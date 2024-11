Verstappen ráhajt Michael Schumacher rekordjára

– Nagyon jól kezdtük az évet, szárnyaltunk, aztán jött egy nehezebb időszak, de csapatként összetartottunk, próbáltunk fejlődni, ez sikerült is. Büszkék lehetünk a teljesítményünkre. Négyszeres világbajnok vagyok, nem hittem volna, hogy egyszer ez megadatik nekem. Megkönnyebbült és boldog vagyok – így kezdte a nyilatkozatát Max Verstappen, miután eldőlt, hogy bár csupán ötödikként ért célba Los Angelesben, mégis már két futammal a zárás előtt zsinórban negyedszerre is megnyerte a Formula–1-es világbajnokságot.

Verstappen azzal folytatta, szerinte a szabályváltoztatások kedveztek a Red Bullnak, miként fogalmazott, nagyon jól eltalálták az autót. Szóba került a folytatás is.

– 2025 nagyon szoros csatát ígér, de továbbra is éhes vagyok a sikerre. Most kiélvezem a győzelmet, lesz még két futam, aztán jövőre újra megpróbáljuk! – jelentette ki a holland versenyző.

Max Verstappen történelmi távlatban is a sportág legnagyobb alakjai közé emelkedett, s még ennél is feljebb léphet.

Nos, ki ne tudná, hogy a Formula–1-nek két hétszeres világbajnoka van: Michael Schumacher és Lewis Hamilton. Az örökrangsorban Juan Manuel Fangio a harmadik öt vb-címmel, mögöttük három négyszeres győztes következik: Alain Prost, Sebastian Vettel és immár Max Verstappen.

További érdekesség, hogy egymást követő négy évben négyen tudtak nyerni: Michael Schumacher (2000–2004), Sebastian Vettel (2010–2013), Lewis Hamilton (2017–2020) és immár megint csak Max Verstappen (2021–2024).

Az iménti felsorolás apró szépséghibája, hogy miként az évszámokból is kiderül, Schumi az egyetlen, aki zsinórban öt éven át is világbajnok tudott lenni. Ha jövőre is győzne, Verstappen felzárkózik mellé.