A Chelsea őrült költekezésének meglett az eredménye, egy magyar tinédzser akadályt jelenthet

Szerdán a három európai kupa közül utolsóként elkezdődik a Konferencialiga is a ligafázissal. Bolla Bendegúz (Rapid Wien) már az első játéknapon pályára léphet a harmadik számú sorozatban, amelyben tovább négy magyar játékost nevezett klubja: Csoboth Kevin a St. Gallen, Lang Ádám az Omonia, Sós Bence a Topolya, Vancsa Zalán a Gent színeiben szerepelhet Konferencialiga-meccsen. Vancsa a nyitányon a Kl fő esélyese, a Chelsea ellen léphet pályára.

Vancsa Zalán (itt a magyar U21-es válogatott mezében) klubja, a Gent a Chelsea otthonában lép pályára a Konferencialiga első fordulójában (Fotó: MLSZ)

A Bajnokok Ligája és az Európa-liga rajtja kapcsán már sok szó esett az átalakított versenyrendszerről. A harmadik számú sorozatnak még a nevét is megváltoztatta az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a 2024/25-ös idényre, igaz, ez nem feltűnő: a köznyelvben már eddig is sokan egyszerűsítették az Európa-konferencialiga nevét, ám mostantól hivatalosan is Konferencialiga a sorozat neve.

Hogyan zajlik a Konferencialiga?

A két nagy testvérrel ellentétben a Konferencialiga nem kapta meg az önálló nyitóhetet az UEFA-tól, ezen a héten a BL és az El második fordulós meccsei mellett rendezik a Kl első körét.

Önálló záróhete viszont lesz a Konferencialigának, amikor december 19-én lezárul a ligafázis a hatodik fordulóval.

Kettővel kevesebb kör alapján alakul ki tehát az alapszakasz végeredménye, mint a BL-ben vagy az El-ben, viszont ugyanúgy harminchat csapat vesz részt, ugyanúgy a tabella első nyolc helyezettje jut majd a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek pedig egy egyenes kieséses fordulót vívnak azért, hogy kövessék a legjobbakat a tizenhat közé.

Melyik csapat lehet a Konferencialiga győztese?

Az főtáblák közötti átjárás megszűnt erre az idényre, azaz a május 28-i, wroclawi döntő résztvevői a mostani harminchat csapat közül kerülnek ki. Az előző két kiírás döntőse, az olasz Fiorentina, valamint a spanyol Real Betis is a favoritok közé sorolható, de a legfőbb esélyes az angol Chelsea.

A Transfermarkt szerint a Konferencialiga tizenkettő legértékesebb játékosa kivétel nélkül a Chelsea keretében található.

Persze a londoniak tettek is a keret megerősítéséért, nyáron minden más klubnál többet költöttek játékosokra.

Magyarok a Konferencialiga csapataiban

Éppen a mezőnyből papíron kiemelkedő Chelsea ellen léphet először pályára nemzetközi kupameccsen Vancsa Zalán. A tizenkilenc éves magyar válogatott futballista múlt héten a belga bajnokságban már bemutatkozott a Gentben, amely egyébként a Chelsea-hez hasonlóan az első kalapba került, azaz a londoni meccs számít az egész első forduló rangadójának.

Vancsa esetében egyelőre még kérdéses, hogy milyen szerep várhat rá az idényben klubjánál, Bolla Bendegúz viszont egyértelmű alapember a Rapid Wienben. Az osztrák bajnokság éllovasa már szerdán pályára lép a Kl-ben, 16.30-tól a török Basaksehir otthonában. Bolla tavaly a svájci Servette színeiben már gyűjtött tapasztalatot a nemzetközi kupában, az Európa-ligából indulva végül a Kl-nyolcaddöntőig jutott, ez az eredmény reális lehet idén a Rapiddal is.