Szoboszlai nem mehetett, egykori lipcsei csapattársa a szenvedő óriásnál köthet ki

A Ferencvárosénak több mint tízszeresét, 500 millió eurót ér az AC Milan játékoskerete, ehhez képest csatárgondokkal (is) küzd. Christopher Nkunku lehet a megoldás a bajok enyhítésére. A francia támadó közel áll az átigazoláshoz.

Christopher Nkunku partvonalon túlra került a Chelsea-nél, a Milanban újulna meg Fotó: Will Oliver/MTI/EPA

A Cremonese elleni hazai fiaskó (1-2) is rávilágított arra, hogy erősítésre szorul Massimiliano Allegri csapata. Jellemző, hogy a sérült szélső, Rafael Leao távollétében a veterán Luka Modricot éltette a San Siro csalódott közönsége. Nem a horvát hibája, hogy szinte egyedül az ő megmozdulásai emlékeztettek a régi szép időkre, Pirlo, Kaká, Donadoni, Rijkaard középpályás játékára. Elöl Santiago Gimenez küszködött, de látszott, hogy a 24 éves csatárt nemhogy nem lehet egy lapon említeni a világklasszis Van Bastennel, Papinnel, Weahval, Inzaghival, még Olivier Giroud vagy a gyorsan továbbállt Alváro Morata szintjétől is fényévekkel marad el... Kell tehát az erősítés, s úgy tűnik, Christopher Nkunkura esett az elöljárók választása.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint az AC Milan megegyezett a játékos jelenlegi klubjával, a Chelsea-vel. Sajtóhírek szerint 37 millió eurót fizetnek az olaszok, akik ötéves szerződést kínálnak a franciának.

Christopher Nkunku nehézségei

Érdekesség, korábban szóba került, hogy Szoboszlai Dominikot szerződtetné az AC Milan. Idén derült ki, hogy 2020-ban kész volt a szerződéstervezet, ám a felsővezetés megvétózta. Azok után került a magyar középpályás Lipcsébe, ahol Nkunkuval is együtt játszott. Ők lőtték például a 2023-as Német Kupa-döntő két gólját, amelyekkel nyert az RB Leipzig. Azzal búcsúzott Szoboszlai, és ment a Liverpoolhoz, a francia csatár pedig a Chelsea-hez. Előbbi sikertörténetet írt, utóbbi pályafutása megrekedt.

Nkunku 62 mérkőzésen elért ugyan 18 találatot, ám a Premier League legutóbbi kiírásában mindössze hármat.

A nyári klubvilágbajnokságon még játszott, magasba emelhette a trófeát, ami szimbolikusnak is tekinthető: legalább szépen búcsúzott. Azóta nem számol vele Enzo Maresca, a Brightonból vett Joao Pedro átvette a helyét a csatársorban.