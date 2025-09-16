Óriási feladatok előtt áll a magyar női kézilabda-válogatott

A magyarok csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszanak edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül. Golovin kedden a felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elmondta: jelenleg 21 játékos alkotja a keretet, minden poszton hárman vannak, de ez a világversenyeken – a beállók kivételével – nem így szokott lenni. Még kísérleteznek, és mivel nem játszanak selejtezőket, a három összetartás során megnézik, mire képesek a fiatalok, akik márciusban és áprilisban jó benyomást tettek a szakmai stábra, és a szakvezető bízik benne, hogy fejlődni tudnak, és a későbbiekben segíthetnek a válogatottnak.

Golovin Vlagyimir a svédek ellen készül. Fotó: AFP

Golovin Vlagyimir bizakodó

– A csütörtöki zárt kapus meccsen megnézünk új elemeket is, szombaton pedig úgy próbálunk játszani, ahogy befejeztük a decemberi Eb-t – szögezte le. Golovin hangsúlyozta: minden válogatott mérkőzés nagyon fontos, úgy építik a csapatot, hogy az a hatvan perc a legfontosabb, abban kell a maximumot nyújtani, mert akkor tud igazán fejlődni a válogatott. – Ha egy kicsit is ellazulunk, akkor nem tudjuk, hol tartunk.

Ez az utolsó két évben nagyon látványosan működött, és jó játékkal bronzérmet szereztünk az Európa-bajnokságon.

– Szerintem a csapatban van még plusz, van még potenciál, amit muszáj kihasználni – vélekedett.

Mint mondta, a svédek nagyon komoly szintet képviselnek, a közvetlen világelithez tartoznak, így ezek az edzőmérkőzések nagyon sokat tudnak segíteni olyanoknak is, akik a klubcsapatukkal nem játszanak a nemzetközi mezőnyben. A kapitány kitért rá: a gyermekvállalás miatt hiányzó Böde-Bíró Blanka és Győri Lukács-Viktória nemcsak játékosként, hanem vezérként is hiányozni fog a keretből, mivel biztonságot adnak a csapatnak a tapasztalatukkal. – Azt figyelem, ki alkalmas arra, hogy gyorsan felvegye ezt a ritmust, és elsajátítsa a taktikai elemeket.

Biztosan hiányozni fognak, de ezzel nem tudunk mit tenni.

– Idáig is az elvégzett munkában bíztunk, és biztos vagyok benne, hogy a munkának mindig meglesz a gyümölcse – emelte ki.