Veszprémi mese a BL-ről: hol van, ami egyszer volt?

Két olyan mérkőzést játszott a One Veszprém a Magdeburg ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, amit a 2010-es évek közepén jó eséllyel megnyert volna. A csapat nélkül 2014 és 2020 között egyetlen évet leszámítva elképzelhetetlen volt a kölni négyes döntő, azóta viszont csupán egyszer, 2022-ben jutott el az elődöntőig, azaz idén már sorozatban harmadszor marad le a BL végjátékáról. Korábban arra volt nehéz magyarázatot találni, miért nem sikerül döntőt nyerni a veszprémieknek, most az utóbbi három év sikertelen szereplésével is ez a helyzet, csak éppen egy vagy két szinttel lejjebb. Egy biztos, mindkét időszakban apróságok hiányoztak a Veszprém sikeréhez.

A Magdeburg elleni két meccsen 100 percig a Veszprém irányított, a kétszer 10 perces kihagyásért hatalmas árat fizetett a BL-ben (Fotó: EHF)

A pénzen nem múlhat a Veszprém sikere

A Veszprém fiananciálisan a Bajnokok Ligája elitjébe tartozik, az egyik legtehetősebb csapat. Ha az idei BL négyes döntőt nézzük, akkor nem túlzás kijelenteni, hogy mindegyik résztevevő csapathoz képest magasabb költségvetésből gazdálkodhat a Veszprém.

A kontraszt a pénz és az eredmények között egyre élesebb, joggal kérik számon ezt a szurkolók a közösségi oldalak kommentszekciójában.

Az elhibázott stratégia gazdaságilag nem megtérülő, ugyanis a költségvetés csak akkor kerülhet egyenesbe, ha a négyes döntőt játszik a csapat, pláne ha azt meg is nyeri.

Edzőkérdés – nincs stabilitás Veszprémben

A korábbi, átütő sikerek elmaradásának és a mostani sikertelenebb szériának egyik legszembetűnőbb oka az edzői poszt kiszámíthatatlan kezelése. 2012 óta három év volt a leghosszabb idő, amit egy tréner eltöltött a veszprémi kispadon.