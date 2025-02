A Manchester City igyekezett, a Liverpool nem, az Arsenal lemaradt

Ahogy tavaly nyáron, úgy a Liverpool a téli átigazolási időszakban sem volt túl aktív. Jobban mondva semennyire sem volt az, senkit sem vett, és ami talán még fontosabb, a júniusban lejáró szerződésű sztárjai mindegyikét megtartotta, pedig Mohamed Szalah, Virgil van Dijk és Trent Alexeander-Arnold is keresett játékos a piacon. Utóbbit a Real Madrid szerette volna megkaparintani, de ha már az angol védőt nem sikerült megvennie, mást sem igazolt le a királyi gárda.

Trent Alexander-Arnoldot nem engedte el a Liverpool a téli átgazolási időszakban (Fotó: AFP/NurPhoto/MI News)

A Premier League klubjaira visszatérve, az éllovas Liverpool üldözői viszont sokat tettek azért, hogy versenyképesek legyenek. Éppen a második Arsenal kivételével, amely nagy elánnal keresett magának új csatárt és szélsőt a sérült Bukayo Saka és Gabriel Jesus helyére, de a szurkolók csalódottan vehették tudomásul, hogy érkezők nélkül maradtak az Ágyúsok.

A Manchester City költötte a legtöbbet a téli átigazolási időszakban

Az idényben a Manchester Cityt csapatát is sok sérülés sújtotta, Pep Guardiola vezetőedző folyton hangoztatta, hogy nincs elég játékosa. A katalán trénernek természetesen mentőövet dobott a klub, amely szokásához híven nem sajnálta a pénzt, és vásárlásaival a költési toplista élére repítette a PL-t. Az angolok 460 millió eurót költöttek, miközben a topligákat nézve a második olaszok 228-at, de még a szaúdiak is jócskán elmaradtak a szigetországiaktól a 168 milliós számlájukkal.

A Manchester City egymaga 211 milliót adott ki új játékosokra, tehát majdnem annyit költött, mint a többi 19 PL-klub összesen.

Az Eintracht Frankfurt csatára, Omar Marmus 75 milliót is megért neki, Abdukodir Khusanov (Lens) negyvenet, de még a téli átigazolási ablak utolsó napján is volt egy fogása, Nico González (Porto), akit hatvanmillióért vett meg. A 19 éves Vitor Reis (Palmeiras) az Arsenal kívánságlistáján is szerepelt, ám ő is a Cityhez került 37 millió fejében. Egy neves távozót is érdemes megemlíteni: a hatszoros angol bajnok és BL-győztes Kyle Walker új kihívásokat keresve az AC Milanhoz szerződött kölcsönbe.

Omar Marmus az első góljára hajt a Manchester City mezében (Fotó: AFP/Oli Scarff)

A manchesterieket a Wolverhampton és a Brighton követte a dobogón, a Chelsea pedig szokásával ellentétben ezúttal nem vásárolt, inkább csinált egy kis helyet a csapatbuszon. Ben Chilwellt a Crystal Palace-nak adta kölcsön, Joao Félixet az utolsó pillanatban a Milannak, Axel Disasit pedig az Aston Villának. Utóbbi a Manchester Unitednál kiutált Marcus Rashfordot is megszerezte az idény végéig. Az angol támadó eredetileg a Barcelonához vágyott, de ez a transzfer végül a kútba esett. Az MU egy másik játékosa, a 2022-ben 95 millió euróért vásárolt Antony viszont valóban Spanyolországban kötött ki, ő a Real Betist erősíti az idény végéig.

Kerkez Milos végül nem igazolt a Liverpoolhoz

Az angol élvonalban szárnyaló Bournemouth futballistáit szétkapkodták volna a sztárcsapatok, viszont meglepő módon minden kulcsjátékos maradt a klubnál. Nekünk természetesen közülük Kerkez Milos a legérdekesebb. A hírek szerint a Liverpool és a Manchester United is kopogtatott érte a Bournemouth ajtaján, de a magyar válogatott futballista már az átigazolási ablak lezárulta előtt másfél héttel kijelentette, hogy – legalábbis ezen a télen – nem megy sehova.

Ha ő nem is, két magyar válogatott labdarúgó új klubot talált magának.

Vancsa Zalánt a holland másodosztályban szereplő Roda JC Kerkrade-nek adta kölcsön a belga Gent, míg Nikitscher Tamás Kecskemétről a Real Valladolidhoz igazolt egymillió euróért. Marco Rossi felfedezettje már be is mutatkozott a La Ligában, így már az összes topligában pályára lépett egy-egy magyar játékos az idényben – ilyesmire korábban nem volt példa.

🇭🇺🇭🇺🇭🇺

Hungarian flags here 👇 pic.twitter.com/sk1nPITj9M — Real Valladolid CF 🇬🇧🇺🇸🇨🇦 💜 (@realvalladolidE) January 29, 2025

A spanyol klubok egyébként nem sok vizet zavartak, a már említett Real Madrid mellett a Barcelona sem igazolt senkit. Két játékosuktól megváltak volna az utolsó napon, Andreas Christensenért viszont nem ajánlott eleget egy meg nem nevezett német klub, Ansu Fati pedig nem engedett a szaúdi csábításnak, inkább megharcolna a helyéért a katalánoknál.

A téli átigazolási időszak legdrágább transzfere ettől függetlenül a szaúdiakhoz fűződik: Jhon Durán Cristiano Ronaldo csapattársa lesz, miután az Aston Villának 77 milliót utalt át az al-Nasszr. A top ötben még rajta és a City szerzeményein kívül Hvicsa Kvarachelia és Xavi Simons szerepel. Előbbi a Napolitól a Paris Saint-Germainhez érkezett hetvenmillió euróért, amelyből ötvenmilliót Xavi Simons vételára fedezett, akit kölcsönszerződése után megvásárolt az RB Leipzig.

A téli átigazolási időszak legdrágább transzferei Jhon Durán (Aston Villa/al-Nasszr): 77 millió euró

(Aston Villa/al-Nasszr): 77 millió euró Omar Marmus (Eintracht Frankfurt/Manchester City): 75 millió euró

(Eintracht Frankfurt/Manchester City): 75 millió euró Hvicsa Kvarachelia (Napoli/Paris Saint-Germain): 70 millió euró

(Napoli/Paris Saint-Germain): 70 millió euró Nico González (Porto/Manchester City): 60 millió euró

(Porto/Manchester City): 60 millió euró Xavi Simons (Paris Saint-Germain/RB Leipzig): 50 millió euró

(Paris Saint-Germain/RB Leipzig): 50 millió euró Galeno (Porto/al-Ahli): 50 millió euró

(Porto/al-Ahli): 50 millió euró Abdukodir Khusanov (Lens/Manchester City): 40 millió euró

(Lens/Manchester City): 40 millió euró Vitor Reis (Palmeiras/Manchester City): 37 millió euró

(Palmeiras/Manchester City): 37 millió euró Luiz Henrique (Botafogo/Zenit): 33 millió euró

(Botafogo/Zenit): 33 millió euró Santiago Giménez (Feyenoord/AC Milan): 32 millió euró

A magyar klubok még ráérnek

Nem minden bajnokságban ért még véget a téli átigazolási időszak. Példának okáért még a török csapatok vásárolhatnak, de ugyanez igaz a magyar klubokra is, ugyanis a labdarúgó NB I-ben ja­nuár 15-től február 14-ig van nyitva az ablak. A januári érkezőkről itt írtunk.