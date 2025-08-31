NB IFerencvárosDebrecen

Fociláz Debrecenben, jön a Fradi!

Érdekesnek, izgalmasnak ígérkezik a Ferencváros debreceni vendégjátéka a labdarúgó NB I vasárnap esti mérkőzésén. Mindkét csapat egyszer már kikapott. A Fradinak a válogatottszünet előtt nagyon fontos lenne a 3 pont megszerzése. A Debrecen újabb győzelmével tapadna a Paksra.

Magyar Nemzet
2025. 08. 31. 5:55
Debrecen-Ferencváros
A debreceni Bárány Donátot (középen) ünneplik a 2024 decemberében lejátszott és 5-4-es hazai győzelemmel végződött meccsen Fotó: Derencsényi István Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vasárnap este 20 órakor kezdődik az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulójának nagy meccse, amelyen a Debrencen a Ferencvárost fogadja majd. A Loki a meccs előtt a második helyen állt a tabellán, igaz, egy meccsel többet játszott, mint ellenfele. A Fradi a bakui BL-kiesés után négy nappal újabb nehéz meccsre utazik el. Debrecen felajzva várja a bajnoki címvédőt.

Debrecen, 2024. december 5. Debreceni játékosok gólöröme a labdarúgó OTP Bank Liga 1. fordulóból elhalasztott Debreceni VSC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. december 5-én. MTI/Derencsényi István
2024 decemberében a Debrecen 5-4-re verte a Fradit
Fotó: Derencsényi István/MTI Fotószerkesztõség

Debrecen: mindig nagy a fociláz, ha a Fradi érkezik

Miközben a Ferencváros szurkolói megnyugvással vehették tudomásul a klub szombat délutáni bejelentését, amely szerint Tóth Alex nem hagyja el a csapatot és szerződést hosszabbított a zöld-fehérekkel, Debrecenben nagy erőkkel készülnek a vasárnap esti összecsapásra. legfeljebb azon morognak egy sort a szurkolók, hogy egy nappal az iskolakezdés előtt miért kell vasárnap este 20 órakor kezdeni ezt a nagyon fontos összecsapást. Valljuk be, ebben azért van némi igazuk a drukkereknek, mert így sokan nem mennek majd el. Ennek ellenére 15 ezer nézőt várnak az összecsapásra.

Ki ne emlékezne, hogy az előző bajnokságban (2024 decemberében) a Loki 5-4-re nyert a Fradi ellen? Ez volt az a meccs, amelyen Bárány Donát mesterhármast ért el. A Loki támadójátéka ebben a bajnokságban figyelemre méltó, a Debrecen játéka nyomokban sem emlékeztet a tavalyi bajnokságra, amelyben a hajdúsági csapat folyamatosan a kiesés ellen küzdött. 

Ez a meccs létfontosságú a Fradinak

Miközben a Ferencváros teljes joggal ünnepli, hogy az Európa-liga csoportkörében játszhatnak, azt sem titkolják, hogy számukra is létfontosságú a debreceni összecsapás. Ha ugyanis a DVSC nyerne, akkor megerősítené helyét az élmezőnyben, miközben a Fradi máris jelentős hátrányt szedne össze. 

Debrecen, 2025. március 9. Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában játszott Debreceni VSC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. március 9-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Robbie Kean győzni megy a Fradival Debrecenbe
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Ugyanakkor megszokhattuk már, hogy a Fradi ősszel a nemzetközi terhelés miatt mindig döcögősebben kezdi meg a bajnokságot. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Fradinak beleférne egy újabb botlás. Egészen biztosak vagyunk abban, hogy Robbie Kean győzelmi szándékkal utazik el Debrecenbe. 

Varga Ádám pikáns helyzetben

A Fradi a bajnokság előtt adta kölcsön a Debrecennek Varga Ádám kapust, aki most különös érzésekkel várhatja a vasárnap esti meccset. Varga Ádám az M4 Sport.hu oldalon a következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Nehéz meccsre számítok, sok helyzettel. 

Szerintem közönségszórakoztató találkozó lesz, és ez nyilván számomra is egy fontosabb összecsapás, hiszen rengeteg szállal kötődöm a Fradihoz, a Népligetben kezdtem a pályafutásom, ott váltam profi futballistává, nagyon sok jó embert ismerek.

Most viszont tényleg csak arra koncentrálok, hogy kihozzam magamból a maximumot és a legjobb tudomásom szerint segítsem a csapatot.”

 

 

