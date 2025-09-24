Rendkívüli

Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Abbahagyta a kézilabdát, bébicsősz lett, most a BL-címvédő ellen játszhat
MagdeburgklubvilágbajnokságCalifornia Eaglesbébicsősz

Abbahagyta a kézilabdát, bébicsősz lett, most a BL-címvédő ellen játszhat

A 23 éves svéd Algot Hane két évvel ezelőtt befejezte az élsportot, Amerikába ment és bébicsősznek állt. Most mégis élete legnagyobb kihívása előtt áll. Nem mindennapi történetről olvashatnak. De mi van akkor, ha Algot Hane azt mondja, hogy ez az egész szürreális?

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 16:39
A 23 éves bébicsősz most a világ legjobb klubcsapata ellen készül Fotó: nkp.se
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nevetséges.” Lakonikusan így foglalta össze saját helyzetét a 23 éves Algot Hane, aki 21 éves korában döntött úgy, hogy felhagy az élsporttal és befejezi kézilabdás pályafutását. Hogy mi történt vele? A sztori tényleg hihetetlen.

Algot Hane
A California Eagles csapata most az egyiptomi klubvilágbajnokságra készül, Algot Hane meg otthagyja a bébiket
Fotó: Californiaeagleshandball.com

Algot Hane a német Magdeburg ellen készül

„Ha azt mondom, hogy furcsa dolog, ami most velem történik, akkor semmit sem mondtam” – folytatta a svéd fiatalember. „Mert mit mondjak arra, hogy 

az amatőr életemet egy hétre félredobom, elutazom Egyiptomba, ahol a klubvilágbajnokságon veszek részt, a pályán ott lesz velem szemben egy csomó világsztár, én meg eljátszom, mekkora dolog ez. 

Gyerekkorom óta álmodtam erről, de elfogadtam, hogy nekem ez nem jön össze. Most nagyon boldognak kellene lennem, de nem vagyok az. Mert én már nem így akarom élni az életemet” – mondta. 

Akik még mindig nem értenék, mi zajlik itt: az Egyiptomban rendezendő férfikézilabda-klubvilágbajnokságon (amelyen a magyar részről a Veszprém csapata indul) ott találjuk a résztvevők között az amerikai California Eagles csapatát. Azt mindenki tudja, hogy a kézilabda az Egyesült Államokban totálisan amatőr alapokon nyugszik. Annak ellenére, hogy a következő nyári olimpiát ebben az országban rendezik, s annak ellenére, hogy a sportágba éppen ezért kellene életet lehelni.

Nos, a California Eagles vezetése most úgy döntött, hogy a sportágat két éve otthagyó svéd játékost beteszi a keretbe. Az Eagles vezetőinek sincs könnyű dolguk: össze kell szedniük annyi játékost, hogy ki tudjanak állni az egyiptomi eseményen. Algot Hane korábban a San Francisco Calheat színeiben játszott, kilenc meccsen 43 gólt dobott, miközben összesen négyszer edzett együtt a csapattal.

Algot Hane jelenleg au pairként, azaz bébicsőszként dolgozik Moragában, San Francisco egyik külvárosában. A klubvilágbajnokság szeptember végén kezdődik. A California Eagles az Egyesült Arab Emírségekbeli al-Sharjah és a német Magdeburg csapatával csap össze, amely a Bajnokok Ligája címvédője, és amelynek keretében több svéd válogatott sztár is szerepel: Albin Lagergren, Oscar Bergendahl és Felix Claar. 

„Számomra szürreális, ami történik.

Nevetséges, hogy egy olyan eseményen vehetek részt, amin elvileg semmi keresnivalóm nem lenne.

Viszont, ha mennem kell, megyek” – mondta a 23 éves játékos, aki hozzátette: nem tart attól, hogy az Eagles súlyos vereséget szenved majd. Azért nem, mert nem érdekli. Ő csak megpróbálja élvezni a játékot. Mást nem tehet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.