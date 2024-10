Arina Szabalenka kulisszatitkokat fedett fel az életéből

Arina Szabalenka élvezi az életet. Annál is inkább, mert nem csupán sportolóként sikeres, immár a magánéletében is megtalálta a boldogságot. A 25 éves fehérorosz teniszező idén megvédte a címét az Australian Openen, majd megnyerte a US Opent is. Ez utóbbi győzelem arról is emlékezetessé vált, hogy Szabalenka ekkor vállalta fel nyíltan, amiről már hónapokkal korábban pletykáltak: a brazil Georgios Frangulis oldalán a szerelemben is megtalálta a boldogságot.

Szerelem a tragédia árnyékában

„Nagyon szerencsés vagyok, hogy veled lehetek. A támogatásod felbecsülhetetlen” – írta Szabalenka az Instagramon, véget vetve a találgatásoknak. Ami azért is fontos pillanat az életében, mert korábban egy szomorú eset miatt került többször is az újságok címlapjára. Korábbi barátja, a fehérorosz Konsztantyin Kolcov ugyanis 43 évesen tisztázatlan körülmények között hunyt el. Az egykori NHL-játékos szállodai szobájának teraszáról esett ki. Korábbi felesége is cáfolta, hogy öngyilkosságot követett volna el.

Maga Szabalenka is gyászolta Kolcovot, igaz, valószínűleg már márciusban is együtt volt Frangulisszal. Mi több, a kapcsolatukat talán éppen Kolcov halálesete miatt hozták nyilvánosságra csak szeptemberben.

Szabalenka miért Dubajban készül a WTA-vb-re?

Bármi is történt Kolcovval, Szabalenka immár túl van a tragédián és roppant boldog Georgios Frangulis oldalán. A világelső ezt bizonyítandó kedden egy egyperces videót is feltöltött az Instagram-oldalára. Ezen csók is elcsattan, persze megjelenik benn a tehetős brazil vállalkozó terméke, az Oakberry is, továbbá egy rejtélyes kislány. Szabalenkának nincs gyermeke, de az interneten nincs olyan forrás, ami szerint Frangulis apa lenne.

A lényeg: Szabalenka, miként a videó is árulkodik róla, Dubajban keményen készül az esztendő utolsó fontos versenyére, a november 2-án kezdődő WTA-világbajnokságra. A helyszín azért is megfelelő erre, mert a vb-t Rijádban rendezik. Iga Swiatek a címvédő, de aligha túlzás, hogy világelsőként Arina Szabalenka a legfőbb esélyes.