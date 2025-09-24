Rendkívüli

  • A román „pokolba” tart a Veszprém, magyar klasszis is a vesztét akarja
Veszprémkézilabdakézilabda bajnokok ligájaDinamo BukarestRosta Miklós

A román „pokolba” tart a Veszprém, magyar klasszis is a vesztét akarja

A One Veszprém a Nantes legyőzése után Romániában folytatja a Bajnokok Ligájában. A magyar bajnok a Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bukaresttel találkozik szerdán (18.45, tv: Sport1) a harmadik fordulóban, majd szinte azonnal Egyiptomba utazik, ahol a Veszprém címvédőként lép pályára a klubvilágbajnokságon. Az OTP Bank Pick Szeged a másik csoportban hazai pályán fogadja a francia PSG csapatát csütörtökön este a BL-ben.

Kibédi Péter
2025. 09. 24. 5:19
A papírforma veszprémi győzelmet ígér Bukarestben, de a meccs biztosan küzdelmes lesz Forrás: veszpremhandball.hu
A múlt héten a Nantes ellen hazai pályán szerezte meg idei első győzelmét a Bajnokok Ligájában a One Veszprém férfikézilabda-csapata, amivel részben feledtette az Aalborg elleni fiaskót. A magyar bajnok a harmadik fordulóban Romániába utazik, ahol a magyar válogatott beállóval, Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bukarest vár rá.

Ali Zein is ismerősként tér vissza Bulkarestbe a Veszprém színeiben, februárban még a románok mezében játszott a két csapat találkozóján
Ali Zein is ismerősként tér vissza Bulkarestbe a Veszprém színeiben, februárban még a románok mezében játszott a két csapat találkozóján Fotó: veszpremhandball.hu

A Veszprém kötelező, de nehéz feladat előtt

A román bajnokkal tavaly is egy csoportban szerepeltek a veszprémiek, a hazai és a februári bukaresti mérkőzésen is magabiztosan győztek. Ezúttal is a bakonyi gárda számít favoritnak, de Xavier Pascual vezetőedző a klub hivatalos oldalának nyilatkozva figyelmeztetett: senki ne vegye biztosra a sikert.

Sokat változtattak, csakúgy, mint mi, szinte teljesen megújult mindkét keret, számos játékos érkezett és távozott a nyáron. Ahogy a Bajnokok Ligájában mindig, úgy Bukarestben is nehéz meccs vár ránk. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg szurkoló buzdítja majd a hazaiakat. Nem egyszerű ott pályára lépni, mondhatni pokoli élmény. Kis csarnok, fantasztikus hangulat, ahol minden ellenfél megszenved, ha nyerni akar 

– fogalmazott Pascual, aki veszprémi kinevezése előtt a bukarestieket irányította. Hozzátette: kollégája, a portugál Paulo Pereira rövid ideje dolgozik a csapattal, de biztos abban, hogy együttese hétről hétre erősödik.

Rosta Miklós abban bízik, hogy csapata, a Dinamo Bukarest a magyar bajnok ellen visszatalál a helyes útra
Rosta Miklós abban bízik, hogy csapata, a Dinamo Bukarest a magyar bajnok ellen visszatalál a helyes útra Fotó: Getty Images

Az első sikerre várnak Bukarestben

A megújult Dinamo idénye döcögősen rajtolt. A BL-ben hazai pályán három góllal kikaptak a portugál Sportingtól, a múlt héten pedig Kolstadban szenvedtek szintén háromgólos vereséget. Még kellemetlenebbül érinthette őket a hétvégi bajnoki, ahol a Buzau otthonában hagytak két pontot.

Igyekszünk minél alaposabban felkészülni a Veszprémre, mondanom sem kell, nagyon kemény ellenfélről beszélünk. A legfontosabb, hogy a saját játékunk rendben legyen, erre kell összpontosítanunk. Rosszul indult az idény, javulnunk kell támadásban és védekezésben is. Tisztában vagyunk a Veszprém erejével, meglátjuk, mire lesz elég a teljesítményünk. Biztos vagyok benne, hogy sokan buzdítanak majd bennünket, és remek hangulat lesz a találkozón

 – nyilatkozta lapunknak Rosta Miklós, a Dinamo magyar válogatott beállója.

A két csapat februári, bukaresti meccsének összefoglalója:
 

A BL után irány a klubvilágbajnokság

A veszprémiek a szerdai Bajnokok Ligája-meccs után szinte azonnal Egyiptomba utaznak, ahol címvédőként lépnek pályára a klubvilágbajnokságon. Első mérkőzésük szombaton lesz az ausztrál Sydney-Uni ellen, majd vasárnap az egyiptomi al-Ahli vár rájuk.

 

