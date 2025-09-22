A Győr klasszisa sem akárhogy tért vissza a súlyos buszbaleset után

A női kézilabdamezőnyben a legutóbbi hét a válogatottaké volt. Többek között a magyar csapat is játszott az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett Svédország ellen két mérkőzést, amelyek közül az elsőt Felcsúton elveszítette, a másodikat Tatabányán megnyerte. Cheb városában négy nemzet is megmérkőzött egymással: a házigazda Csehország mellett Horvátország, Törökország, valamint az olimpián és az Európa-bajnokságon is címvédő Norvégia szerepelt a felkészülési tornán. A norvég női kézilabda-válogatott azok után állt ki három ellenfelével szemben, hogy a hét közepén – már Csehországban – súlyos autóbalesetet szenvedett.

A Győr játékosa, Kristine Breistöl is jó játékkal segítette a norvég női kézilabda-válogatottat Chebben (Fotó: AFP/Damien Meyer)

Nagy fölénnyel lett tornagyőztes a norvég női kézilabda-válogatott

A baleset látszólag semmilyen hatással nem volt a november 26-án rajtoló világbajnokságra készülő norvégokra. Ole Gustav Gjekstad szövetségi kapitány játékosai pénteken 42-10-re győzték le a törököket, szombaton 31-18-ra múlták felül a horvátokat, majd vasárnap az addig szintén két győzelemmel rendelkező csehek ellen 37-15-re nyertek.

Norvégia úgy hódította el a trófeát, hogy 110 gólt dobott és 43-at kapott.

Az olimpiai bajnoknál visszatért a szülése óta először Veronica Kristiansen (12 góllal zárt a három mérkőzésen), de a Győri Audi ETO KC csapatából Kristine Breistöl (9) és Emilie Hovden (14) is kerettag volt, míg Vilde Ingstad az FTC-Rail Cargo Hungaria játékosaként szerepelt a tornán. A csehek elleni találkozón Breistölt választották a mezőny legjobbjának, míg a torna legértékesebb játékosa a szintén norvég Henny Reistad lett. A skandináv együttes ráadásul Fair Play-díjban is részesült az eredményhirdetés során.

– Nagyszerű érzés újra együtt lenni a válogatottal, közösen végigdolgozni a hetet edzésekkel és három mérkőzéssel – mondta a visszatérő Kristiansen.

Az 1993 óta minden norvégok elleni találkozóját elveszítő cseh válogatott szövetségi kapitánya, a szlovákiai magyar Hlavaty Tamás a norvégok elleni vereség után méltatta az ellenfelet is.

– Nagyon magas színvonalú kézilabdával találkozhattunk, olyan játékosok ellen, akiknek a többsége a Bajnokok Ligájában szerepel. Mindannyian tudjuk, hogy aligha lehet összehasonlítani a cseh bajnokságot a BL-lel, és ezt ezúttal is láttuk a pályán.

Az ellenfélnél minden gyorsabb tempóban zajlott, a játék fizikális oldala is teljesen más szinten volt.

Nekünk fiatal, ígéretes játékosaink vannak, három-négy év múlva közülük néhányan talán eljutnak erre a szintre – nyilatkozta a lefújást követően a norvég Vipers Kristiansand együttesével korábban BL-győztes edző.