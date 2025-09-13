Liverpoolban jött össze a régóta várt magyar siker

Akilov Pilip ellenfele a szombati elődöntőben Yojerlin César volt, és a 21 éves francia egyhangú pontozással nyert, így ő jutott be a fináléba.

A magyar szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint a 2022-ben honosított ukrán születésű sportoló taktikus csatában maradt alul az U22-es Európa-bajnok, világkupagyőztes ellenfelével szemben. A vb eredményközlője alapján szoros volt az ütközet, mindegyik pontozó a francia bokszolót látta ugyan mindegyik menetben jobbnak, de mindig csak minimális különbséggel.

A 26 éves Akilov korábban a venezuelai Diego Andres Pereyra Mejiát, az azeri Murad Allahverdiyevet, majd a brit Oladimeji Shittut búcsúztatta Liverpoolban.

Az MTI felidézte, ezt megelőzően a 2009-es vb-ről tért haza legutóbb éremmel a magyar csapat, akkor Káté Gyula nyert bronzot a 64 kilósok között Milánóban.

A magyar küldöttségből csak Akilov végzett dobogós helyen az angliai városban.