Szpartak Moszkva irányítását vette át. A keret kialakításával kapcsolatban Orosz Pál elmondta, akadnak olyan helyzetek, amikor el kell engedni egy jó futballistát.

– Tudomásul kell venni, hogy nem az a klub vagyunk, amely csillagászati fizetéseket tud adni. Amikor idejön egy játékos, akkor van egy karrierterve. Nekünk az a célunk, hogy jó csapatunk legyen, de ez egy üzlet is. Ha érkezik egy olyan ajánlat, amely a futballistának és a klubnak is előrelépést jelent, akkor lépni kell. A magyar klublabdarúgást megfelelően kell képviselnünk a nemzetközi sorozatokban. Ha magyarokkal meg tudjuk csinálni, akkor boldogok vagyunk, de ha külföldiekkel, akkor velük kell. Szeretnénk, ha még több magyar lenne a keretben, de ez nem mehet az eredmények rovására. Elfogadom és én is azt mondom, hogy lehetne több a magyar, de sikeresek vagyunk és ameddig azok vagyunk, addig jól csináljuk a dolgunk – jelentette ki Orosz Pál, aki hozzátette, itthon minél erősebb az ősi rivális Újpest, annál nagyobb öröm megverni őket.