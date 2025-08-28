Elmarad a Fradi-Slovan összecsapás, a bukarestiek készen állnak

Az korábban kiderült, hogy a magyar bajnok a második kalapba kerül, az első már szerdán betelt. A Fradit is érintette, hogy csütörtökön 11 selejtezős párharc visszavágóit rendezték meg a labdarúgó Európa-ligában. A pénteki sorsolás előtt immár az összes hely elkelt.

Néhány hete legyőzte a Fradi a Ludogorecet, kérdés, idén találkozik-e még a bolgárokkal Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Akadt izgalom is

Tizenhárom csapat automatikusan El-főtáblásnak mondhatta magát, melléjük tizenegyen csatlakoztak a BL-selejtezőből, köztük a Ferencváros. Tizenkét párosítást írtak ki az Európa-liga play-off körében. Egynek a visszavágóját már szerdán lejátszották, a norvég Brann Bergen idegenben ütötte ki 4-0-ra a ciprusi AEK Larnakát, és 6-1-es összesítéssel főtáblára jutott. Csütörtökön is számos egyoldalú meccs és párharc zajlott, a Braga, a Malmö, a Midtyjlland és a Rijekában az odavágón kikapó PAOK is fölényesen győzve jutott tovább. Alaposan megszenvedett a Fradi által a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában kiejtett Ludogorec.

A bolgár klub csapata észak-macedóniai vereségét követően hosszabbítás után múlta felül összesítésben a Shkendiját, és akár újra duplázhat, mint 2019-ben, amikor a BL-selejtezőben és az Európa-liga csoportkörében is találkozott Dibuszékkal.

A Slovan Bratislava kettős vereséggel, a Dinamo Kijev hiába nyert pályaválasztóként, szoros csatában maradt alul, így biztosan nem játszik a magyar bajnokkal.

Magasan jegyzett Fradi

A 34.000 koefficiensponttal rendelkező, az UEFA klubranglista 60. helyén álló Fradi a második kalapból várja az augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődő monacói sorsolást. A 36 csapat mindegyike 8 mérkőzést játszik majd, mind a négy kiemelési kalapból két ellenféllel. A tabella első nyolc együttese a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek a legjobb tizenhat közé jutásért mérkőznek majd meg oda-vissza vágós párharcban.

A zöld-fehérek sorozatban hetedszer szerepelnek nemzetközi sorozat főtábláján, a legutóbbi három alkalommal továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba.

Az Európa-liga ligafázisa szeptember 24-én rajtol és január 29-én zárul.