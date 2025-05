Norris addig harcolhat Verstappennel, míg Piastri világbajnok nem lesz

Az Emilia-Romagna Nagydíj ezen a néven mindössze ötödik alkalommal szerepel a Forma–1-es versenynaptárban, de korábban, 1980 és 2006 között folyamatosan versenyzett a mezőny az imolai pályán. Az elmúlt három itteni versenyen egyaránt Max Verstappen diadalmaskodott, 2022-ben és 2024-ben a pole pozíciót is a holland pilóta szerezte meg, 2023-ban pedig a nagydíj előtti napokban törölték a hétvégét. Az időmérő megnyerésére idén is jó esélye lehet a négyszeres világbajnoknak, hiszen az év eddigi hat futamából háromszor is az övé volt az első rajtkocka. Az előrejelzések alapján akár esővel tarkított vasárnapi nagydíjnak azonban egyértelműen a McLaren két versenyzője, Oscar Piastri és Lando Norris a legnagyobb favoritja.

Oscar Piastri sorozatban a negyedik futamgyőzelmét is megszerezheti a Forma–1-es Emilia-Romagna Nagydíjon Fotó: NurPhoto/Reginald Mathalone

Montoya tanácsa Norrisnak: Ne foglalkozzon Verstappennel és Piastrival

Az idényt Norris kezdte jobban, a legutóbbi öt futamból viszont négyet Piastri nyert, aki ezáltal tizenhat pontos előnyre tett szert az évad negyede után. Ebben az is közrejátszott, hogy a brit csapattársa a 2024-es szezon második feléhez hasonlóan már 2025-ben is többször csatázott Verstappennel, és ezek zöméből ő jött ki rosszabbul. A korábbi hétszeres futamgyőztes Forma–1-es pilóta, Juan Pablo Montoya szerint ezen változtatnia kell Norrisnak.

– Úgy vélem, kicsit kétségbeesetten próbál harcolni Verstappennel, pedig analitikusabb és határozottabb felfogással könnyebb dolga lehetne. Norris minden alkalommal az a fajta pilóta, aki meg akarja mutatni az autót, és megpróbálja Verstappent olyan hibára kényszeríteni, amit úgysem fog elkövetni.

Változtatnia kell a hozzáállásán, mert gyorsabb és jobb helyzetben volt Piastrinál, de a rossz döntések ártottak a szereplésének

– nyilatkozta Montoya. – A saját sebességére kellene koncentrálnia és a legjobb tudása szerint kell versenyeznie, nem pedig Piastrira koncentrálnia. Így verheti meg a csapattársát, mert ugyan mindannyian szeretjük látni a Norris és Verstappen közötti csatákat, de ez teljesen felesleges a világbajnoki címért folytatott harcban.

Juan Pablo Montoya szerint Norris jobb koncentrációval visszaszerezheti a vb első helyét Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese

Colapinto visszatér, a káromkodás kevésbé tiltott

A közvetlen élmezőnyt leszámítva is zajlik az élet a Forma–1-ben. Az Alpine-nál óriási változások történtek múlt héten, így Jack Doohan is kikerült a mezőnyből, és az ausztrál pilótát az argentin Franco Colapinto helyettesíti a következő hetekben. Még ennél is nagyobb érdeklődés övezheti azonban a hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonellit, a Mercedes 18 éves tehetségét, valamint Lewis Hamiltont, a brit pilóta ugyanis először versenyez új csapatával a Ferrari hazájában, Olaszországban.

A hétszeres világbajnok eddig az idény két sprintfutamán érte el a legjobb eredményét, a vasárnapi nagydíjakon azonban még egyszer sem tudott a legjobb négy között végezni.

Csapattársa, Charles Leclerc sem lehet sokkal elégedettebb a teljesítményével, hiszen ő is csupán egy dobogós helyezést tudott elérni, még Szaúd-Arábiában.

Szerdán egy, a pilótáknak jó hírt jelentő változást is bejelentett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA). Tavaly szeptember (Verstappen szingapúri ámokfutása) óta rendre szóba kerül, hogy a mezőny tagjainak ne lehessen büntetlenül káromkodni nyilvánosan és a csapatrádión keresztül sem. Az idény elején ki is szabták, hogy milyen súlyos következményekkel jár egy-egy trágár megnyilvánulás, ám a versenyzők a szabály ellen fordultak, szerintük az adrenalintól fűtve önkéntelenül is kiejtenek egy-egy csúnya szót menet közben. Szerdán bebizonyosodott, hogy hatott a nyomás: az alapbüntetést és annak szorzóit is jócskán lecsökkentették, ahogyan azt is kijelentették, hogy a rádión keresztül elhangzott káromkodások csak extra esetekben járnak következményekkel.

Már pénteken, Imolában megláthatjuk, hogy a versenyzők ennek hatására változtatnak-e az eddigi szokásaikon.

Az Emilia-Romagna Nagydíj menetrendje Péntek: első szabadedzés 13.30, második szabadedzés 17.00

Szombat: harmadik szabadedzés 12.30, időmérő 16.00

Vasárnap: futam (63 kör) 15.00

Az egyéni pontversenyben hat versenyhétvége után az éllovas Piastrinak 131 pontja van, mögötte Norris 115-tel a második, míg Verstappen 99 egységgel a harmadik helyen áll. A konstruktőrök között a 246 pontos McLaren százöt ponttal vezet a második Mercedes előtt.