Portugália győzelemre törne Jerevánban, de a kapitányukat nem érdekli az eredmény

Még a 20.45-re kiírt Írország–Magyarország összecsapás előtt, 18 órától pályára lép a portugál válogatott is az F-csoportban szombaton, amely az örmény csapat otthonában indítja a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát. A mérkőzés előtt a legnagyobb portugál lapok arról faggatták a szövetségi kapitány Roberto Martínezt, hogy mi kell ahhoz, hogy a Nemzetek Ligája-győztes Portugália megszakítsa „rossz sorozatát” Jerevánban.

A portugál válogatott nyerte a Nemzetek Ligáját, és most az Örményország elleni vb-selejtezőre készül (Fotó: SVEN HOPPE / DPA)

A portugál válogatottnak nem teher a Nemzetek Ligája-győzelem

Roberto Martínez az Örményország elleni vb-selejtező előtti sajtótájékoztatóját egy személyes jellegű üzenettel kezdte, amelyben a csapat és ő is részvétét fejezte ki a Glória siklóvasút-balesetben elhunytak hozzátartozóinak és barátainak. A portugál nemzeti csapat trénere ezt követően az örmény válogatottról és az előttük álló két vb-selejtezőről beszélt.

– Két nehéz idegenbeli meccs vár ránk, az Örményoszág elleni összecsapások mindig szorosak voltak, és ezt várom holnap is. Új fejezett kezdődik az örmények számára egy új kapitánnyal. Ismerjük a játékosaik kvalitásait, de az új edző mindig hoz egy kis kiszámíthatatlanságot. Tudjuk, hogy erősek kontratámadásban, van három-négy egyéniségük, akik valóban különbséget tudnak teremteni. Emellett jól szervezett védekezésük van. Ebben a kontextusban, ezen a szinten ez elég ahhoz, hogy gondot okozzanak. Ha nem tudod, hogy kivel játszol, nem figyelsz rá, nem értékeled, úgy nyilván nem lesz jó a teljesítményed, de mi felkészültünk belőlük – nyilatkozta Martínez a legnagyobb portugál sportlapnak, az A Bolának. A portugálok edzője nem érzi tehernek a selejtezősorozat előtt, hogy megnyerték a Nemzetek Ligáját, és ebben egyetértett vele a válogatott hátvédje, Rúben Dias is.

– Azt mondanám, hogy inkább több önbizalmat ad. A felelősség már eleve megvan a játékosok kvalitásai, a játékunk színvonala és az ország hírnevének megfelelően. Szóval azt hiszem, a felelősség már magasan van, mindebből adódóan. A Nemzetek Ligája-győzelem a koncepciónkra, a munkánkra és nyilván az elszenvedett kudarcainkból is fakadó tapasztalatokra épült. Nagyon fontos volt az a siker mindannyiunk számára – hangsúlyozta Dias. Ezt követően a portugál Record arról faggatta a kapitányt, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett Jerevánban.