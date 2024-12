Schmidt Ádám: A Los Angeles-i olimpián a tíz legjobb nemzet közé akarunk kerülni

A Honvédelmi Minisztérium sportállamtitkársága Párizs értékelése és a sportirányítás új stratégiájának bemutatása címmel hívott össze sajtótájékoztatót csütörtök délutánra a Puskás Aréna sajtótermébe. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár nemcsak a sportirányítás új stratégiájáról, hanem az olimpiai sportágak 2025–28 közötti négyéves ciklusáról is beszélt.

Nyitottan, átláthatóan, együtt

A sportvezető első gondolataiban kiemelte, a sportirányítás hangsúlyos feladata, hogy a szervezet működése minden érintett számára érthető legyen, s nemcsak a sportban szereplőket, hanem a sport után érdeklődő közvéleményt is rendszeresen informálják. Mottójuknak megfelelően: nyitottan, átláthatóan, együtt. A 2024-es év elsősorban a labdarúgó Európa-bajnokságról, majd a párizsi ötkarikás játékokról és a paralimpiáról szólt. Az ötkarikás eseményeket követően külső szereplők bevonásával rengeteg szakmai elemzést végeztek, és a vizsgálat konkluziójaként arra a következtetésre jutottak, hogy Európa vezető szerepét veszély fenyegeti, az olimpiai eredményesség tekintetében GDP-arányosan mások kezdik átvenni ezt a pozíciót.

Fotó: Perje Sándor



– Európa helyzete már most egyre nehezebb, és az előttünk lévő olimpiákon ez még nehezebb lesz – hangsúlyozta Schmidt Ádám. Az európai nemzetek legutóbb 1984-ben gyűjtöttek be olyan kevés olimpiai érmet, mint Párizsban. Akkor 37, idén 39 százalékos volt a mutató. A magyar olimpiai és paralimpiai csapat párizsi szereplését sikeresnek ítéljük, viszont nagyon sok mindent kell tennünk annak érdekében, ha meg akarjuk tartani ezt a szintet, vagy még előrébb is szeretnénk lépni – mondta el a sportvezető.

Cél az első tíz

Annak függvényében, milyen eredményt várnak el a magyar sportolóktól a négy év múlva rendezendő olimpián Los Angelesben, öt kategóriát állapítottak meg sportáganként. Schmidt Ádám szerint mielőtt a 2023 január elejétől életre hívott új támogatási rendszernek megfelelően újrapozicionálták a szövetségeket, előtte személyes találkozókra és egyeztetésre került sor szakszövetségi elnökökkel és szövetségi kapitányokkal.

1. kategória: az arany-, ezüst-, bronzéremre esélyesek (úszó-, kajak-kenu-, vívó-, birkózó-, vízilabda-, öttusa-, tekvondó szövetség)

2. kategória: az éremesélyesek (atlétikai, sportlövő-, triatlon-, kerékpáros, vitorlás, cselgáncs-, ökölvívó- és korcsolyázószövetség)

3. kategória: a pontszerzésre esélyesek (torna-, asztalitenisz, ritmikus gimnasztika, kézilabda-szövetség)

4. kategória: a potenciális kvótaszerzők (lovassport, sportmászó-, íjász-, jégkorong-, röplabda-, műugró-, tenisz-, evező-, sí-, snowboard-, kosárlabda-, súlyemelő-, szörf-, tollaslabda-, szinkronúszó- és fallabdaszövetség)

5. kategória: akiktől kvótát sem vár az államtitkárság (golf-, rögbi-, gyeplabda-, görkorcsolya és gördeszka-, szánkó-, hullámlovas, labdarúgó-, amerikaifutball-, baseball és softball-, valamint curlingszövetség).

Fotó: Perje Sándor

– Azt szeretnénk, ha a következő olimpiai ciklusban tudatos, koncentrált, megtervezett módon folyna a munka és viselkedne mindenki a magyar sportban. Kialakítottuk az LA10 elnevezésű programot, amelynek lényege, hogy szeretnénk, ha Magyarország vagy az első 10 helyezett között végezne a Los Angeles-i olimpia éremtáblázatán, vagy 10 aranyérmet nyernének a magyar sportolók a játékokon – jelentette be Schmidt Ádám. – Szeretnénk a szó legnemesebb értelmében mindent tudni azokról a sportolóinkról, akik az olimpiára készülnek. Ennek érdekében úgynevezett referatúra rendszert hozunk létre valamennyi vármegyében. Az ebben dolgozó szakembereknek az lesz a feladatuk, hogy folyamatosan figyelemmel kövessék a sportolók felkészülését, valamint az adott vámegyében működő sportegyesületek működését és munkáját – tette hozzá a sportvezető, s azt is hangsúlyozta, hogy az utánpótlást biztosító fiatalokért hatalmas küzdelem folyik, s ugyancsak komoly küzdelmet folytatnak a szakemberekért, különösen a nevelőedzőket illetően.

A Nemzeti versenysport-fejlesztési program támogatására – az ideihez képest nyolcszázalékos emeléssel – 17,72 milliárd forint áll majd rendelkezésre a tervezett költségvetés szerint, amely már az Országgyűlés előtt van, és amelynek elfogadásáról várhatóan még karácsony előtt dönthet a parlament.

Az államtitkár külön kiemelte, hogy a nem olimpiai sportágak az idei 880 millió forint helyett jövőre a terv szerint kétmilliárd forintos támogatásból gazdálkodhatnak, de a sportköltségvetés egyetlen eleme sem csökkent, illetve belekerült az LA10 programra elkülönítve további hárommilliárd forint.