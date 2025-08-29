FradiBajnokok LigájaQarabag

A Fradi nyertes volt, de győztes nem tudott lenni

Bár nagyon közel volt a továbbjutáshoz, mégsem sikerült a Ferencvárosnak feljutni a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájára. A Fradi most a második számú európai kupában folytatja, mi pedig a Rapid sport adásában megbeszéltük a történteket.

Lantos Gábor
2025. 08. 29.
Ha úgy nézzük, egy gól hiányzott a hosszabbításhoz, ha úgy nézzük, a Qarabag első gólja után már nagyon messze került a BL-főtáblától a Fradi. A szurkolók és a szakértők is egyöntetűen a védelem hibáit, illetve a védekezés hiányosságait vették elő.

Tóth Alex gólja után még minden Fradi-drukker reménykedett a hosszabbításban
Fotó: MTI/EPA

Fradi: erősíteni kellene a védelmet

Tény, hogy az azeri bajnok két mérkőzésen öt gólt lőtt a Fradinak, ami nagyon sok. A ferencvárosi támadójáték, a letámadások alkalmazása tetszetős, de ezzel ma nem lehet egy ilyen pároscsatát megnyerni. Ezt most már a zöld-fehérek is tudják, akik most az Európa-liga sorsolását várják. Mindazonáltal nem sok ok van az elkeseredésre, mert ebben a kupában is sztárcsapatok érkezhetnek majd Budapestre.

 

