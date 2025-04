Milák a magyar Chuck Norris: a párizsi furfangja sokat érhet a NOB döntése után

A NOB szerdán jelentette be, hogy mely számokkal bővíti a Los Angeles-i olimpia programját, és úszásban az 50 pillangó is felkerült az ötkarikás menüre, ami eddig hiányzott onnan. Ennek Szabó Szebasztián örülhetett a legjobban, aki épp ebben a számban tartozik a világ élmezőnyébe, ebben van Európa-bajnoki aranya, rövid pályán pedig a világcsúcsot is tartotta. Ugyanakkor Milák Kristóf és Kós Hubert számára is új esélyt jelenthet az 50 pillangó az olimpián.

Milák Kristóf, a magyar Chuck Norris: olyan számban úszott vb-szintidőt Párizsban, ami nem is szerepelt az olimpiai programbam. Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

Ők hárman először csaptak össze péntek délelőtt a kaposvári ob-n ebben a számban a NOB döntése óta. Az előfutamokban Kós Hubert volt a leggyorsabb 23,63 másodperccel, mögötte Milák Kristóf végzett az összesítés második helyén 23,74-gyel, a harmadik helyen pedig Szabó Szebasztián jutott be az esti döntőbe 23,93-mal.

Milák, Kós vagy Szabó – ki lehet a bajnok az új olimpiai számban?

Korábban egyértelműen Szabó uralta ezt a számot idehaza, az elmúlt öt évben mindig ő volt az országos bajnok 50 pillangón, és mindannyiszor Milákot előzte meg.

Kós Hubert most kezdett komolyabban kacérkodni a sprintszámmal, és már az ob előtt jelezte, hogy főleg 50 méteren lehet majd erős, hiszen nemrég még yardos medencében úszott az amerikai egyetemi bajnokságon. Nem is akárhogyan, két yardos világcsúcsot is repesztett, mielőtt hazajött Bob Bowman csapatától az ob-re.

Tegyük hozzá, Kós a hosszabb távokon is szenzációsan úszik az ob-n, 200 vegyesen, 50 és 100 háton is új országos csúccsal nyert eddig. Ugyanez nem mondható el Milákról, aki ugyan 100 gyorson és 200 pillangón is győzött, ám mindkétszer önmagához képest gyengébb időkkel, amire azonban van magyarázat.