Hat góllal kapott ki a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 33-27-re kikapott Svédországtól a Felcsúton rendezett, zárt kapus edzőmérkőzésen. A két csapat a hétvégén Tatabányán újra összecsap.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 20:45
magyar női kézilabda-válogatott
Hat góllal kapott ki a svédektől a magyar női kézilabda-válogatott Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapján elmondta: a célnak megfelelt a meccs, elsősorban a gyakorláson volt a hangsúly, illetve kipróbálhattak olyan elemeket, amelyeket eddig nem alkalmaztak. 

Az első félidőben a visszarendeződéssel voltak gondok, emiatt kaptak több gólt, és sok helyzetük is kimaradt. A szünet után felzárkóztak, javult a védekezésük és a kapusteljesítményük, de összességében a svédek megtartották az elején megszerzett előnyüket. A magyar női kézilabda-válogatott végül hat góllal kapott ki.

„Szombaton, Tatabányán a szurkolóink előtt természetesen szeretnénk győzni” – hangsúlyozta az edző.

A két csapat szombati találkozója 16 órakor kezdődik.

Eredmény, női felkészülési mérkőzés: Magyarország-Svédország 27-33 (14-20)

Magyarország: Janurik, Bukovszky (kapusok), Bordás, Csíkos, Hársfalvi J. 3, Klujber 4, Kovács A. 3, Kuczora 5 (2), Kukely, Márton 2, Papp 3, Simon 5 (1), Szmolek, Tóvizi, Töpfner 1, Vámos P. 1

