Elmarad a Fradi-Slovan összecsapás, a bukarestiek készen állnak

Tovább bővült a magyar bajnok lehetséges ellenfeleinek listája. A Fradi korábbi ellenfelei közül a labdarúgó Európa-liga csoportkörébe jutott a play-off kör csütörtöki visszavágói után a Genk, a Malmö, a Midtyjlland, a Young Boys és a PAOK is. Elvesztette a párharcát a pozsonyi Slovan és az ukrán Dinamo Kijev, elmaradnak tehát a pikáns csaták a régi riválisokkal. A román FCSB viszont ott van a főtáblán, s akár találkozhat is Dibusz Dénesékkel. A Fradi a második kalapból várja a pénteki sorsolást.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 28. 22:56
Fradi Budapest, 2022. július 20. A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában játszott Ferencváros - Slovan Bratislava mérkőzés a Groupama Arénában 2022. július 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd
A Fradi drukkerek ezúttal nem készülhetnek Slovan elleni meccsre Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az korábban kiderült, hogy a magyar bajnok a második kalapba kerül, az első már szerdán betelt. A Fradit is érintette, hogy csütörtökön 11 selejtezős párharc visszavágóit rendezték meg a labdarúgó Európa-ligában. A pénteki sorsolás előtt immár az összes hely elkelt.

Fradi
Néhány hete legyőzte a Fradi a Ludogorecet, kérdés, idén találkozik-e még a bolgárokkal Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Akadt izgalom is

Tizenhárom csapat automatikusan El-főtáblásnak mondhatta magát, melléjük tizenegyen csatlakoztak a BL-selejtezőből, köztük a Ferencváros. Tizenkét párosítást írtak ki az Európa-liga play-off körében. Egynek a visszavágóját már szerdán lejátszották, a norvég Brann Bergen idegenben ütötte ki 4-0-ra a ciprusi AEK Larnakát, és 6-1-es összesítéssel főtáblára jutott. Csütörtökön is számos egyoldalú meccs és párharc zajlott, a Braga, a Malmö, a Midtyjlland és a Rijekában az odavágón kikapó PAOK is fölényesen győzve jutott tovább. Alaposan megszenvedett a Fradi által a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában kiejtett Ludogorec. 

A bolgár klub csapata észak-macedóniai vereségét követően hosszabbítás után múlta felül összesítésben a Shkendiját, és akár újra duplázhat, mint 2019-ben, amikor a BL-selejtezőben és az Európa-liga csoportkörében is találkozott Dibuszékkal.

 A Slovan Bratislava kettős vereséggel, a Dinamo Kijev hiába nyert pályaválasztóként, szoros csatában maradt alul, így biztosan nem játszik a magyar bajnokkal. 

Magasan jegyzett Fradi

A 34.000 koefficiensponttal rendelkező, az UEFA klubranglista 60. helyén álló Fradi a második kalapból várja az augusztus 29-én, pénteken 13 órakor kezdődő monacói sorsolást. A 36 csapat mindegyike 8 mérkőzést játszik majd, mind a négy kiemelési kalapból két ellenféllel. A tabella első nyolc együttese a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9–24. helyezettek a legjobb tizenhat közé jutásért mérkőznek majd meg oda-vissza vágós párharcban. 

A zöld-fehérek sorozatban hetedszer szerepelnek nemzetközi sorozat főtábláján, a legutóbbi három alkalommal továbbjutottak az egyenes kieséses szakaszba. 

Az Európa-liga ligafázisa szeptember 24-én rajtol és január 29-én zárul. 

Az Európa-liga-selejtező csütörtöki végeredményei:

 

Dinamo Kijev (ukrán) − Makkabi Tel–Aviv (izraeli) 1-0 (összesítésben 2-3)
Ludogorec (bolgár) − Shkendija (észak-macedón) hu. 4-1 (összesítésben 5-3)
Young Boys (svájci) − Slovan Bratislava (szlovák) 3-2 (összesítésben 4-2)
Sigma Olomouc (cseh) − Malmö (svéd)  0-2 (összesítésben 0-5)
Samsunspor (török) − Panathinaikosz (görög) 0-0 (összesítésben 1-2)
FCSB (román) − Aberdeen (skót) 3-0 (összesítésben 5-3)
Genk (belga) − Lech Poznan (lengyel) 1-2 (összesítésben 6-3)
KuPS (finn) − Midtyjlland (dán) 0-2 (összesítésben 0-6)
Braga (portugál) − Lincoln Red Imps (gibraltári) 5-1 (összesítésben 9-1)
Utrecht (holland) − Zrinjski Mostar (bosnyák) 0-0 (összesítésben 2-0)
PAOK (görög) − Rijeka (horvát) 5-0 (összesítésben 5-1)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

