Hat góllal kapott ki a magyar női kézilabda-válogatott

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapján elmondta: a célnak megfelelt a meccs, elsősorban a gyakorláson volt a hangsúly, illetve kipróbálhattak olyan elemeket, amelyeket eddig nem alkalmaztak.

Az első félidőben a visszarendeződéssel voltak gondok, emiatt kaptak több gólt, és sok helyzetük is kimaradt. A szünet után felzárkóztak, javult a védekezésük és a kapusteljesítményük, de összességében a svédek megtartották az elején megszerzett előnyüket. A magyar női kézilabda-válogatott végül hat góllal kapott ki.

„Szombaton, Tatabányán a szurkolóink előtt természetesen szeretnénk győzni” – hangsúlyozta az edző.

A két csapat szombati találkozója 16 órakor kezdődik.

Eredmény, női felkészülési mérkőzés: Magyarország-Svédország 27-33 (14-20)

Magyarország: Janurik, Bukovszky (kapusok), Bordás, Csíkos, Hársfalvi J. 3, Klujber 4, Kovács A. 3, Kuczora 5 (2), Kukely, Márton 2, Papp 3, Simon 5 (1), Szmolek, Tóvizi, Töpfner 1, Vámos P. 1