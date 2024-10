Klujber Katrin játékát kedveli, a kézilabda az élete – interjú Gódorné Nagy Mariannával

– Október végéhez közeledünk, a nyár már csak egy múló emlék. Milyen az élet ilyenkor az Őrségben? Az önök mindennapjai mennyiben változnak meg az év ezen szakaszában?

– Nincsenek nagy változások. A nyár annyiban különbözik a többi évszaktól, hogy van egy hónap szünet, amikor egyáltalán nem foglalkozunk kézilabdával. Ezt leszámítva egész évben az tölti ki a napjainkat: edzősködünk, van egy egyesületünk Lentiben, ahol több mint száz gyerek van, a kezdőktől egészen az ifi korosztályig terjed a korcsoport.

Gódorné Nagy Marianna Született: 1957. augusztus 30., Csorna Posztja: jobbátlövő Klubjai: Csornai MEDOSZ SE (1970–1976), TFSE (1976–1980), Vasas SC (1980–1986), Bayer Leverkusen (NSZK, 1986–1988), Hypobank Wien (osztrák, 1988–1991), WAT Fünfhaus (1991–1993) Első válogatottság: 1975. október 10., Koprovnica (Lengyelország 15–14) Utolsó válogatottság: 1987. december 20., Szófia (Ausztria 22–17, B-vb) Legjobb eredményei: olimpiai 3. (1976), olimpiai 4. (1980), vb-2. (1982), kétszeres vb-3. (1975, 1978), vb-8. (1986), háromszoros BEK-győztes (1982, 1989, 1990), BEK-2. (1991), kétszeres IBV-4. (1974, 1975), ötszörös magyar bajnok (1980, 1981, 1982, 1984, 1985), négyszeres MNK-győztes (1980, 1981, 1982, 1984), NSZK-bajnok (1987), négyszeres osztrák bajnok (1988, 1989, 1990, 1991), kétszeres világválogatott (1991), ötször az év magyar kézilabdázója (1979, 1980, 1981, 1982, 1985)

– Jó pár éve már, hogy maguk mögött hagyták Budapestet, jelenleg az alig ötszáz fős lélekszámú Szentgyörgyvölgyben élnek. Otthonra leltek a határ menti községben?

– Budapestről először kimentünk az akkori NSZK-ba, majd átmentünk Ausztriába, aztán amikor abbahagytam a kézilabdát, akkor költöztünk Szentgyörgyvölgybe, ami az Őrség szélén van. Ott most a legjobb, ott vagyunk otthon. Nagyon szeretünk ott élni. A férjemmel mindketten vidéki származásúak vagyunk. Amíg fiatal az ember, szeret városban lakni, de mi már nem vágyunk rá. Ahol most vagyunk, ott is elérhető minden: ha nagyon szeretnénk színházba, moziba, esetleg étterembe menni, Zalaegerszeg, Nagykanizsa vagy éppen Szombathely sincs messze.

Aktív életet élnek

– Amikor éppen nem a kézilabdával foglalkoznak, mi jelenti a kikapcsolódást?

– A férjemmel mindketten nyugdíjasok vagyunk, igyekszünk akkor is aktív életet élni, amikor éppen nem a kézilabdáról van szó. Van kertünk, ahol próbálunk egy kis zöldséget, ezt-azt megtermelni. Ez nagyon jó dolog, hiszen a saját termésünket ehetjük. Régebben nem volt jellemző ránk az ilyesmi, élvezzük.

– Helyben mennyire érzi, hogy ismerik, elismerik a játékosmúltja miatt?

– Szentgyörgyvölgy egy kistelepülés, ha nem is tanyák, de elszórt házak alkotják főként. Mi is egy ilyenben lakunk, nem igazán sétálgatunk a faluban. Lentiben tudják, hogy kik vagyunk, mivel foglalkozunk, abszolút érezzük a megbecsülést.

Gódorné Nagy Marianna és a tekintélyes éremgyűjteménye. Fotó: Tumbász Hédi

– Említette, hogy a legkisebbektől kezdve több tanítványuk van. Ők mit tudnak az ön páratlan pályafutásáról?

– Azok, akik az egyesületünkbe járnak kézilabdázni, abszolút tisztában vannak ezzel, hiszen a szülők beszéltek nekik erről. Egy időben tanítottam Lentiben egy iskolában is, ott a kollégák ugyanúgy elmondták a gyermekeknek, hogy kivel van dolguk.

– Mi a cél, mik a lehetőségek Lentiben, ahol az önről elnevezett munkacsarnokban zajlik a munka?

– Nem egyszerű, mert ez egy kisváros. Az a baj, hogy a gyerekek az általános iskola elvégzése után elvágyódnak, elmennek Zalaegerszegre, ide-oda középiskolába. Így nagyon nehéz csapatot építeni. Sokan vannak, akik bár Zalaegerszegen tanulnak, visszajárnak hozzánk az edzésekre, mérkőzésekre. Próbáljuk fenntartani a rendszert, amennyire lehet.