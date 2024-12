A példaképe, Cseh László már megakadt a szenzációs Kós Hubert torkán

Nagyszerű formában versenyez Kós Hubert a hazai világbajnokságon, hiszen ő szerezte a magyar csapat első érmét, 100 háton ezüstérmes lett, péntek este pedig a második számában, 50 háton is döntőt úszhat. E két számban az eddigi összes úszásával országos csúcsot döntött, Bohus Richárd, illetve Milák Kristóf rekordjait vette el , majd már a sajátjait javítgatta tovább. Péntek délelőtt Kós a harmadik számában, 100 pillangón is megkezdte szereplését, de most először nem tudott magyar rekordot úszni a vb-n, mindössze három századdal maradt el Cseh László csúcsától.

Cseh László a budapesti vb nagyköveteként szurkolhat Kós Hubertnek is. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Kós így sem lehetett elégedetlen, hiszen a 49,36 másodperces idejével magabiztosan, a negyedik idővel jutott tovább az esti középdöntőbe. Cseh László 2015 óta élő országos csúcsa (49,33) így egyelőre megmaradt.

A két úszót különös kapcsolat fűzi egymáshoz, hiszen Kós a példaképének tartja Cseh Lászlót, akivel 2013-ban, tízéves korában, rajongóként közös fotót is készített. A 2021-ben megrendezett tokiói olimpián pedig már együtt vettek részt.

– A sport egyik legszebb része a boldogság, amit a szurkolóknak adhat. Mint amilyet én kaptam annak idején Cseh Lászlóéktól, most én is szeretnék visszaadni valamit – fogalmazott Kós a vb előtt.

Cseh László örül, ha motiválni tudta Kós Hubertet

Érdekesség, hogy Cseh László a 2021-es visszavonulása óta most először vállalt szerepet az uszodák világában, mint a budapesti vb nagykövete. Cseh lapunknak beszélt nemrég Kós Hubertről, miután Párizsban olimpiai bajnok lett 200 háton.

– Azt láttam rajta, hogy magabiztos volt, sokat számított neki, hogy kiment Amerikába, új környezetbe került, másfajta munkát végez – mondta Kósról a 38 éves ikon. – Jó érzés, ha a pályafutásommal valami pluszt hozzá tudtam adni mások úszásához is, de az én szerepem ebben nem lényeges, ezt a sikert ő csinálta meg, ő érte el. Arra kellenek az úgymond példaképek, hogy azt mondhassuk, én is olyan vagy jobb akarok lenni, mint ő. Ezért fontos, hogy legyenek olyanok, akik utat tudnak mutatni.