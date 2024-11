Kimmich okult a múltból, így válaszolt a politikai kérdésre

A 2022-es világbajnokságon még nem Joshua Kimmich, hanem Manuel Neuer volt a német labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, s az öltöző környékéről érkezett hangok alapján a kapus volt a fő hangadó, amikor a németek a Japán elleni nyitómeccsük előtt kezüket a szájuk elé téve tiltakoztak az ellen, hogy nem viselhetnek LMBTQ-szivárványos karszalagot Katarban. Ugyanakkor Kimmich is egyetértett a demonstrációval, sőt igen harciasan fogalmazott akkoriban.

Joshua Kimmich és Sallai Roland néhány nap múlva újra összecsaphat, a német is a futballra koncentrál (Fotó: AFP/John MACDOUGALL)

– Nem hagyjuk, hogy elvegyék a hangunkat. Ha úgy érezzük, hogy ki kell mondanunk valamit, kimondjuk, és rámutatunk bizonyos dolgokra – válaszolt Kimmich Katarban a német válogatottra zúduló kritikákra.

A Nationalelf az ominózus meccsen meglepetésre vereséget szenvedett Japán ellen, s bár a folytatásban javított, így a csoportkörben ragadt, amit Kimmich sem viselt jól.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy szűk két év elteltével Joshua Kimmich hozzáállása megváltozott, no meg arra is emlékezhet, hogy Katarban az egységet is rombolta a demonstráció, amellyel többen már akkor sem értettek egyet a keretből.

Kimmich: Nem vagyok politikai szakértő

A Bosznia-Hercegovina és Magyarország elleni Nemzetek Ligája meccsek előtt Kimmich mi másról kaphatott volna kérdést, mint a 2034-es világbajnokságról, amelynek rendezésére jelen állás szerint az országban uralkodó emberi jogi helyzet miatt gyakran kritizált Szaúd-Arábia az egyetlen jelentkező.

– Azt kívánom a srácoknak, akik majd részt vesznek a tíz év múlva rendezendő vb-n, hogy a tornára tudjanak koncentrálni. Elvégre az a kötelességünk, hogy a legjobbunkat nyújtsuk, ha lehetőséget kapunk, s az eredményeink alapján ítélnek meg.