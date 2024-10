Egyetlen gólszerzőt tudott felmutatni a múlt héten a magyar légió

Angliából lényegében jó híreket kapott Marco Rossi: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is játszott a múlt héten a Liverpoolban, illetve a Bournemouth-ban. Szoboszlai előbb a Bologna ellen lépett pályára a Bajnokok Ligájában, a csapata 2-0-ra nyert, ő 85 percet töltött a gyepen, és adott egy gólpasszt, majd a hét végén a Crystal Palace otthonában a szünet után beállva lehetett aktív részese az 1-0-s sikernek. Kerkez Milos csak a Premier League-ben érdekelt, ott viszont két meccset is lejátszott, előbb hétfőn a Bournemouth 3-1-re legyőzte a Southamptont a magyar védőt végig szerepeltetve, majd szombaton 1-0-ra kikapott a Leicester vendégeként, Kerkez kezdett, és 63 percet kapott.

Szoboszlai Dimin játszott és pihent is Fotó: AFP/NurPhoto/Giuseppe Maffia

Bár jelenleg nem tagja a válogatott keretnek, érdemes figyelmet szentelni Callum Stylesra is, aki kedden a 78. percben állt be a másodosztályú West Bromwich Albionba, amely otthon kapott ki 1-0-ra a Middlesbrough-tól, majd szombaton csak a kispadról nézte, hogy a társai 0-0-t játszanak a Millwall-lal. Szűcs Kornél viszont kapott meghívót Marco Rossitól, ő végigjátszotta a Plymouth mindkét Championship-mérkőzését a múlt héten, a csapata előbb 1-0-s vereséget szenvedett a Burnley stadionjában, majd a hét végén 2-1-re legyőzte a Blackburn Roverst.

Bolla helye biztos a Rapidban

Az RB Leipzig két magyarja, Gulácsi Péter és Willi Orbán felemás hetet zárt. A lipcsei együttes kétszer is vezetett a Juventus ellen a Bajnokok Ligájában, mégis kikapott hazai pályán 3-2-re , a bajnoki fordulóban viszont nyert 1-0-ra Heidenheimben, a két magyar mindkét mérkőzést végigjátszotta. Az Union Berlin nagy meglepetésre 2-1-re legyőzte a Dortmundot, Schäfer András a 67. perctől lehetett részese a diadalnak. Szalai Attila nem került be a Hoffenheim keretébe az Európa-ligában a Dinamo Kijev és a Bundesligában a VfB Stuttgart ellen sem. A német másodosztályban a Hertha 2-2-re végzett a Schalke otthonában, Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, ifjabb Dárdai Pál a 84. percben állt be, a Münster 3-2-re kikapott Nürnbergben, Németh András kezdőként lépett pályára, a 16. percben gólpasszt adott, a 66. percben lecserélték.

Gulácsi Péter nem lehetett teljesen boldog a múlt héten Fotó: X/RB Leipzig

Az olasz élvonal egyetlen magyarja, Balogh Botond a 61. percig lehetett a pályán a Parmában, amely hétfőn otthon 3-2-es vereséget szenvedett a Cagliaritól, majd vasárnap 0-0-ra végzett Bolognában, ezt a meccset a magyar védő végigjátszotta. A másodosztályban a Spezia Nagy Ádámmal a középpályán 1-0-ra nyerni tudott a Reggiana ellen. A francia első osztályban Loic Nogo 88 percet kapott a Brestben 2-0-ra kikapó Le Havre együttesében.

Az osztrák Rapid Wien töretlenül számít Bolla Bendegúz szolgálataira: a Konferencialigában a Basaksehir vendégeként győzött a csapat 2-1-re, majd a bajnokságban az Altach csapatát fektette két vállra 1-0-lal, Bolla mindkét meccsen végig a pályán volt. Akár csak a török élvonalban Mocsi Attila, a Rizespor játékosa, a csapata 2-1-re legyőzte az Antalyasport. A Galatasaray Sallai Rolandot a 65. percben bevetve nyert 1-0-ra az Alanyaspor ellen.

Bolla Bendegúz remek formában játszik Bécsben Fotó: AFP

A görög Szuperligában az Aszterasz Tripolisz a Kallithea otthonából vitte el a három pontot 3-1-es végeredménnyel, Ádám Martin a kezdőcsapatban kapott helyet, az 58. percben sárga lapot kapott, egy perccel később lecserélték. A Panathinaikosz–Olimpiakosz rangadón Kleinheisler László ezúttal sem került be a hazai csapat keretébe.

A svájci első osztályú St. Gallen a Konferencialigában 6-2-re kikapott a belga Cercle Bruges vendégeként, Csoboth Kevin a szünetben állt be, az 58. percben gólt szerzett, a 81. percben gólpasszt adott, majd vasárnap a bajnokságban 1-1-et játszott a Servette-tel, a magyar csatár a 66. percben állt be.

Európát elhagyva Szaúd-Arábiában is találunk magyart, az Al-Fateh Szappanos Péterrel a kapuban kapott ki 2-0-ra az Al-Tavontól. Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a Philadelphia Union két meccset is játszott a múlt héten, előbb 2-1-es ereséget szenvedett Orlandóban, ott Gazdag Dániel gólpasszt adott, majd 3-2-re kikapott a Columbus Crew stadionjában is, a magyar támadó azt a mérkőzést is végigjátszotta, a Sporting Kansas City pedig otthon vallott 3-0-s kudarcot a Los Angeles FC-vel összecsapva, Sallói Dániel a szünetben állt be.