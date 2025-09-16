Golovin VladimirkézilabdaAlbek Anna

Óriási feladatok előtt áll a magyar női kézilabda-válogatott

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a tavaly decemberben megszerzett Európa-bajnoki bronzéremhez képest is van még plusz a magyar női kézilabda-válogatottban.

2025. 09. 16.
Golovin Vlagyimir
Golovin Vlagyimir és a magyar női kézildaba-válogatott Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
A magyarok csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszanak edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül. Golovin kedden a felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elmondta: jelenleg 21 játékos alkotja a keretet, minden poszton hárman vannak, de ez a világversenyeken – a beállók kivételével – nem így szokott lenni. Még kísérleteznek, és mivel nem játszanak selejtezőket, a három összetartás során megnézik, mire képesek a fiatalok, akik márciusban és áprilisban jó benyomást tettek a szakmai stábra, és a szakvezető bízik benne, hogy fejlődni tudnak, és a későbbiekben segíthetnek a válogatottnak.

Golovin Vlagyimir
Golovin Vlagyimir a svédek ellen készül. Fotó: AFP

Golovin Vlagyimir bizakodó

– A csütörtöki zárt kapus meccsen megnézünk új elemeket is, szombaton pedig úgy próbálunk játszani, ahogy befejeztük a decemberi Eb-t – szögezte le. Golovin hangsúlyozta: minden válogatott mérkőzés nagyon fontos, úgy építik a csapatot, hogy az a hatvan perc a legfontosabb, abban kell a maximumot nyújtani, mert akkor tud igazán fejlődni a válogatott. – Ha egy kicsit is ellazulunk, akkor nem tudjuk, hol tartunk. 

Ez az utolsó két évben nagyon látványosan működött, és jó játékkal bronzérmet szereztünk az Európa-bajnokságon.

– Szerintem a csapatban van még plusz, van még potenciál, amit muszáj kihasználni – vélekedett. 

Mint mondta, a svédek nagyon komoly szintet képviselnek, a közvetlen világelithez tartoznak, így ezek az edzőmérkőzések nagyon sokat tudnak segíteni olyanoknak is, akik a klubcsapatukkal nem játszanak a nemzetközi mezőnyben. A kapitány kitért rá: a gyermekvállalás miatt hiányzó Böde-Bíró Blanka és Győri Lukács-Viktória nemcsak játékosként, hanem vezérként is hiányozni fog a keretből, mivel biztonságot adnak a csapatnak a tapasztalatukkal. – Azt figyelem, ki alkalmas arra, hogy gyorsan felvegye ezt a ritmust, és elsajátítsa a taktikai elemeket. 

Biztosan hiányozni fognak, de ezzel nem tudunk mit tenni.

– Idáig is az elvégzett munkában bíztunk, és biztos vagyok benne, hogy a munkának mindig meglesz a gyümölcse – emelte ki. 

A csapatkapitányi posztot Klujber Katrin fogja betölteni, a helyettese Tóvizi Petra lesz. Arra a kérdésre, hogy ez a döntés milyen periódusra született, Golovin azt felelte: – Bízom benne, hogy az olimpiai ciklusra ez ki fog tartani. Elárulta: már a tavalyi kontinenstorna előtt egyeztetett a két játékossal, amikor megtudta, hogy Böde-Bíró gyermekáldás előtt áll. – Mindkettő jó személyiség, biztosan ki tudják egészíteni egymást, és méltó utódai lesznek Blankának – tekintett előre. 

 

Albek Anna boldog, hogy itt lehet

Albek Anna, a francia Metz HB jobbátlövője megszerezte első góljait a Bajnokok Ligájában a Borussia Dortmund ellen. – Nagyon jó érzés, hogy végre ez is elérkezett a pályafutásomban. Az is jó érzés, hogy egy ilyen csapattal tudok BL-meccseket nyerni, és megmutatni magamat hétről hétre – nyilatkozta az MTI-nek. 

Hozzáfűzte, a beilleszkedése meglepően gyorsan és könnyen ment, mindenki nagyon befogadó volt, és úgy fogadták, mintha már korábban is ott játszott volna. Komoly pluszt jelent számára, hogy csapattársa az Eb-bronzérmes Vámos Petra, akivel nagyon jó a kapcsolata, és mindenben számíthat rá. 

Hungary's right back #11 Anna Albek shoots during the Women's Preliminary Round Group B handball match between Hungary and Netherlands of the Paris 2024 Olympic Games, at the Paris South Arena in Paris, on August 3, 2024. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)
Albek Anna boldog, hogy itt lehet a válogatott keretben. Fotó: AFP

– Az alapozás nagyon kemény volt, az idegenbeli meccsekre sokat utazunk, szóval nem egyszerű, de nagyon élvezem – mesélte. A junior Európa-bajnok Albek kifejtette: nagyon örül neki, hogy kívülről felszabadulnak tűnik a játéka, de még nem zsigerből jönnek számára a dolgok a pályán, nagyon kell összpontosítania minden egyes figuránál és szituációnál, hogy a jó megoldást válassza. – Ezek még egyáltalán nem automatikusan jönnek, minden pillanatban koncentrálnom kell az edzéseken is, de így tudok fejlődni, és nagyon élvezem, hogy az adott szituációban kell meghoznom a jó döntést – magyarázta. 

Felidézte, hogy legutóbb márciusban szerepelt a válogatott összetartásán, és nagyon örült az újabb meghívónak, mert jó a csapategység, és nagyon jó volt újra találkozni a társaival. 

Mindannyian tudják, hogy komoly munka vár rájuk a következő hónapokban a világbajnoki felkészülés során, mert vannak elvárásaik önmagukkal szemben. – A tavalyi Európa-bajnokság kimenetele miatt ezek magasabbak, mint eddig, és szeretnénk egy hasonlóan jó eredményt elérni. Mindig a lehető legmagasabb helyen szeretnénk végezni – szögezte le.

