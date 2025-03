Gyászos hét nap után, kérdőjelekkel teli jövő előtt a magyar futball

Gyászos hetet zárt a magyar futball. Nyilván most mindenkinek a törökök elleni két vereség ugrik be, teljes joggal, ám ennél jóval többről van szó. Marco Rossi csapata a Nemzetek Ligája osztályozóján két vereséggel, 6-1-es összesítéssel, rossz szájízű utójátékkal bukott el, amivel kétségtelenül nagy csalódást okozott, de ennek a két mérkőzésnek az árnyékában is akadt néhány fájó és elgondolkodtató kudarc.

Németh Hunor a dán Köbenhavn játékosa az U19-es válogatott tagja Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

Lezajlottak az U17-es és az U19-es Európa-bajnoki selejtezők elitkörei, és enyhén szólva egyik sem lett diadalmenet a magyar válogatott számára. Az előbbi először 2-0-ra kikapott Portugáliától, majd 1-1-et játszott Szerbiával, az utóbbi a hazai rendezésű tornán egy Ausztria elleni 3-1-es vereséggel kezdett, majd a dánok is legyőzték 1-0-ra. Ezek után ezen a héten kedden már mindketten úgy léptek pályára, hogy elszállt minden esélyük a kontinenstornára, és ekkor a 17 évesek 2-2-re végeztek Hollandiával, a 19 évesek pedig végre hoztak egy sikert, 1-0-ra nyerni tudtak Izland ellen, ami nagyrészt a kapus, Yaakobishvili Áron hihetetlen bravúrjának köszönhető.

Lehangoló az utánpótlás válogatottak mérlege is

Kihasználta a bajnoki szünetet az U21-es válogatott is, amely felkészülési tornán vett részt Spanyolországban a 2027-es Európa-bajnokság ősszel kezdődő selejtezőinek jegyében, amelyek során majd Horvátország, Törökország és Litvánia lesz az ellenfele. Szélesi Zoltán csapata nem javított az átlagon, először kikapott Izlandtól 3-0-ra, majd Írországtól 3-1-re.

A felnőttekkel együtt a magyar válogatottak március 19-vel kezdve hét nap alatt tíz mérkőzést játszottak, amelyekből csupán egyet sikerült megnyerni, kettő zárult döntetlennel, és hétszer vesztesen hagyta el a pályát nemzeti csapatunk – talán tényleg nem túlzás a gyászos jelző.

Marco Rossi lehetséges jelöltjei is a vert sereg tagjai

Ez pedig elsősorban a felnőtt válogatott jövőjének a szempontjából elgondolkodtató. A törökök elleni hazai 3-0-ás vereség után a Magyar Nemzet megvizsgálta, Marco Rossi kikkel vághat neki az ősszel a világbajnoki selejtezőknek, és amikor azok a posztok kerülnek szóba, amelyeken nincsen biztos csapattag, mint például Orbán Willi, Szoboszlai Dominik vagy éppen Varga Barnabás, meglehetősen sok a kérdőjel. Többek között ezt írtuk:

Nem kizárt, hogy az Eintracht Frankfurtban már a meccskeretig szinte mindig eljutó, de általában még a frankfurtiak tartalékcsapatában játszó Fenyő Noah, vagy a dán Köbenhavn felnőttcsapatába is bekerülő Németh Hunor is szerepet kap majd a nagyok között. De ugyanez igaz lehet a Yaakobishvili testvérekre – Áron a Barcelona kapusa, míg Antal a Girona hátvédje –, vagy éppenséggel a válogatottban már bemutatkozott Gruber Zsomborra (MTK) és Vancsa Zalánra (Roda), illetve Németh Andrásra (Münster).

Nos, a múlt héten két sima vereséget szenvedett U21-es válogatottban a felsoroltak közül játszott Yaakobishvili Antal, Gruber Zsombor és Vancsa Zalán, az U19-esben ott volt Yaakobishvili Áron, Fenyő Noah és Németh Hunor is, de az idősebbeknél pályára lépett a Manchester City magyar tehetsége, Okeke Michael és több olyan fiatal, akik már stabil tagjai a hazai élvonalban szereplő klubjaiknak, Németh András pedig már 22 éves, nem utánpótlás korú.

Ők persze még akkor sem jelentenének megoldást Marco Rossi gondjaira az idei világbajnoki selejtezőkre, ha történetesen most kiütéses győzelmeket arattak volna, ahhoz még túl fiatalok, ám ha arra gondolunk, hogy

a nemzetközi futballban aki nem fut be 21-22 éves koráig, abból aligha válik magasan jegyzett játékos,

akkor bőven lehet hiányérzetünk amiatt, hogy ezek a fiatalok éppen nem tépik le a mezt a felnőtt keret több tagjáról.

Az U21-es válogatott Írországtól szenvedett vereséget Fotó: Mlsz.hu

Az U17 még messze van a céltól, de az U19 már közelít hozzá, az U21 pedig lényegében már közvetlenül a felnőttválogatott előszobája. Két felkészülési mérkőzésből roppant igazságtalan lenne messzemenő következtetéseket levonni, hiszen ezeken tényleg esősorban nem az eredmény a lényeges, ezek a kísérletezést, a csapatépítést szolgálják.

Ahogyan a spanyolországi vereségek után Szélesi Zoltán nyilatkozta az MLSZ honlapjának: „A tábor egyik fő célja a támadójáték fejlesztése volt.” Ez így is szokott lenni, és legalább a két meccsen kapott hat és egyetlen árva rúgott gólt látva ki is derült, még valóban van hova fejlődni, de a védőjáték is igényel még némi fejlesztést.

A tényeknél maradva pedig a magyar U21-es válogatott nem vehetett részt az Európa-bajnokságon 2023-ban, nem jutott ki az ideire sem, ahogyan már szó volt róla, ugyanez igaz az U19-es és U17-es csapatokra is, és ez bizony nem biztos alap a mindig komoly ambíciókat dédelgető felnőttválogatott számára.

A világbajnokság után is lesz élet, na de milyen?

Tegyük hozzá: az említett csapatokat ugyan az MLSZ versenyezteti és menedzseli, ám mint tudjuk, a szövetség kizárólag hozott anyagból dolgozik, pontosabban csak a klubok és akadémiák kínálatából válogathat, ők tanítják és nevelik a jövő… Jó lenne azt írni, hogy a jövő reménységeit. Az előbb említett példa a támadójáték fejlesztéséről is azt volt hivatott jelezni, hogy sajnos a fiatalok a felnőttkor küszöbére a képzettséget tekintve sok hiányossággal érkeznek meg, és ez az egyik oka a kevés bajnoki játékpercüknek.

Marco Rossi kénytelen rövid távon gondolkodni, hiszen mindig a következő kihívásnak kell megfelelni, az ő fókuszában óhatatlanul az őszi hat világbajnoki selejtező áll, hiszen ha 1986, azaz negyven év után újra ott lenne a legrangosabb tornán a magyar csapat, azzal történelmi tettet hajtana végre. Ugyanakkor nyilvánvalóan a világbajnokság után is folytatódik majd az élet a magyar futballban,