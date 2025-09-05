vb-selejtezőangol válogatottszerb válogatottlett válogatottosztrák válogatott

Anglia kísérletezgethet a vb-selejtezők pofozógépe ellen

Szombaton az ír–magyar és az örmény–portugál mérkőzéseken kívül is rendeznek vb-selejtezőket Európában. A K-csoportban Lettország Rigában látja vendégül Szerbiát, Anglia Andorrát fogadja Birminghamben. Ausztria legjobbjai Ciprussal mérkőznek meg Linzben, San Marino pedig a serravallei Olimpiai Stadionban játszik Bosznia-Hercegovina együttesével.

2025. 09. 05.
Az erőviszonyokat tekintve talán a legfontosabb mérkőzéssel kezdi meg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát a magyar labdarúgó-válogatott, amely 1986 után juthat ki ismét a sportág legnagyobb seregszemléjére. Az írek elleni idegenbeli meccs mellett a Nemzetek Ligája-győztes Portugália Örményországba látogat, ahol egy-két rossz emlékük lehet Cristiano Ronaldóéknak. A szombati játéknapon még négy másik mérkőzést is rendeznek Európában, ahol érdekes lehet az Anglia–Andorra párharc.

Anglia válogatottja már nagyon várja az Andorra elleni vb-selejtezőt.
Anglia kísérletezget

A szombat délutáni focimatiné a Lettország–Szerbia vb-selejtezővel indul Rigában. Mindkét csapat 4-4 ponttal követi a csoport élmenőit (Anglia, Albánia, Lettország jelenleg a 4., Szerbia pedig a 3. helyen áll a K-csoportban. A szerbek eddig veretlenek (1 győzelem, 1 döntetlen, gólkülönbségük +3), míg a lettek 1–1–1-es mérleggel bírnak (2–4 gól). A kulcsszerep a játék irányításában várhatóan a lett csapat fiatal támadójára, a cseh Slovan Liberec fiatal támadójára Raimonds Krollisra vár majd a hazaiak részéről, neki kell majd élnie azzal a kevés lehetősséggel, ami a szerbek kapuja előtt adódik majd a lett válogatott számára. A szerbeknél Lazar Samardzicsre (Atalanta), Alekszander Mitrovicsra (Al-Rayyan) és Dusan Vlahovicsra (Juventus) lesz érdemes figyelni. Szerbia a legutóbbi öt tétmeccsén veretlen, a lettek Angliától és Örményországtól kaptak ki a legutóbbi öt találkozójukon.

Bár Anglia vezeti a K-csoportot, a tökutolsó Andorra ellen idegenben csak egy soványka egygólos győzelemre volt képes Thomas Tuchel együttese. A német szakember még formálja a Háromoroszlánosok játékát, akik barátságos meccsen is egy meglepő 3-1-es vereséget szenvedtek el Szenegáltól. 

Bellingham, Bukayo Saka és Cole Palmer is sérült, míg Phil Fodent nem válogatta be a német edző, akinek nagy problémája, hogy ki legyen a csapat védekező középpályása.

 Az Arsenalban játszó Declan Rice a londoniaknál megváltozott szerepköre miatt már nem annyira tudja jól eljátszani ezt a szerepkört a Realban játszó Jude Bellingham más profil, így nagy lehetőség előtt állhat az AC Milan játékosa, Ruben Loftus-Cheek. Ennek ellenére csalódás lenne az angol szurkolóknak, ha hazai pályán minimum három góllal nem nyernének Andorra ellen.

Az osztrákok tartják magukat

Ausztria két győzelemmel a második helyen áll a H-csoportban, az osztrákok a románok után a második legtöbb gólt rúgták az ötös csoportban, bár ebben sokat segített a San Marino elleni ötgólos győzelem. Hazai pályán Ciprus sem lehet akadály a sógoroknak, bár a bolgár CSKA Szófia csatára, a kétgólos Ionnis Pittas okozhat kellemetlen perceket az osztrákok kapuja előtt. San Marino egy találatot tudott elérni négy meccs alatt, pont nélkül állnak, és a csoportelső Bosznia-Hercegovina látogatása sem sok jóval kecsegtet számukra, hiába a hazai pálya. 

 

 



 

 

 

 

 

