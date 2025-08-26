A ferrarisok nem is akarták Hamiltont, de üzleti fogásnak nagyon bejött a brit pilóta

Úgy tűnik, Maranellóban sportszakmai szempontok alapján talán már megbánták a Forma-1 hétszeres világbajnokának a szerződtetését, ám ha az elmúlt hónapok anyagi részét nézzük, bizony az olaszok talán történetük legjobb üzletét kötötték a brit pilótával. Lewis Hamilton és a Ferrari együttműködése eddig csalódás a pályán, ugyanis a brit pilóta idén még egyszer sem állt dobogón – a kínai sprintfutamon aratott győzelme kakukktojás a szezonban –, legutóbb a Magyar Nagydíjat követően haszontalan versenyzőnek titulálta önmagát, és már azt találgatta mindenki, vajon melyik pillanatban jelenti be a hétszeres világbajnok a visszavonulását, Percenként olvashattunk találgatásokat arról, lesz-e egyáltalán hosszabb távú jövője ennek a partnerségnek. A hétvégén folytatódik a világbajnokság a Holland Nagydíjjal, nagy kérdés, hogy a nyári szünetet követően milyen formában lesz Hamilton.
Hamilton üzletileg a Ferrari legnagyobb nyereménye
A brit pilóta leigazolsát Charles Leclerc mellé sajtóhírek szerint a Ferrari döntéshozóinak jelentős többsége ellenezte, ám Hamilton végül mégis Maranellóban kötött ki, ugyanis mind az elnök, Johan Elkann – akivel közismert a brit versenyző baráti viszonya –, mind pedig Frédéric Vasseur csapatfőnök az istállónál akarta látni, így a dolog ezzel el is dőlt. Az idei eredményei, valamint az, hogy Leclerc üti-veri a versenyhétvégeken – a monacói többször állt dobogón, 42 ponttal többet szerzett csapattársánál –, hatalmas csalódás Hamiltonnak és a Ferrarinak egyaránt.
Ám üzletileg az olasz istálló történetének legjobb igazolása, szerződtetése még a vártnál rosszabb eredmények ellenére is jövedelmező a Ferrarinak. Senki sem hitte volna, hogy amikor megjelent
az első, hivatalos fotó Ferrari-ruhában Hamiltonról, szinte órák alatt 5,7 millióan lájkolják azt az Instagramon.
És innentől kezdve nem volt megállás, a hétszeres vb-győztes a puszta piaci értékével hatalmas lendületet adott a Ferrarinak, és az új bevételeiből szinte játszva kitermelte a brit ötvenmillió eurós éves fizetését.
- a Ferrari csapatruházatát gyártó Puma az első hónapokban a szurkolói termékek eladásánál az előző év bevételének nyolcszorosát könyvelte el
- az autógyártó bevétele az első félévben kilenc százalékkal nőtt az előző évhez képest, 837 millió euróra
- az F1-es csapat a konstruktőri második helyével 30-40 millió euróval növelte a bónuszát
- további 83 millióval a partnereitől származó bevételét
Gazdasági számítások szerint Hamilton akár hetvenmillió euróval is hozzájárulhatott a Ferrari bevételnövekedéséhez, ami szintén meghaladja az éves fizetését.