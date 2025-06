„Ilyesmi sosem történne meg a világbajnokságon!” – fakadt ki a sztárcsapat edzője a klub-vb-n

Amikor egy remekbe szabott szabadrúgással Reece James megszerezte a vezetést a Chelsea-nek a Benfica elleni klubvilágbajnoki nyolcaddöntő 64. percében, akkor még nem lehetett sejteni, hogy a folytatás micsoda drámát hoz majd. Ahelyett, hogy Enzo Maresca gárdája megőrizte volna szűk előnyét, és lecsordogált volna a meccs, a 86. percben a játékvezető leparancsolta a pályáról a játékosokat, mert újra lecsapott a villám egy mérkőzésre, így az Egyesült Államokban megrendezett tornán immáron hatodik alkalommal félbe kellett szakítani egy találkozót.

Enzo Maresca szerint a Chelsea játékosainak nehezükre esett a Benfica elleni meccsre koncentrálni Fotó: AFP/ANADOLU/JOSE HERNANDEZ

Igencsak hosszúra nyúlt ez a szünet, két óra múlva jött a folytatás, amelyből hivatalosan tehát négy perc volt hátra. Ezt már jóval kevesebb néző látta, mint a mérkőzés korábbi szakaszát, és ők talán meg is bánták, hogy nem tértek vissza a lelátóra, mert az igazi izgalmak csak ezután következtek. Mert a ráadásban egy kezezés miatt értékesített büntetővel elfogyott a Chelsea előnye, így jött a kétszer tizenöt perces hosszabbítás. Ez pedig rosszabbul nem is kezdődhetett volna a Benficának. Gianluca Prestianni ugyanis a második félidő végén begyűjtötte az első sárga lapját, majd az újabb térfélcsere után azonnal a következőt is, vagyis tíz emberre fogyatkoztak a portugálok. A Chelsea ezt köszönte szépen, és Christopher Nkunku a 108. percben betalált, majd a londoniak a következő kilenc percben még két gólt rápakoltak, ezzel 4-1-re le is zárták a mérkőzést, és bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol az első negyeddöntős, a Botafogót kiejtő Palmeiras ellen folytatja.

Maresca szerint más helyszínt kellett volna találni

De mielőtt még Enzo Maresca ezzel foglalkozott volna, megfogalmazta, mi a legnagyobb baj a ráncfelvarráson átesett klubvilágbajnokságon. Másokkal ellentétben nem a sokasodó mérkőzések miatt panaszkodott.

– Nem kaptunk gólt, miközben helyzeteket alakítottunk ki, hogy megnyerjük a meccset. De a megszakítás után teljesen megváltozott a mérkőzés képe. Nekem ez nem futball, már vagy hét-kilenc meccset megszakítottak. Őszintén szólva, ez egy vicc, ez nem futball.Ez nem nekünk való. Nem ücsöröghetsz ilyen sokáig bent. Ez egy teljesen új helyzet, de nehezen tudom megérteni. Az világos, hogy biztonsági okokból muszáj megszakítaniuk a meccset, de ha hét-nyolc meccs alatt is ez történik, akkor talán nem ez a megfelelő helyszín a klub-vb megrendezésére – állapította meg az olasz szakember.

A Chelsea menedzsere azért gyorsan leszögezte, neki nem a tornával van baja. – Kérem, ne értsenek félre. Ahogy azt elmondtam korábban, szerintem ez egy fantasztikus torna, ez a klubvilágbajnokság. Örülünk a győzelmeknek és annak, hogy a legjobb nyolc közé jutottunk. De

valami történik, hat-hét meccset megszakítanak, jó okuk kell, hogy legyen erre, mert nem normális, ha megszakad egy meccs. Gondoljanak bele, egy világbajnokságon hányszor történik meg ilyesmi? Valószínűleg soha. Európában? Soha. Itt pedig már két hét alatt megszakítottak hat-hét meccset Szerintem ez probléma. Edzőként nézem a helyzetet. Mert ha két órát bent kell töltenünk, akkor a játékosok – a szeretteik biztonságát szem előtt tartva – beszélnek a családjukkal, esznek, játszanak, nevetnek. Hogy érjem el, hogy abban a két órában is a meccsre összpontosítsanak? Ez egy vicc. Ezért mondtam, amit mondtam. Boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Csak ez az egész így nem normális

– tette hozzá.

Maresca felvetéséhez, miszerint egy világbajnokságon sosem történne meg ilyen, annyit tennénk hozzá, hogy Mexikó és Kanada társaságában éppen az Egyesült Államok látja vendégül a futballvilág legpatinásabb tornáját, a meccsek túlnyomó részét ugyanott rendezik meg, ahol a klub-vb-t...

Elfáradt a Benfica a hajrára

Az edző véleményére ráerősített a Benfica középpályása, Leandro Barreiro is.

Nagyon nehéz és idegesítő, hogy meg kell szakítani a játékot. Először fél órát mondtak, aztán, amikor már a visszatérésre készültünk, újabb fél órát. Ez dühítő, közben teljesen kiesel a meccsből.

Magát a meccset így látta: – Tudtuk, hogy a megszakítás után már csak öt perc plusz a ráadás volt hátra, hajtanunk kellett a gólért. Hittük benne és összejött. Hogy mi vezetett a kiállításhoz? Már nagyon fáradtak voltunk. A meccs alatt sokat kellett védekeznünk, aztán amikor megfogyatkoztunk, tudtuk, hogy még nehezebbé válik az egész. Mindezek ellenére is volt két-három helyzetünk, de nem lett belőlük semmi – sajnálkozott a játékos.

A Benficát irányító Bruno Lage csalódottan vette tudomásul a kiesést.

– Mi voltunk a jobbak az első félidőben, főleg támadásban, aztán hittünk benne, hogy képesek vagyunk egyenlíteni a megszakítás után, erősebbek voltunk, és hosszabbításra mentettük a meccset, nekünk állt a zászló. De a kiállítással nehézzé vált minden egy ilyen szintű csapat ellen. Már egyébként is nehéz volt ilyen körülmények között játszani, ám hogy tíz emberrel kellett kihúznunk harminc percet, az még nehezebbé tette a helyzetünket. A hosszabbítás első félidejében mi voltunk a jobb csapat, négy helyzetet alakítottunk ki, és legalább egy gólt szerezhettünk volna. De aztán ők találtak be, és mindennek vége lett. Ezt nehéz elfogadni.