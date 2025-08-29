A Fradi nyertes volt, de győztes nem tudott lenni

Ha úgy nézzük, egy gól hiányzott a hosszabbításhoz, ha úgy nézzük, a Qarabag első gólja után már nagyon messze került a BL-főtáblától a Fradi. A szurkolók és a szakértők is egyöntetűen a védelem hibáit, illetve a védekezés hiányosságait vették elő.

Tóth Alex gólja után még minden Fradi-drukker reménykedett a hosszabbításban

Fotó: MTI/EPA

Fradi: erősíteni kellene a védelmet

Tény, hogy az azeri bajnok két mérkőzésen öt gólt lőtt a Fradinak, ami nagyon sok. A ferencvárosi támadójáték, a letámadások alkalmazása tetszetős, de ezzel ma nem lehet egy ilyen pároscsatát megnyerni. Ezt most már a zöld-fehérek is tudják, akik most az Európa-liga sorsolását várják. Mindazonáltal nem sok ok van az elkeseredésre, mert ebben a kupában is sztárcsapatok érkezhetnek majd Budapestre.