„Megbocsáthatatlan" – súlyos hiba után dőlt el a Győr BL-ellenfeleinek sorsa

A nők között is kiváló idényt tudhat maga mögött a dán kézilabda. Válogatott szinten Európa-bajnoki ezüstéremig jutott Dánia, a klubok között pedig a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe két csapat is bekerült, míg az Európa-liga fináléjában is képviselte egy együttes Dániát. Az aranyérem végül sehol nem jött össze, hiszen az Ikast elveszítette az El döntőjét, míg a BL budapesti végjátékában a Győr az elődöntőben az Esbjerg, majd a fináléban a korábban az FTC-t búcsúztató Odense csapatát is felülmúlta – utóbbi klub el sem indulhatott volna a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az Odense kézilabdacsapatának játékosai a budapesti elődöntő után az Esbjerg elleni dán bajnoki döntőben is ünnepelhettek. Fotó: MTI/Purger Tamás

Az Odense az Esbjerg elleni sikerrel lett a dán kézilabda-bajnokság győztese

A korábban említett három együttes a hazájában is a legjobbak között volt: az Ikast bronzérmes lett a bajnokságban, csütörtökön pedig az Odense és a kupagyőztes Esbjerg között került sor a bajnoki finálé mindent eldöntő mérkőzésére. Az Odense hazai pályán elveszítette a döntő első találkozóját a kétszeres címvédő ellen, de a folytatásban idegenben győzni tudott, így csütörtökön odahaza készült az ünneplésre.

A finálé három meccse közül az utolsó volt a legszorosabb, de végül 33-31-re az Odense diadalmaskodott, ezzel bajnok lett.

Az utolsó összecsapás legeredményesebb játékosa az esbjergi Henny Reistad volt tíz góllal, a negatív hős pedig csapattársa, Michala Möller lett. Ő volt ugyanis az, aki az utolsó percben, az egyenlítésért támadva eladta a labdát, végleg megpecsételve a BL bronzérmesének sorsát.

– Természetesen szomorú, csalódott és dühös is vagyok, sok érzelem kavarog most bennem – nyilatkozta a lefújás után könnyes szemmel a dán válogatott Möller, aki emésztette magát a hibája miatt is.

Ez olyan dolog, ami sokáig kísérteni fog, mert kritikus pillanatban történt. Megbocsáthatatlan, nagyon sajnálom.

Az Odense 2021 és 2022 után a története során harmadszor nyerte meg a dán kézilabda-bajnokságot, és a BL következő idényében – ezúttal valóban alanyi jogon – biztosan főtáblás lesz, akárcsak az Esbjerg.