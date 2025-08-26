A ferrarisok nem is akarták Hamiltont, de üzleti fogásnak nagyon bejött a brit pilóta

Úgy tűnik, Maranellóban sportszakmai szempontok alapján talán már megbánták a Forma-1 hétszeres világbajnokának a szerződtetését, ám ha az elmúlt hónapok anyagi részét nézzük, bizony az olaszok talán történetük legjobb üzletét kötötték a brit pilótával. Lewis Hamilton és a Ferrari együttműködése eddig csalódás a pályán, ugyanis a brit pilóta idén még egyszer sem állt dobogón – a kínai sprintfutamon aratott győzelme kakukktojás a szezonban –, legutóbb a Magyar Nagydíjat követően haszontalan versenyzőnek titulálta önmagát, és már azt találgatta mindenki, vajon melyik pillanatban jelenti be a hétszeres világbajnok a visszavonulását, Percenként olvashattunk találgatásokat arról, lesz-e egyáltalán hosszabb távú jövője ennek a partnerségnek. A hétvégén folytatódik a világbajnokság a Holland Nagydíjjal, nagy kérdés, hogy a nyári szünetet követően milyen formában lesz Hamilton.

Hamilton és a Ferrari még nem igazán talált egymásra a pályán (Fotó: Csudai Sándor)

Hamilton üzletileg a Ferrari legnagyobb nyereménye

A brit pilóta leigazolsát Charles Leclerc mellé sajtóhírek szerint a Ferrari döntéshozóinak jelentős többsége ellenezte, ám Hamilton végül mégis Maranellóban kötött ki, ugyanis mind az elnök, Johan Elkann – akivel közismert a brit versenyző baráti viszonya –, mind pedig Frédéric Vasseur csapatfőnök az istállónál akarta látni, így a dolog ezzel el is dőlt. Az idei eredményei, valamint az, hogy Leclerc üti-veri a versenyhétvégeken – a monacói többször állt dobogón, 42 ponttal többet szerzett csapattársánál –, hatalmas csalódás Hamiltonnak és a Ferrarinak egyaránt.

Ám üzletileg az olasz istálló történetének legjobb igazolása, szerződtetése még a vártnál rosszabb eredmények ellenére is jövedelmező a Ferrarinak. Senki sem hitte volna, hogy amikor megjelent

az első, hivatalos fotó Ferrari-ruhában Hamiltonról, szinte órák alatt 5,7 millióan lájkolják azt az Instagramon.

És innentől kezdve nem volt megállás, a hétszeres vb-győztes a puszta piaci értékével hatalmas lendületet adott a Ferrarinak, és az új bevételeiből szinte játszva kitermelte a brit ötvenmillió eurós éves fizetését.

a Ferrari csapatruházatát gyártó Puma az első hónapokban a szurkolói termékek eladásánál az előző év bevételének nyolcszorosát könyvelte el

az autógyártó bevétele az első félévben kilenc százalékkal nőtt az előző évhez képest, 837 millió euróra

az F1-es csapat a konstruktőri második helyével 30-40 millió euróval növelte a bónuszát

további 83 millióval a partnereitől származó bevételét

Gazdasági számítások szerint Hamilton akár hetvenmillió euróval is hozzájárulhatott a Ferrari bevételnövekedéséhez, ami szintén meghaladja az éves fizetését.