Szoboszlai a bosnyákok ellen visszahozná az örömöt és a vidámságot

A Németországban elszenvedett 5-0-s vereség után a csapatkapitány Szoboszlai Dominik jelent meg a játékosok közül a telki edzőtáborban megtartott hétfői sajtótájékoztatón. Marco Rossi szövetségi kapitány előtt ő kapott kérdéseket, és természetesen a düsseldorfi kudarc utóéletére voltak kíváncsiak az újságírók.

Fotó: Csudai Sándor

– Volt egy megbeszélés, a főnökkel és a játékosokkal is külön-külön, átbeszéltük, mik azok, amiken változtatni kellene – fogalmazott Szoboszlai Dominik a sajtótájékoztatón. – Nagyon jó beszélgetés volt, és olyan közös nevezőre jutottunk, ami segítségére lehet a csapatnak. Kedden olyan választ szeretnénk mutatni a pályán, amire nem a szomorúság és a bánat lesz jellemző, hanem az öröm és vidámság, ezt egy meccs alatt vissza tudjuk hozni.

A tizennégy meccses veretlenségi sorozattal magasra tettük a lécet, lehet, hogy már elvárás, hogy ilyen mérkőzéseken, mint a németek elleni volt, nyerjünk vagy pontot szerezzünk. Szerintem kicsit reálisabbnak kellene lennünk. Ez természetesen nem kifogáskeresés, nem lehet 5-0-ra kikapni, ezt mindannyian tudjuk.

Egy nagyon erős válogatott ellen próbáltak ki egy új taktikát, ami sajnos nem jött össze, de nem a taktika volt a probléma. Nem volt meg a küzdőszellem, az akarat, ami eddig sikeressé tett minket. Meg kell találni az utat régi önmagunkhoz.

A csapat érdekében kér türelmet

Kérdésként elhangzott, hogyan kezeli Szoboszlai azokat a szurkolói véleményeket, amelyek szerint mostanában nem teszi magát oda eléggé a válogatott mérkőzéseken. Azt felelte, ezekkel a hangokkal nem foglalkozik, mert ha foglalkozna, egy sötét szobában depressziósan feküdne. Bárki bármit mondhat róla, ő akkor is kimegy a pályára, hogy a maximumot nyújtsa, ami nem mindig sikerül, mert emberből van, de reméli, többször lesz sikeres, mint nem. Szoboszlai Dominik hozzátette: ő a csapat érdeke, a többiek szempontjából kér türelmet a szurkolóktól, mert ha elkezdenek a csapat ellen fordulni, az senkinek sem fog használni. Ők szeretnének örömet szerezni a szurkolóknak, de ehhez ők is kellenek, és a játékosoknak most van a legnagyobb szükségük mindenki támogatására. A kérdésre, hogy a düsseldorfi 0-5 megtörhette-e a csapat hitét, Szoboszlai Dominik így válaszolt:

– A keddi reakció lesz a legfontosabb. Voltunk már gödörben, az angolok elleni hazai 0-4-re gondolok, akkor sem ingott meg a játékosok bizalma a főnök felé, és az övé sem az irányunkba. Csak együtt tudunk kijönni a gödörből. A közelmúltban olyan élményeket adtunk a szurkolóknak, amilyenekre valószínűleg senki sem várt, előre senki sem hitte volna el, ha azt ígérjük, ilyen eredményeink lesznek. Kis türelem kell. Ez a vereség megtörtént, rendben van, felfogtuk, de a múlttal nem foglalkozunk, a jelenben vagyunk, és a jövőért csinálunk mindent.

A boszniai kollégák kérdésére válaszolva a csapatkapitány elismerően szólt a kedd esti ellenfélről; ugyanolyan harcos és csapatmunkában erős válogatottnak írva le Bosznia-Hercegovinát, amilyen a magyar válogatott: – Nem a szerencse következménye, hogy az A-ligába jutottak, hanem a kemény munkáé. Több játékost ismerek közülük, tapasztalt és fiatal labdarúgóik egyaránt jó erőt képviselnek. De készen állunk a kihívásra. Magunkat kell adnunk kedd este, ez a lényeg.