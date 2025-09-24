Abbahagyta a kézilabdát, bébicsősz lett, most a BL-címvédő ellen játszhat

„Nevetséges.” Lakonikusan így foglalta össze saját helyzetét a 23 éves Algot Hane, aki 21 éves korában döntött úgy, hogy felhagy az élsporttal és befejezi kézilabdás pályafutását. Hogy mi történt vele? A sztori tényleg hihetetlen.

A California Eagles csapata most az egyiptomi klubvilágbajnokságra készül, Algot Hane meg otthagyja a bébiket

Fotó: Californiaeagleshandball.com

Algot Hane a német Magdeburg ellen készül

„Ha azt mondom, hogy furcsa dolog, ami most velem történik, akkor semmit sem mondtam” – folytatta a svéd fiatalember. „Mert mit mondjak arra, hogy

az amatőr életemet egy hétre félredobom, elutazom Egyiptomba, ahol a klubvilágbajnokságon veszek részt, a pályán ott lesz velem szemben egy csomó világsztár, én meg eljátszom, mekkora dolog ez.

Gyerekkorom óta álmodtam erről, de elfogadtam, hogy nekem ez nem jön össze. Most nagyon boldognak kellene lennem, de nem vagyok az. Mert én már nem így akarom élni az életemet” – mondta.

Akik még mindig nem értenék, mi zajlik itt: az Egyiptomban rendezendő férfikézilabda-klubvilágbajnokságon (amelyen a magyar részről a Veszprém csapata indul) ott találjuk a résztvevők között az amerikai California Eagles csapatát. Azt mindenki tudja, hogy a kézilabda az Egyesült Államokban totálisan amatőr alapokon nyugszik. Annak ellenére, hogy a következő nyári olimpiát ebben az országban rendezik, s annak ellenére, hogy a sportágba éppen ezért kellene életet lehelni.

Nos, a California Eagles vezetése most úgy döntött, hogy a sportágat két éve otthagyó svéd játékost beteszi a keretbe. Az Eagles vezetőinek sincs könnyű dolguk: össze kell szedniük annyi játékost, hogy ki tudjanak állni az egyiptomi eseményen. Algot Hane korábban a San Francisco Calheat színeiben játszott, kilenc meccsen 43 gólt dobott, miközben összesen négyszer edzett együtt a csapattal.

Algot Hane jelenleg au pairként, azaz bébicsőszként dolgozik Moragában, San Francisco egyik külvárosában. A klubvilágbajnokság szeptember végén kezdődik. A California Eagles az Egyesült Arab Emírségekbeli al-Sharjah és a német Magdeburg csapatával csap össze, amely a Bajnokok Ligája címvédője, és amelynek keretében több svéd válogatott sztár is szerepel: Albin Lagergren, Oscar Bergendahl és Felix Claar.