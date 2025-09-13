Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt

Akilov Pilipbokszvilágbajnokság

Liverpoolban jött össze a régóta várt magyar siker

2009 óta először tér haza éremmel a magyar küldöttség egy ökölvívó-világbajnokságról. Akilov Pilip Liverpoolban bronzérmet nyert a 80 kilósok súlycsoportjában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 19:44
Akilov Pilip bronzérmesként zárja a liverpooli világbajnokságot
Akilov Pilip bronzérmesként zárja a liverpooli világbajnokságot Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akilov Pilip ellenfele a szombati elődöntőben Yojerlin César volt, és a 21 éves francia egyhangú pontozással nyert, így ő jutott be a fináléba.

A magyar szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint a 2022-ben honosított ukrán születésű sportoló taktikus csatában maradt alul az U22-es Európa-bajnok, világkupagyőztes ellenfelével szemben. A vb eredményközlője alapján szoros volt az ütközet, mindegyik pontozó a francia bokszolót látta ugyan mindegyik menetben jobbnak, de mindig csak minimális különbséggel.

A 26 éves Akilov korábban a venezuelai Diego Andres Pereyra Mejiát, az azeri Murad Allahverdiyevet, majd a brit Oladimeji Shittut búcsúztatta Liverpoolban.

Az MTI felidézte, ezt megelőzően a 2009-es vb-ről tért haza legutóbb éremmel a magyar csapat, akkor Káté Gyula nyert bronzot a 64 kilósok között Milánóban.

A magyar küldöttségből csak Akilov végzett dobogós helyen az angliai városban.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu