A McLaren óriási szívességet tett Verstappennek

Charles Leclerc (Ferrari) bizakodhatott az azeri időmérő előtt. A monacói pilóta váratlan győzelmet aratott Monzában , ami láthatóan felvillanyozta őt, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt három évben még gyengélkedő Ferrarival is megszerezte a pole pozíciót Bakuban. Idén is megnyerte az egyik szabadedzést, a másik kettőn Max Verstappen (Red Bull), illetve George Russell (Mercedes) volt a leggyorsabb. A topcsapatok közül egyedül a McLaren nem aratott részsikert, de a wokingiak jó formában vannak, és természetesen ennek a hétvégének is esélyesként vágtak neki.

Charles Leclerc süvített a bakui pályán Fotó: AFP/POOL/ALI HAIDER

A wokingiak a konstruktőri bajnokságban felzárkóztak a Red Bull mögé, ha Azerbajdzsánban is jól teljesítenek, helycserére is sor kerülhetett volna az élen. Lando Norrisnak (McLaren) is nagyon kellettek a pontok, hogy közelebb férkőzhessen Verstappenhez, aki 62 pontos előnnyel vezeti az egyéni pontversenyt.

A McLaren viszont nagyon elszámolta magát az időmérőn, amire Norris fizetett rá. Miközben folyamatosan javult a pálya, túl későn küldték ki a britet az utolsó gyors körére az első szakaszban, ráadásul Norris is hibázott a kör során, így nem tudott javítani, és azonnal kiesett. A vasárnap 13 órakor kezdődő Azeri Nagydíjon csak a 17. rajthely lesz az övé.

A többi kieső, Daniel Ricciardo (RB), Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü (mindkettő Sauber) és Esteban Ocon (Alpine) parkolnak majd le Norris köré.

Leclerc eközben megnyerte az első szakaszt, a másodikban pedig Verstappen volt a leggyorsabb, az ő csatájukra lehetett számítani a pole pozícióért. Az eltiltott Kevin Magnussen (Haas) helyére beugró Oliver Bearman, Cunoda Juki (RB), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hülkenberg (Haas) és Lance Stroll búcsúzott a Q2-ben.

Öten Verstappen előtt

A McLaren szerencséjére a Red Bull csak szenvedett az utolsó szakasz során, és nem tudott harcba szállni az első helyért. Leclerc nagyon simán szerezte meg a pole pozíciót, amely tehát a zsinórban negyedik volt neki Bakuban, de rajta kívül még Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull) és George Russell (Mercedes) is megelőzte a hatodik helyről induló Verstappent.