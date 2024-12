Az olimpiai bajnok magyar úszó már ma előveheti a karácsonyi zenét a hazai vb-n

Óriási lelkesedéssel készülnek a magyar szurkolók a budapesti rövid pályás úszó-világbajnokságra, a minden nap 17.30-kor kezdődő döntős programokra gyakorlatilag telt ház van, hétfőn már alig lehetett jegyeket kapni a Duna Arénába. Ugyanitt Magyarország 2017-ben és 2022-ben nagymedencés vb-t rendezett, és a jó élmények mágnesként vonzzák a rajongókat a lelátóra. Két éve például Milák Kristóf a 200 pillangón úszott aranyat érő világcsúcsa után kimászott a medencéből, és kétszázas pulzussal, levegő után kapkodva mondta bele a mikrofonba: „Ez az érem a tiétek. Ez a rekord a tiétek. A szívem a tiétek.”

Az olimpiai bajnok Kós Hubert a magyar arca a budapesti rövid pályás világbajnokságnak. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Milák Kristóf azóta nem mond se hasonlóan szívet melengető szavakat, se másmilyeneket, a budapesti vb-n pedig el sem indul. Ez utóbbi döntésével nincs egyedül, az elmúlt hetekben egyre-másra arról lehetett olvasni, hogy ki nem lesz ott a vb-n. A Párizsban dobogós magyarok közül két nyílt vízi hősünk, az aranyérmes Rasovszky Kristóf és a bronzérmes Betlehem Dávid sincs ott a mezőnyben, ahogy az olimpia legnagyobb úszósztárja, a négy egyéni számban győztes francia Léon Marchand is kihagyja az év utolsó nagy versenyét. S vannak ezzel még így néhányan: a teljesség igénye nélkül az olaszok két klasszisa, Thomas Ceccon és Nicolo Martinenghi, valamint az olimpia ír bajnoka, Daniel Wiffen is a pihenést választotta inkább az adventi időszakban.

Példátlanul sűrű évük van az úszóknak, hiszen volt 2024-ben nagymedencés vb Dohában, aztán Európa-bajnokság Belgrádban, olimpia Párizsban, zárásként pedig következik a rövid pályás vb Budapesten.

Kós Hubertet az olimpia után főleg a hazai közönség motiválja

– Ha máshol lett volna a világbajnokság, nem lenne olyan motivációm. A sport egyik legszebb része a boldogság, amit a szurkolóknak adhat. Mint amilyet én kaptam annak idején Cseh Lászlóéktól, most én is szeretnék visszaadni valamit – fogalmazott a vb magyar arca, Kós Hubert, aki lényegében ráerősített arra, hogy ő is elsősorban a hazai közönség miatt indul el.

Amikor Kós Hubert bevonul a futamaira, általában egy fehér fülhallgató van a fején. Milyen zenét hallgat? Karácsonyi dalokat, osztotta meg velünk még a 2023-as fukuokai vb-n, amikor először lett világbajnok. Ez egyfajta babona nála, most ráadásul az adventi időszakban már a karácsonyt is nagyon várja, mert tavaly a szigorú olimpiai felkészülés miatt nem tudta itthon tölteni az ünnepeket.

Kós Hubert, a fehér fülhallgató és a karácsonyi zene. Fotó: MTI/Derencsényi István

Az Egyesült Államokban Bob Bowman irányításával készülő úszó az olimpián 200 háton lett aranyérmes, s mivel az amerikai egyetemi rendszerben 25 yardos medencében versenyeznek, hozzá van szokva a rövid pályán kulcsfontosságú fordulókhoz. Saját bevallása szerint 100 és 200 háton is érmekért akar harcban lenni a vb-n, és segítheti őt, hogy Bowman a leghíresebb tanítványa, Marchand hiányában többet foglalkozhat vele Budapesten.

– Azt tudni kell, hogy rövid pályán mi kevésbé vagyunk eredményesek, mi, magyarok úszni tudunk, itt meg azért fordulni is kell – jelezte Sós Csaba szövetségi kapitány. – De van, aki azt is jól tudja. Van két specialistánk, mégpedig Szabó Szebasztián és Kós Hubert, főleg tőlük remélhetünk kimagasló eredményt.

Szabó Szebasztián nemrég még rövid pályás világcsúcstartó volt 50 pillangón, ám októberben a svájci Noé Ponti megdöntötte a rekordját. Szabó a legutóbbi 25 méteres vb-n az egyetlen magyar érmet szerezte (harmadik lett 50 pillangón) 2022-ben Melbourne-ben.

Már az első napon veszélybe kerülhet Hosszú Katinka világcsúcsa?

Az 1993 óta megrendezett rövid pályás vb-ken Magyarország jelenleg 21 arannyal és összesen 43 dobogós helyezéssel az éremtáblázat 11. helyén áll – összehasonlításképpen a nagy medencés világbajnokságokon a hetedik legeredményesebb nemzet a miénk.

Rövid pályán jelenleg egy élő magyar világcsúcs van, Hosszú Katinka (aki ugyan még nem vonult vissza, de nem tagja a mezőnynek) a 2014-es dohai vb-n nyert 2:01,86 perces idővel 200 vegyesen. Erre rögtön a keddi nyitónapon az amerikai Kate Douglass jelentheti a legnagyobb veszélyt, aki 2:02,12-vel a valaha volt második legjobb idővel rendelkezik a számban, és a párizsi olimpián szerzett két aranya után lendületben maradt, rövid pályás világkupa-sorozatban 1,44 másodpercet faragott a 200 mell világrekordjából, tehát nagy formának örvend. A Duna Aréna gyors medencének számít, eddig már 33 világcsúcs született itt, ezen a vb-n is lehet számítani rekordokra.

Kik a magyar úszók, akiknek kedden szurkolni lehet a budapesti vb-n?

A 34 fős magyar csapatból a pályafutása utolsó versenyére készülő Kapás Boglárka és Késely Ajna 400 gyorson, Molnár Dóra 100 háton, Sebestyén Dalma 200 vegyesen, Sárkány Zalán 1500 gyorson, Kós Hubert és Jászó Ádám 100 háton, Szabó Szebasztián 50 pillangón, Török Dominik és Zombori Gábor 200 vegyesen kezdheti meg a szereplését a budapesti vb-n.

A keddi nyitónap programja: