Szalai Attila hisz magában, és Németországban szeretne bizonyítani – ekkor tér vissza

A most 27 éves játékos a török Fenerbahce együttesétől igazolt Hoffenheimbe 2023 nyarán, ám a várt szintlépés elmaradt. Szalai Attila 117 Törökországban lejátszott találkozó után nem tudott helyet követelni magának a német klubban, így előbb a Freiburg, majd a belga Standard Liege vette kölcsön a hátvédet.

Szalai Attila (balra) Belgiumban töltötte a tavaszi idényt (Fotó: Bruno Fahy)

Szalai Attila pozitívumként értékeli a belgiumi időszakot

A téli transzfer után nagy reményekkel indult el Szalai Attila Belgiumba, ám ott csupán öt mérkőzésen léphetett pályára, mert márciusban elszakadt a jobb lábában a combfeszítőizom, és csak múlt szombaton, az utolsó fordulóban térhetett vissza.

– Összességében pozitívumként értékelem a belgiumi időszakot, de sajnos elég sokat kihagytam, és ez egy picit rányomta a bélyegét a tavaszomra. Annak nagyon örülök, hogy jól sikerült a felépülésem és vissza tudtam térni

– nyilatkozta Szalai csütörtökön az M1 aktuális csatornán, a Nemzeti sporthíradóban.

A 47-szeres válogatott futballista márciusban ugyan visszakerült a nemzeti csapatba, játszott is a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozó budapesti meccsén, de a júniusi kerethirdetésnél nem volt esélye a meghívóra. Itthon tölti a szabadságát, amely így egy picit hosszabb lesz, mint amihez a korábbi években hozzászokhatott.

Szalai tudja: képes a Bundesligában játszani

Szalainak legközelebb július 4-én kell jelentkeznie a németeknél, akkor kell edzésbe állnia a Hoffenheimnál. A szakvezetés szeretné, ha ott kezdené a felkészülést, később pedig leülnek beszélni a folytatásról.

Szalai Attila eddig nemigen kapott lehetőséget a Hoffenheim csapatában (Fotó: Hasan Bratic)

– Ha számolnak velem, természetesen nagyon szívesen maradnék a Hoffenheimban. Szeretném bizonyítani, hogy igenis odavaló vagyok erre a szintre, mert tudom, hogy mire vagyok képes. Tudom, hogy képes vagyok a Bundesligában játszani

– fogadkozott a futballista, akinek szerződése 2027-ig érvényes a klubbal. Szalai azt is elárulta, hogy pályafutása során egyszer még szívesen visszatérne Törökországba is. – Nyitott szemmel járom a világot, a menedzserem is folyamatosan informál, hogy milyen megkeresések, milyen lehetőségek vannak – mondta el Szalai Attila.

