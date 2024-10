A Liverpool vezére fontos bejelentést tett a jövőjéről

Nem telik el úgy sajtótájékoztató, hogy ne kérdeznék meg Arne Slottól, hogy mi a helyzet Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold szerződésével. Érthető az érdeklődés, mivel a trió tagjainak a klubbal kötött megállapodásai jövő nyáron járnak le, januártól pedig már előszerződést írhatnak alá más csapatokkal, 2025 júliusában pedig ingyen távozhatnának, így minél előbb rendezni kellene a helyzetüket, már csak azért is, mert kulcsjátékosokról van szó. A Liverpool vezetőedzője már maga is unja a válaszát, de nem tud mást felelni, mint hogy, ha lesz bejelenteni valójuk, azt bejelentik, addig azonban nincs mondanivalója a témában.

A Liverpool vezetőedzője minden sajtótájékoztatóján megkapja ugyanazt a kérdést (Fotó: AFP/PAUL ELLIS)

Persze a három futballista sem kerülheti el a jövőjére vonatkozó kérdéseket. Mindannyian utaltak rá, szívesen maradnának az angol gárdánál, de jelenleg csak annyit lehet biztosra venni, hogy ezt az idényt a klubnál fejezik be. Van Dijk a Chelsea legyőzését követően mindenesetre pozitív fejleményekről számolt be.

– Egyelőre annyit mondhatok, hogy tárgyalunk egymással. Még nem tudom, hogy mit hoz a jövő, majd meglátjuk. Most minden erőmmel a Liverpoolra koncentrálok, meg akarom nyerni az előttem álló meccseket – jelentette ki a Liverpool csapatkapitánya, aki először beszélt arról, hogy egyáltalán felvette vele a kapcsolatot a klub. Ennek hiányára szeptemberben Szalah panaszkodott.

A Liverpool harmincasai villognak

Vélhetően nem faragna rá a klub, ha bármelyikükkel is hosszabbítana. Ahogy Jürgen Kloppnál, úgy Arne Slotnál is alapembernek számítanak, és bár Van Dijk 33, Szalah 32 éves, egyikük teljesítménye sem esett vissza, a holland védő a csapat vezére, a liverpooliak egyiptomi királya pedig továbbra is rohamtempóban termeli a gólokat: az ősszel tizenegy meccsen hétnél jár, és emellé még hat gólpasszt is kiosztott a szélső, aki egyesek szerint nem szeret passzolni. Alexander-Arnold pedig csak 26 éves, övé a jövő – nem véletlenül vetett rá szemet a BL-címeket egymás után besöprő Real Madrid.

A szerződéshosszabbításoknak pedig azért is lehetne jelentőségük, mert a jelenlegi nehéz időszakban (sok sérült, erőltetett menet, 20 nap alatt 7 meccs, köztük rengeteg rangadó) egy-egy örömhír minden bizonnyal extra löketet adna az amúgy a Premier League-t vezető és a Bajnokok Ligájában hibátlan Liverpoolnak.