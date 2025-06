Az FTC helyett más magyar csapatokkal szúrhat ki az európai szövetség

A 2025–26-os idényben is változatlan marad a kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolítása: a tizenhat csapatot két nyolcfős csoportba sorolják, ahonnan az első kettő negyeddöntőbe jut, míg a 3–6. helyezettek nyolcaddöntőt játszanak. A férfi és a női BL-ben is ez marad a menetrend, és ahogyan az elmúlt években, úgy selejtezők helyett most is az EHF dönt arról, hogy az alanyi jogon résztvevők mellett kikkel lesz feltöltve a mezőny, azaz mely csapatoké lesz a szabadkártya. A férfiak között tíz együttes – köztük a magyar bajnok One Veszprém HC – már biztosan csoportkörös, de még az OTP Bank–Pick Szeged is megkaphatja a szabadkártyát. A nőknél a címvédő Győri Audi ETO KC-vel együtt kilencen vannak ott a főtáblán, de magyarként az FTC–Rail Cargo Hungaria és a DVSC Schaeffler is beadta a jelentkezését. Kedden eldől, megkapják-e a lehetőséget a kézilabda BL-ben.

A Győr győzelmével ért véget a női kézilabda BL előző két kiírása, a címvédő a 2025–26-os idényben alanyi jogon főtáblás Fotó: Mirkó István

A kézilabda Bajnokok Ligája női mezőnye: A biztosan csoportkörös csapatok: Győri Audi ETO KC, Team Esbjerg (dán), Odense HB (dán), Metz HB (francia), HB Ludwigsburg (német), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CSM Bucuresti (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén)

Győri Audi ETO KC, Team Esbjerg (dán), Odense HB (dán), Metz HB (francia), HB Ludwigsburg (német), Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Storhamar HE (norvég), CSM Bucuresti (román), Krim Mercator Ljubljana (szlovén) Szabadkártyát kértek: FTC–Rail Cargo Hungaria, DVSC Schaeffler, Podravka Koprivnica (horvát), Ikast HB (dán), Brest Bretagne (francia), Borussia Dortmund (német), Sola HK (norvég), Tertnes Bergen (norvég), Gloria Bistrita-Nasaud (román), CS Minaur Baia Mare (román)

Nők: a Győr mellett az FTC szinte biztosan BL-induló lesz, a DVSC viszont aligha

A bő három héttel ezelőtti, budapesti négyes döntőben szereplő csapatok mellett a Faluvégi Dorottyát foglalkoztató német HB Ludwigsburg is alanyi jogon főtáblás, de montenegrói, norvég, román és szlovén együttes is biztosan lesz a női BL csoportkörében. A maradék hét helyre tíz csapat adta be a jelentkezését, két magyar klub mellett többek között a Szikora Melindát foglalkoztató Dortmund, valamint Papp Nikoletta együttese, a Baia Mare is.

A szabadkártya odaítélése során az európai szövetség több szempontot is figyelembe vesz, ezek közé tartoznak a csapat korábbi nemzetközi szereplései, a klub infrastrukturális és szervezeti háttere, a nemzeti bajnokság színvonala, valamint a szurkolói és médiaérdeklődés is.

Miután Magyarország a női BL-ranglista első helyét foglalja el, a Final Four még legalább 2027-ig Budapesten lesz, a magyarországi Bajnokok Ligája-meccsek pedig szinte mindig telt házasok, szinte lehetetlennek tűnik, hogy a Ferencváros és a Debrecen közül legalább egy ne kapja meg az indulási jogot. Közülük az FTC részvétele tűnik biztosnak, elvégre a zöld-fehér csapat az elmúlt tíz évben mindig főtáblás volt, két éve pedig döntőt is játszott.

A Debrecen indulása már jóval bizonytalanabb. Az NB I-ben negyedik csapat esélyei ugyan a bronzérmes Esztergom visszalépésével megnőttek, ám tavaly bajnoki harmadikként sem kapott szabadkártyát. Pedig azt egy BL-nyolcaddöntős szereplés előzte meg, míg az előző idényben a szabadkártya meghiúsulása után az Európa-liga selejtezőjében kiesett már a DVSC.

Szilágyi Zoltán együttese így is reménykedhet, hiszen „csak” három együttesnél kell jobbnak bizonyulnia az EHF szemében.

A Fradi mellett a legutóbbi idényben negyeddöntős Brest és nyolcaddöntős Podravka részvétele is aligha kérdéses, ám nehezen elképzelhető, hogy a tavalyi gyengélkedésük után idén is három indulójuk lehet a románoknak, ahogyan az is, hogy egyszerre fog debütálni két norvég újonc is, a Sola és a Bergen. További egy-egy román és norvég csapat szereplése viszont biztosra vehető. A Debrecen tehát valószínűleg az egy éve a BL-ről figyelmetlenség miatt lemaradt Ikasttal és a szabadkártyát tavaly szintén hiába igénylő Dortmunddal harcol a fennmaradt két helyért a EHF bíráinál. Sikertelenség esetén pedig megint maradhat az Európa-liga, ahová a DVSC a biztonság kedvéért az FTC-hez, az (El-ben biztos induló) Esztergomhoz és a (szabadkártyát igénylő) Mosonmagyaróvárhoz hasonlóan beadta a jelentkezését. Az orosz csapatok hiányának, valamint a spanyol női klubkézilabda és a délszláv csapatok válságának köszönhetően viszont így sem esélytelen a Loki BL-indulása.

A Debrecen női kézilabdacsapata két éve már szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A kézilabda BL férfimezőnye: A biztosan csoportkörös csapatok: One Veszprém HC, HC Zagreb (horvát), Aalborg Handbold (dán), Barca (spanyol), Paris Saint-Germain Handball (francia), Füchse Berlin (német), SC Magdeburg (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), Sporting CP (portugál), Dinamo Bucuresti (román)

One Veszprém HC, HC Zagreb (horvát), Aalborg Handbold (dán), Barca (spanyol), Paris Saint-Germain Handball (francia), Füchse Berlin (német), SC Magdeburg (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), Sporting CP (portugál), Dinamo Bucuresti (román) Szabadkártyát kértek: OTP Bank–Pick Szeged, GOG (dán), HBC Nantes (francia), HC Eurofarm Pelister (északmacedón), Kolstad Handbold (norvég), Industria Kielce (lengyel), FC Porto (portugál), RD LL Grosist Slovan (szlovén), Kadetten Schaffhausen (svájci)

Férfiak: ismét csatlakozhat a Veszprém mellé a Szeged

Ha a nőknél joggal lehet erősen bizakodni a Ferencváros BL-indulásában, akkor a férfiaknál is hasonló a helyzet a Szegeddel. Alanyi jogon itt is egy magyar csapat (a bajnok Veszprém) szerepel a Bajnokok Ligája csoportkörében, és a Tisza-partiaknak kilenc pályázó közül kell bekerülnie az EHF által kedden kiválasztott hat együttes közé ahhoz, hogy induljanak. Márpedig ez annak ellenére nehéz lesz, hogy a Szeged 2014 óta mindig főtáblás volt, és mindig eljutott legalább a nyolcaddöntőig, még ha a kölni négyes döntő egyszer sem jött össze.

A nőkhöz hasonlóan a férfimezőnyben is biztosan szerepel a legutóbbi idény két döntőse (a Magdeburg és a Füchse Berlin), de itt sokszínűbb a mezőny, ráadásul a másfél hete BL-bronzérmes Nantes sincsen alanyi jogon a főtáblán. A franciáknak viszont aligha kell aggódniuk az indulás miatt, ahogyan a korábbi győztes Kielce részvétele sem igazán tűnik kérdésesnek. Magyarország a férfi BL-ranglista ötödik helyén áll, így előtte állnak még a dánok is, ahonnan a GOG is jó eséllyel pályázik a csoportkörre.

A Szeged mellett szól a múltja és a rendre telt házas csarnoka, de az gondot jelenthet, hogy az EHF igyekszik szélesíteni a mezőnyt, és nehéz elképzelni, hogy Norvégiából és Észak-Macedóniából egyetlen klub se legyen a BL 2025–26-os kiírásában.

Ha így lesz, az azt jelenti, hogy Michael Apelgren együttese a Porto, a Slovan és a Schaffhausen csapatával harcol a fennmaradt egyetlen helyért. A portugál és a svájci gárda tavaly hiába igényelt szabadkártyát, nem kapott, ez pedig mellettük szól. A Slovan története során először nyerte meg a szlovén bajnokságot, és továbbviheti a korábban állandó BL-szereplő Celje örökségét a hazájában.

A Veszprémhez hasonlóan a szegediek is ismét szeretnének ott lenni a BL-csoportkörben Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A riválisokat és a nemzetiségeiket elnézve tehát a Szeged aggódhat, de ha jósolni kellene, akkor a női FTC-hez hasonlóan nem fogja elutasítani a kérvényét az EHF, így nem kell az Európa-ligában indulniuk Bánhidi Bencééknek. Az El-ben ebben az esetben az FTC–Green Collect maradna az egyetlen magyar induló – az Európa-kupában pedig a biztos induló Mol Tatabánya KC mellett szabadkártyásként a Balatonfüredi KSE reménykedhet.

A női és a férfi BL-csoportkör sorsolása június 27-én, pénteken lesz. Azonos nemzetiségű csapatok csak akkor kerülhetnek egy nyolcasba, ha három klub is képvisel egy országot – egy csak a nőknél fordulhat elő, ha Dánia, Magyarország, Norvégia vagy Románia három együttessel képviseli magát a főtáblán. Kellemes „gond” lenne, ha a magyar csapatok szembesülnének majd ezzel.