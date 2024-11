A kapitány elárulta, kikkel indul csatába a részben hazai Európa-bajnokságon

Egyharmadban hazai Európa-bajnokságra készül a női kézilabda-válogatott: november 28. és december 15. között Ausztria (Innsbruck és Bécs), Magyarország (Debrecen) és Svájc (Bázel) ad otthont a kontinensbajnokságnak. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány október végén 35 fős bő keretet hirdetett, azt most szűkítette le 19-re. Az első 24 csapatos Eb meccseire 16 játékost lehet nevezni, a torna során pedig 2-2 játékos cserélhető be a 35-ös névsorból.

Klujber Katrin kulcsember lehet az Európa-bajnokságon (Fotó: Krizsán Csaba)

– Már nagyon várjuk a hazai Európa-bajnokságot, reméljük, már előtte a tatabányai JYSK-kupán, majd Debrecenben is számíthatunk a szurkolókra, akik az elmúlt években nagyon nagy támogatást adtak nekünk – mondta az mksz.hu-nak Golovin Vlagyimir. – Ami a keretet illeti, három rutinos, sokat bizonyított kapussal vágunk neki a felkészülésnek, közülük nem mindenki kap klubjában jelenleg sok játékidőt, bízom benne, hogy a felkészülés során igazán játékba lendülnek, hiszen mindannyian képesek kiemelkedő teljesítményre.

A jobb szélen és a bal szélen egyaránt két olyan játékos lesz ott a válogatottban, akikkel régóta együtt dolgozunk, jól ismerik a csapat játékait, biztos vagyok benne, hogy jól fognak teljesíteni. Hasonló a helyzet beállóban és jobbátlövőben is, ezeken a posztokon három-három játékos áll rendelkezésünkre, közöttük van olyan, akinek kisebb sérülés vagy éppen játékhiány miatt nehezebben telt eddig az őszi szezon.

Bordás Rékára és Papp Nikolettre védekezésben hárulhat nagyobb feladat, miként a korábbi versenyeken is. Két poszton is lesz újonc a csapatban, balátlövőben Csíkos Luca mutatkozhat be, aki Vácon gólerősen játszik, míg a debreceni Tóth Nikolett több poszton is bevethető.

A szövetség közlése szerint a most leadott 19 fős névsorban szereplő játékosok kezdik meg a felkészülést a magyar–osztrák–svájci közös rendezésű Európa-bajnokságra is. A csapat november 22-én Szlovákia, két nappal később a szintén Eb-résztvevő Ukrajna ellen vív felkészülési meccset a JYSK-kupán, az Eb debreceni csoportkörében pedig sorrendben Törökországgal, Svédországgal és Észak-Macedóniával mérkőzik meg.

Az Eb felkészülési kerete Kapusok: Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Albek Anna (Mosonmagyaróvár), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC), Tóth Nikolett (DVSC)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Vác)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Budaörs), Márton Gréta (FTC) A bő keret tagjai Kapusok: Bukovszky Anna (Vác), Szikora Melinda (Chambray Touraine – Franciaország)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Kovács Anett (Esztergom), Töpfner Alexandra (DVSC)

Jobbátlövők: Háfra Noémi (Vác)

Irányítók: Farkas Johanna (Vasas), Kajdon Blanka (BSV Sachsen Zwickau – Németország), Pődör Rebeka (Szombathely)

Beállók: Faragó Luca (Mosonmagyaróvár), Szmolek Apollónia (Szombathely)

Balátlövők: Faragó Lea (Esztergom), Juhász Gréta (Vác)

Balszélsők: Fodor Csenge (Győr), Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)