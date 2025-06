Ami hatalmas pofon a norvég kézilabdának, az remek hír a magyarnak

A női Bajnokok Ligája csoportkörének kilenc kézilabdacsapat, köztük a címvédő Győri Audi ETO KC volt alanyi jogon tagja, mellettük pedig még tíz együttes igényelt szabadkártyát a maradék hét kiadó helyre. Kedden ítéletet hirdetett az EHF: a döntés értelmében a Győr mellett magyarként a kupagyőztes FTC–Rail Cargo Hungaria és a bajnoki negyedik DVSC Schaeffler is ott lehet a kézilabda BL tizenhatos főtábláján.

Az FTC–Rail Cargo Hungaria is főtáblás a kézilabda BL-ben (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A nőknél szabadkártyát kapott a Szikora Melindát foglalkoztató német Borussia Dortmund is, viszont nem lehet ott a főtáblán szabadkártyásként egyetlen norvég csapat sem (a Sola és a Bergen sem kapta meg), valamint Papp Nikoletta együttese, a román CS Minaur Baia Mare sem.

A férfiaknál a One Veszprém HC-vel együtt tíz csapat érezhette magát biztosan a csoportkörben, és további kilenc reménykedett, hogy még helyet kap. Végül itt sem járt pórul magyar együttes: a Magyar Kupa-címvédő OTP Bank–Pick Szeged ezúttal is ott lesz a mezőnyben – írta meg a szegedma.hu is. A szabadkártyákról a portugál Porto, a szlovén RD LL Grosist Slovan és a svájci Kadetten Schaffhausen maradt le.

A csoportkör sorsolását pénteken tartják Bécsben.

A férfikézilabda BL mezőnye:

One Veszprém HC, OTP Bank–Pick Szeged, GOG (dán), HBC Nantes (francia), Eurofarm Peliszter (északmacedón), Kolstad HB (norvég), Industria Kielce (lengyel), PPD Zagreb (horvát), Aalborg HB (dán), Barcelona (spanyol), Paris Saint-Germain (francia), Füchse Berlin (német), SC Magdeburg (német), Orlen Wisla Plock (lengyel, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Ilic Zoran), Sporting CP (portugál), Dinamo Bucuresti (román, Rosta Miklós)

A női kézilabda BL mezőnye:

Győri Audi ETO KC, FTC–Rail Cargo Hungaria, DVSC Schaeffler, Podravka Koprivnica (horvát), Ikast HB (dán), Brest Bretagne (francia), Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda), Gloria Bistrita-Nasaud (román), Odense HB (dán), Team Esbjerg (dán), Metz HB (francia, Vámos Petra, Albek Anna), HB Ludwigsburg (német, Faluvégi Dorottya), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CSM Bucuresti (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén)