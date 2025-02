Ebben a kézilabda-szakadékban egy óriási ország tűnhet el

2015. február 1. Katar fővárosában, Dohában a lengyel férfi-kézilabdaválogatott – hosszabbítás után – 29-28-ra legyőzte Spanyolországot a világbajnokság bronzmérkőzésén. Ezzel a lengyelek kijutottak a riói olimpiára, ahol bekerültek a legjobb négy közé. Az elődöntőben a sportágat most uraló Dánia csak hosszabbítás után tudta a lengyeleket legyőzni, majd a bronzmeccsen a németek verték meg őket. Ezzel az olimpiai negyedik (és vb-3.) helyezéssel a lengyel férfi kézilabdázás a csúcson volt.

Rég volt, szép volt, igaz volt: a lengyel férfi-kézilabdaválogatott a bronzérmét ünnepli a 2015-ös világbajnokságon

(Fotó: AFP)

2025. január 28. A horvátországi Porec-ben a lengyel férfi-kézilabdaválogatott 24-22-re győzött az Egyesült Államok ellen, ezzel megnyerte az Elnök Kupát. Ezt azonban az országban senki sem ünnepelte, mert a teljesen feleslegesen létező Musztafa Kupa-győzelem a 25. helyet jelentette ezen a vb-n.

A szerencsétlen lengyel csapat olyan ellenfelekkel szemben játszott a vb alsóházában, mint Kuvait, Algéria és Guinea.

Szerencsétlen lengyelek – írtuk az előbb, és ez kétszeresen is igaz volt az idei vb-n. Eleve olyan csoportba kaptak besorolást, amelyben négy európai csapat viaskodott. A németekkel, a csehekkel és a svájciakkal kellett játszaniuk, győzelem nélkül végeztek a csoport utolsó helyén, mindössze egy döntetlent értek el a csehekkel szemben. Ez az egy pont azonban kevés volt a továbbjutáshoz.

A 25. helyezés a lengyel férfi-kézilabdaválogatott legrosszabb eredménye a vb-k történetében.

Hol kezdődött meg a lengyel férfi kézilabda zuhanása?

Egy év sem telt az olimpiai negyedik helyezés után, amikor a 2017-es franciaországi vb-n egy 17. helyezés jelezte, hogy az ország férfi-kézilabdacsapata komoly válságba került. A zuhanást innen már nehéz volt megállítani. Az egy évvel később rendezett Európa-bajnokságra már ki sem jutottak a lengyelek, mert a Fehéroroszország, Szerbia és Románia alkotta Eb-selejtezőn is elbuktak.

Egy jellemző fotó a lengyel csapatról a 2025-ös világbajnokságon

(Fotó: AFP)

Ez már rettenetes kudarc volt a számukra. Szintén a lengyelek nélkül rendezték meg a 2019-es vb-t, majd a 2020-as Eb-n elért 21. helyezés ugyancsak a borzalmak sorát erősítette. Ehhez képest a koronavírus által sújtott 2021-es vb-n elért 13. hely már maga volt az álom.

Innentől fogva a lengyelek egyetlen világeseményen sem jutottak be a legjobb nyolc közé.

De ez a mostani 25. helyezés a mélypontok mélypontja volt a számukra. Még annál is sokkal mélyebb, mint a 2023-as hazai rendezésű vb, amelyen a 15. helyen végeztek.

Pedig a Bajnokok Ligájában...

A magyarok számára (sajnos) feledhetetlen marad a 2016-os férfi kézilabda BL-döntő Kölnben. A 2016. május 29-én rendezett fináléban

a Telekom Veszprém hiába vezetett már kilenc góllal (!) a lengyel Kielce ellen,

az ellenfél a rendes játékdőben döntetlenre mentette a meccset, majd a kétszeri hosszabbítást követő hetespárbajban győzött. Az évszám 2016 tehát, az utolsó olyan év, amikor Lengyelország férfi kézilabdázása a csúcson volt. A Veszprém számára ez a vereség azért is volt borzalmas, mert az ellenfél játékoskerete közel sem volt olyan erős, mint a magyaré.

2016-ban a lengyel Kielce nyerte meg a Veszprém ellen a férfi kézilabda BL-döntőjét Kölnben

(Fotó: AFP)

A Kielce BL-diadalmenete akkor sem szűnt meg, amikor a lengyel férfiválogatott már régen a szakadékba zuhant. A lengyel kirakatcsapat 2022 és 2023 májusában is döntőt játszott az elitsorozatban. Mindkétszer kikapott, de 2022-ben nem akárhogyan. A Barcelona a hosszabbítást követő hetespárbajban verte meg őket, egy évvel később a Magdeburg egy góllal volt jobb náluk. Nem sokon múlt tehát, hogy a Kielce ne egyszeres, hanem háromszoros BL-győztes legyen.

Botrány övezte a lengyelek idei vb-szereplését

Nem múlt el balhé nélkül a lengyel válogatott idei vb-szereplése. A francia PSG-ben játszó Kamil Syprzak a vb kellős közepén fogta magát és otthagyta a csapatot. Mindez azelőtt történt meg, hogy a lengyel csapat Guinea ellen elkezdte volna az első Elnök Kupa meccset. A PSG sztárjának valószínűleg nem volt már kedve ezekhez a valóban teljesen felesleges összecsapásokhoz.

Mondhatni: nem akart a képzetlen válogatottak elleni bohóckodásban megsérülni.

Nem akármilyen játékosról beszélünk, mert Syprzak a németeknek 6 gólt vágott, a cseheknek 3-at, Svájcnak meg 4-et.

A válogatott csapatot elhagyó játékos nem csinált titkot abból, mennyire elégedetlen volt a szövetségi kapitány, Marcin Lijewski munkájával. Hangsúlyozta, hogy a távozását megelőzően a lengyelek mesterének is elmondta szándékait. Ennek ellenére a lengyel szövetség elítélte a játékos cselekedetét és a szövetségi kapitánnyal egyetértésben súlyos büntetés kiszabását rendelte el. A lengyel sportsajtó szerint a botrány akkora, hogy Kamil Syprzak maga jelentette be: nem óhajt többet hazája válogatottjában játszani.

Kamil Syprzak, a lengyel válogatott legjobbja elhagyta a csapatot a vb-n

(Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Ennek részletei eddig nem ismertek, de a lengyel csapat most kényszerhelyzetben van. Ki kellene jutnia a 2026-os Európa-bajnokságra, márpedig

az eddigi két Eb-selejtező közül az elsőn – hazai pályán – 32-32-re végeztek a nem túl acélos Izrael ellen,

majd Buzauban egy góllal verték Romániát. Ebben a selejtezőben van még a mostani vb 4. helyezett Portugália is. A lengyeleknek innentől minden meccs élet-halál kérdése lesz az Eb-selejtezőn.

„Ez a világbajnokság a mi katasztrófánk volt”

A lengyel sportsajtó nem volt kíméletes minden idők legrosszabb vb-szereplése után. A kollégák párás szemekkel idézték fel a 2015-ös vb elődöntőjét, amelynek során a házigazda Katart botrányos bírói csalásokkal segítő szerb bírókettős – a lengyelek szerint – kivégezte csapatukat. Ugyanakkor önkritikusan azt is leírták, hogy a lengyel kézilabda-szurkolók ma már szinte immunisak arra, mi történik a csapattal. Olyan szégyenteljes meccseket kellett átélniük, mint a Koszovó elleni dönteten, az izraeli csapat elleni vereség vagy a mostani Elnök Kupa.

2007-ben a németországi férfi-kézilabdavilágbajnokságon ezüstérmes volt Lengyelország

(Fotó: AFP)

Arra is felhívják a figyelmet, hogy a lengyel bajnokságban szereplő csapatok többsége gazdaságilag nehéz helyzetben van, sok klub az életben maradásért küzd. Ez pedig már elérte azokat a csapatokat is (Kielce, Plock), amelyek a BL-ben szerepelnek. A Plock most is csak vergődik a BL-ben, a Kielce helyzete kicsivel kedvezőbb. De nem volt olyan régen, egészen pontosan 2023 januárjában,

amikor a BL-győztes Kielce negyedszer is csődközelbe jutott,

és akkor úgy tűnt, meg is szűnik a lengyelek büszke sztárcsapata.

Sötét a jövő is Lengyelországban

„Szánalommal kell kezelnünk azokat a véleményeket, amelyek szerint a 2025-ös férfi világbajnokságon a lengyelek reális helyezése a 9. vagy 10. hely lett volna” – írták meg a kommentárok. Az is az igazsághoz tartozik, hogy a lengyelek férfiválogatottjának összetétele az utóbbi években átalakult, s nem erősödött.

Évről évre csökken a kézilabdázók száma, miközben Lengyelország döbbenten figyeli a portugálok vagy éppen a Feröer-szigetek válogatottjának előre törését.

(Tíz évvel ezelőtt egy olyan mondatot leírni, amely szerint a feröeri junior férfiválogatott hat góllal legyőzi a lengyelek korosztályos csapatát, aligha lehetett volna megtenni. Pedig mára ez valóság lett.) Igazából ez az, ami a nagyon sötét jövőt vetíti előre a lengyelek számára. Meg az, amit a 2007-es férfi vb-n ezüstérmes Grzegorz Tkaczyk mondott arra a kérdésre: Nyer-e Lengyelország férfi-kézilabdaválogatottja a következő tíz évben érmet bármilyen világversenyen?

A válasz – talán nem meglepő – a nem volt.