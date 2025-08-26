A ferrarisok nem is akarták Hamiltont, de üzleti fogásnak nagyon bejött a brit pilóta

Rendkívüli

Amikor kiderült, hogy Maranellóban folytatja a hétszeres F1-es világbajnok, sokan nem értették, vajon a Ferrarinak miért éri meg a csapatnál jól teljesítő Carlos Sainz helyére hozni egy 40 éves versenyzőt. Mint kiderült azóta, a tamáskodóknak lett igaza, ugyanis Lewis Hamilton mélyen a valós tudása alatt teljesít idén, ugyanakkor a szerződtetése még a vártnál rosszabb eredmények ellenére is jövedelmező a Ferrarinak.

Molnár László
2025. 08. 26. 6:45
Lewis Hamilton ferraris álmából rémálom lett, igaz, csak a pályán
Lewis Hamilton ferraris álmából rémálom lett, igaz, csak a pályán Fotó: Csudai Sándor
Úgy tűnik, Maranellóban sportszakmai szempontok alapján talán már megbánták a Forma-1 hétszeres világbajnokának a szerződtetését, ám ha az elmúlt hónapok anyagi részét nézzük, bizony az olaszok talán történetük legjobb üzletét kötötték a brit pilótával. Lewis Hamilton és a Ferrari együttműködése eddig csalódás a pályán, ugyanis a brit pilóta idén még egyszer sem állt dobogón – a kínai sprintfutamon aratott győzelme kakukktojás a szezonban –, legutóbb a Magyar Nagydíjat követően haszontalan versenyzőnek titulálta önmagát, és már azt találgatta mindenki, vajon melyik pillanatban jelenti be a hétszeres világbajnok a visszavonulását, Percenként olvashattunk találgatásokat arról, lesz-e egyáltalán hosszabb távú jövője ennek a partnerségnek. A hétvégén folytatódik a világbajnokság a Holland Nagydíjjal, nagy kérdés, hogy a nyári szünetet követően milyen formában lesz Hamilton.

F1, Forma-1, Magyar Nagydíj, 2025, Lewis Hamilton
Hamilton és a Ferrari még nem igazán talált egymásra a pályán (Fotó: Csudai Sándor)

Hamilton üzletileg a Ferrari legnagyobb nyereménye

A brit pilóta leigazolsát Charles Leclerc mellé sajtóhírek szerint a Ferrari döntéshozóinak jelentős többsége ellenezte, ám Hamilton végül mégis Maranellóban kötött ki, ugyanis mind az elnök, Johan Elkann – akivel közismert a brit versenyző baráti viszonya –, mind pedig Frédéric Vasseur csapatfőnök az istállónál akarta látni, így a dolog ezzel el is dőlt. Az idei eredményei, valamint az, hogy Leclerc üti-veri a versenyhétvégeken – a monacói többször állt dobogón, 42 ponttal többet szerzett csapattársánál –, hatalmas csalódás Hamiltonnak és a Ferrarinak egyaránt.

Ám üzletileg az olasz istálló történetének legjobb igazolása, szerződtetése még a vártnál rosszabb eredmények ellenére is jövedelmező a Ferrarinak. Senki sem hitte volna, hogy amikor megjelent 

az első, hivatalos fotó Ferrari-ruhában Hamiltonról, szinte órák alatt 5,7 millióan lájkolják azt az Instagramon. 

És innentől kezdve nem volt megállás, a hétszeres vb-győztes a puszta piaci értékével hatalmas lendületet adott a Ferrarinak, és az új bevételeiből szinte játszva kitermelte a brit ötvenmillió eurós éves fizetését.

  • a Ferrari csapatruházatát gyártó Puma az első hónapokban a szurkolói termékek eladásánál az előző év bevételének nyolcszorosát könyvelte el
  • az autógyártó bevétele az első félévben kilenc százalékkal nőtt az előző évhez képest, 837 millió euróra
  • az F1-es csapat a konstruktőri második helyével 30-40 millió euróval növelte a bónuszát
  • további 83 millióval a partnereitől származó bevételét

Gazdasági számítások szerint Hamilton akár hetvenmillió euróval is hozzájárulhatott a Ferrari bevételnövekedéséhez, ami szintén meghaladja az éves fizetését.

Ferrari's British driver Lewis Hamilton (L) and Ferrari's French team principal Frederic Vasseur speak ahead of the first practice session for the 2025 Emilia Romagna Formula One Grand Prix at the Imola autodrome in Imola, on May 16, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Hamilton régi ismerőse Frédéric Vasseur csapatfőnöknek, aki az F1 előtt már volt a főnöke pár évig (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Hamilton a világhálón is hódít

A merchandising- és a szponzori bevételek növekedését egyértelműen Hamilton vonzerejének köszönheti az olasz istálló, hiszen a sportág legendájának az imázsa túllép a Forma–1-en: megjelenésével összeköti a sportot, a divatot és a populáris kultúrát, új márkák bevezetését is lehet rá építeni. Ráadásul a közösségi portálokon is elképesztően nagy követői számmal rendelkezik, ami a világ egyik legpiacképesebb sportolójává teszi Hamiltont.

  • csak az Instagramon 40,3 milliós követőtáborral rendelkezik
  • a világ húsz legpiacképesebb sportolójának egyike
  • évi húszmillió dollárt keres pusztán ezzel.

Ha azt vesszük, hogy a követőinek száma messze meghaladja csapattársáét, Leclerc-ét (19,7 millió)  és a Ferrariét (19,1 millió), máris jobban érthetővé válik, hogy a gyengébb eredmények ellenére miért is ragaszkodnak hozzá Maranellóban. Ugyanakkor az is árulkodó, hogy 

a sportág másik nagy sztárja, a négyszeres világbajnok Max Verstappen csupán hatmilliós bevételt tud felmutatni a közösségi oldalakon. 

Tényleg már csak a pályán kellene összeállnia mindennek, és ha Hamilton esetleg megtanulna nyerni a Ferrarival, a fenti összegek még sokkal magasabbak is lehetnének.

Amikor még mindenki azt gondolta, Hamilton a Ferrarival is győzni fog: az első nap

 

