Romániában áll a bál a Milákot is riogató sztárúszó hatvanmilliós luxusa miatt

A még mindig csak 20 éves David Popovici a 2022-es budapesti világbajnokságon robbant be, amikor 100 és 200 méteres gyorsúszásban is megszerezte az aranyérmet. Aztán néhány héttel később a római Európa-bajnokságon Milák Kristóffal is összeakadt, aki előtt világcsúccsal győzött 100 gyorson. Popovici akkor lapunk kérdésére azt mondta, hogy a gyorsúszással akkoriban még komolyan kacérkodó Miláknak félnie kellene tőle, ahogy neki is a magyar klasszistól pillangón, de ennek ellenére lehet, hogy áttempózik az ő felségterületére. Ez azóta sem következett be, és az elmúlt két évben látszólag Milák is elengedte a gyorsúszást, így elmaradtak az újabb nagy csatáik.

David Popovici komoly kritikát kapott Romániában a luxusautója miatt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Maradt azonban közös pont a két zseniális úszóban: az autók. Milákról köztudott, hogy rajong az autókért, és most Popovici is ezzel került a címlapokra Romániában. Vett ugyanis magának egy Porsche Spyder sportautót, aminek az értéke 150 ezer euró, átszámítva több mint hatvanmillió forint. És emiatt most áll a bál Romániában.

„Sok hozzá hasonló a lottón nyert, és az utcán végezte”

A feszültséget a bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia professzora, Cristian Paun generálta, aki a Gazeta Sporturilor cikke szerint egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében kötött bele a sztárúszóba.

„David Popovici 140 ezer eurós összeget kapott a román kormánytól (vagyis mindannyiunktól), a szponzor Toyotától pedig egy Corollát. Most mégis vett egy másik autót. Egy 150 ezer eurós Porsche Spydert, ami álmai autója… – idézik a professzort, aki ezután kioktatta Popovicit. – Körülbelül 22 ezer euró áfát fizetett érte. Az autó 20-30 százalékot veszített az értékéből attól a pillanattól kezdve, hogy kigurult vele a szalonból. Az éves biztosítás díja több ezer euróba kerülhet. A bulvársajtó mégis csodálattal fogadta a hírt… Közgazdászként rendkívül lehangolónak tartom a döntést. Jobb lett volna, ha a főváros központjában vesz egy lakást, és kiadja. Hosszú távú bevételi forráshoz jutott volna.

Majd később Paun hozzátette, mindenki azt csinál a pénzével, amit akar, de úgy látja, Popovici túl könnyen dobta ki az ablakon az olimpiai pénzjutalmát: „Sok lottógyőzteshez hasonlóan viselkedett, akik aztán az utcán végezték.”

David Popovici luxusa nem impulzusvásárlás volt

A professzor ítéletének ellentmond, hogy Popovici a kifejezetten céltudatos sportolók közé tartozik, a tanulmányait sem veszi félvállról, a Bukaresti Egyetemen pszichológiát hallgat 2023 óta. Ő maga úgy nyilatkozott, hogy hosszas gondolkodás előzte meg, mire valóra váltotta egyik régi álmát a Porsche megvásárlásával.

– Rajongok az autókért – nyilatkozta Popovici. – Két évig minden nap megnéztem ezt a Porschét az interneten, követtem az árakat, elolvastam az összes véleményt róla. Büszke és boldog vagyok, hogy sikerült megvennem, miután meggyőztem magam arról, hogy megérdemlem.

Romániában egyébként botrány tört ki a párizsi olimpia után, amikor kiderült, hogy a történelmi úszóaranyat megszerző Popovici 140 ezer eurós pénzdíjat kapott a két érme után (ez 56 millió forintnak felel meg), míg a Román Evezős-szövetség főtitkára, Erhan Catalin és Petrescu Roxana főkönyvelő egyaránt nagyobb, 162 400 eurós jutalmat kaptak.