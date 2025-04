Dika Mem, a Szeged végzete kimondta, van-e még esélyük Bánhidi Bencééknek + videó

Az OTP Bank-Pick Szeged félidőben 10-9-re vezetett a Barcelona ellen, fordítás után pedig 13-10 és 20-17 is volt a javára, támadhatott a négygólos előnyért is, de ez nem jött össze. A hajrára pedig elfáradt a magyar együttes, és 27-24-re kikapott. Mario Sostaric nyolc, Sebastian Frimmel öt góllal, Tobias Thulin tíz védéssel zárt a hazaiaknál. A túloldalon Dika Mem tíz, Timothey N'guessan és Luis Frade hat-hat alkalommal talált be, Emil Nielsennek 11 védése volt. A két együttes 25. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, öt szegedi siker és egy döntetlen mellett 19. alkalommal nyert a Barcelona.

Dika Mem tarthatatlan volt, a Barcelona győzött a Szeged ellen. Forrás: X/Barca Handbol

Ám Szegeden és Barcelonában sem gondolják azt, hogy a párharc érdemben már véget ért. Bánhidi Bence emlékeztetett rá, hogy a PSG ellen a Szeged bebizonyította, hatvan percen keresztül is képes koncentrált, szinte hibátlan játékra. Egy körrel korábban az első meccs után kevesen hittek a továbbjutásukban, ám ezzel nem törődve bravúrt mutattak be: a hazai pályán elszenvedett egygólos vereség után visszavágón 35-25-re nyertek Párizsban! S ezzel a Barcelona is tisztában van.

Dika Mem: A munkát otthon be kell fejeznünk

A katalánok vezetőedzője, Prudencia de Ortega is ezt emelte ki: – Az a párizsi meccs megmutatta, hogy mire képesek ezek a játékosok. Mi most támadásban sokszor lomhák voltunk. Nagyon fontos volt, hogy amikor háromgólos hátrányba kerültünk, a védelmünk állta a sarat, Emillel az élen. Most örülünk, de nem lazíthatunk,

Ezt Dika Mem is így gondolja: – Boldog vagyok, de semmiképpen sem elbizakodott, mert tudjuk, hogy a Szeged egy nagyszerű csapat, és hátrányból is képes a maga javára fordítani egy párharcot. Persze most mi is nagyszerűen játszottunk, de nem volt könnyű dolgunk a második félidőben sem. Tudtuk, hogy az ellenfelünk nagyon motivált lesz otthon, de mi ragaszkodtunk a játéktervünkhöz, nem adtuk fel, végig küzdöttünk, és így nyerni tudtunk. Megmutattunk a karakterünket, és előnyben vagyunk, ám még nem végeztünk, a munkát otthon be kell fejeznünk – fogalmazott a Barcelona francia klasszisa.