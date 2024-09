Gulácsi tizenegyest védett, a gólokat viszont nem a légió sztárjai jegyezték

Az RB Leipzig szombaton 4-0-ra kiütötte az Augsburgot, s bár a sima eredmény alapján nem gondolnánk, Gulácsi Péter is a meccs hősei között volt, a magyar kapus ugyanis tizenegyest védett. Rajta kívül Willi Orbán is végigjátszotta a meccset, ahogy az Union Berlinben Schäfer András is, bár utóbbi nem örülhetett pontszerzésnek, csapata a 96. percben kapott góllal szenvedett 1-0-s vereséget.

Gulácsi Péter nagy védése (Fotó: NurPhoto via AFP/ULRIK PEDERSEN)

Szalai Attila továbbra sem játszik a Hoffenheimban, sem az Európa-ligában, sem a Bundesligában nem került meccskeretbe. Dárdai Bence a kispadig eljutott, de pályára nem lépett a Wolfsburgban. A bátyjai játszottak a másodosztályban, de sok örömük nem volt benne: a Hertha hazai pályán szenvedett 4-1-es vereséget, Dárdai Márton kezdőként, Dárdai Palkó csereként játszott a meccsen. Pontnak Szabó Levente (Braunschweig) sem örülhetett, viszont az Ulm elleni 3-1-es vereség során ő szerezte csapata gólját.

Szoboszlai Dominik győzelmet ünnepelhetett

Szoboszlai Dominik ezen a héten nem parádézott, a Ligakupában a West Ham ellen nélküle jutott tovább a Liverpool, a bajnokságban játszott a Wolverhampton elleni 2-1-es siker alkalmával, de ezúttal kimaradt a helyzete.