Káoszba fullad az F1-es szezonnyitó? Fontos információk a korán kelést tervezőknek

Elkezdődött a 2025-ös Formula–1-es világbajnoki idény, a vasárnapi Ausztrál Nagydíj rajtját Lando Norris (McLaren) várhatja az első rajtkockából. A futam az eredeti tervek szerint magyar idő szerint 5.00-kor kezdődik, de a várható eső még ezt is módosíthatja. Míg a rajongók Európa-szerte azon aggódhatnak, hogy mikor éri meg felkelniük, Lewis Hamilton arra hívta fel a figyelmet, hogy esőben sosem vezette még a Ferrarit. A Racing Bulls csapatfőnöke káoszra számít.

A Formula–1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjén a mezőny csak a McLaren hátát nézte, a futam az eső miatt más képet mutathat (Fotó: NurPhoto via AFP/Paddocker/Qian Jun)

Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója próbálta lehűteni a kedélyeket.

– A korábbi 90 százalékról 60 százalékra csökkent az esélye, hogy a futam alatt esni fog az eső. Talán nedves pályás verseny lesz, és nem felhőszakadás és piros zászlós futam – próbálta értelemezni az előrejelzéseket Brown, bár lehet, hogy a reményeit is belevette a számításba.

A szombati, napos időmérő McLaren-fölényt hozott, ez viszont esős körülmények között eltűnhet.

Lewis Hamilton jól járna az esővel?

A Ferrari várakozáson aluli időmérős eredményeket ért el, Charles Leclerc a hetedik, Lewis Hamilton a nyolcadik lett. A monacói világossá tette, hogy áldozatot hoztak, az autót a futamra várt esőt szem előtt tartva állították be, bár Leclerc azt is hozzátette, hogy a helyezésük így is csalódás.