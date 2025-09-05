vb-selejtezőRoberto Martinezportugál labdarúgó válogatottRuben DiasCristiano RonaldoÖrményország

Portugália győzelemre törne Jerevánban, de a kapitányukat nem érdekli az eredmény

Szombaton a vb-selejtezők F csoportjában Portugália Örményország vendége lesz. A portugál válogatott szövetségi kapitánya, Roberto Martínez nehéz meccsre számít, a legnagyobb portugál sportlapok a találkozó előtti napon ki akarták húzni a spanyol szakemberből, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett kilencven perc után, de Martínez nem akart jóslásokba bocsátkozni. A spanyol szakember inkább azt hangsúlyozta, hogy nagyon koncentráltak akarnak maradni Jerevánban, ahol a legutóbbi három meccsükön csak egyszer tudtak nyerni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05.
Fotó: CATHERINE STEENKESTE Forrás: Hans Lucas
Még a 20.45-re kiírt Írország–Magyarország összecsapás előtt, 18 órától pályára lép a portugál válogatott is az F-csoportban szombaton, amely az örmény csapat otthonában indítja a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát. A mérkőzés előtt a legnagyobb portugál lapok arról faggatták a szövetségi kapitány Roberto Martínezt, hogy mi kell ahhoz, hogy a Nemzetek Ligája-győztes Portugália megszakítsa „rossz sorozatát” Jerevánban.

A portugál válogatott nyerte a Nemzetek Ligáját, és most az Örményország elleni vb-selejtezőre készül.
A portugál válogatott nyerte a Nemzetek Ligáját, és most az Örményország elleni vb-selejtezőre készül (Fotó: SVEN HOPPE / DPA)

A portugál válogatottnak nem teher a Nemzetek Ligája-győzelem

Roberto Martínez az Örményország elleni vb-selejtező előtti sajtótájékoztatóját egy személyes jellegű üzenettel kezdte, amelyben a csapat és ő is részvétét fejezte ki a Glória siklóvasút-balesetben elhunytak hozzátartozóinak és barátainak. A portugál nemzeti csapat trénere ezt követően az örmény válogatottról és az előttük álló két vb-selejtezőről beszélt.

– Két nehéz idegenbeli meccs vár ránk, az Örményoszág elleni összecsapások mindig szorosak voltak, és ezt várom holnap is. Új fejezett kezdődik az örmények számára egy új kapitánnyal. Ismerjük a játékosaik kvalitásait, de az új edző mindig hoz egy kis kiszámíthatatlanságot. Tudjuk, hogy erősek kontratámadásban, van három-négy egyéniségük, akik valóban különbséget tudnak teremteni. Emellett jól szervezett védekezésük van. Ebben a kontextusban, ezen a szinten ez elég ahhoz, hogy gondot okozzanak. Ha nem tudod, hogy kivel játszol, nem figyelsz rá, nem értékeled, úgy nyilván nem lesz jó a teljesítményed, de mi felkészültünk belőlük – nyilatkozta Martínez a legnagyobb portugál sportlapnak, az A Bolának. A portugálok edzője nem érzi tehernek a selejtezősorozat előtt, hogy megnyerték a Nemzetek Ligáját, és ebben egyetértett vele a válogatott hátvédje, Rúben Dias is.

– Azt mondanám, hogy inkább több önbizalmat ad. A felelősség már eleve megvan a játékosok kvalitásai, a játékunk színvonala és az ország hírnevének megfelelően. Szóval azt hiszem, a felelősség már magasan van, mindebből adódóan. A Nemzetek Ligája-győzelem a koncepciónkra, a munkánkra és nyilván az elszenvedett kudarcainkból is fakadó tapasztalatokra épült. Nagyon fontos volt az a siker mindannyiunk számára – hangsúlyozta Dias. Ezt követően a portugál Record arról faggatta a kapitányt, hogy milyen eredménnyel lenne elégedett Jerevánban.

A portugál válogatott szövetségi kapitánya Roberto Martínez szerint tartást kell mutatniuk Örményország ellen.
A portugál válogatott szövetségi kapitánya, Roberto Martínez szerint tartást kell mutatniuk Örményország ellen (Fotó: SVEN HOPPE / DPA)

– Az eredményekről a szurkolók beszélnek. Én kizárólag a csapat teljesítményére koncentrálok. A teljesítmény az, ami egy adott eredményt előidéz. Tartást és személyiséget kell mutatnunk egy olyan Örményország ellen, amely holnap élvezi a hazai szurkolók erőteljes támogatását – mondta el a portugálok kapitánya, aki nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy a mostanság bombaformában játszó középpályás, a PSG-vel BL-t nyerő Joao Neves szélső hátvédként lépjen pályára Jerevánban.

Változásokra lehet számítani a csapat összeállításánál. Fontos a játékosaink sokoldalúsága, hogy elől és hátul is tudjuk őket használni. Nuno Mendest különböző posztokon használtuk, akárcsak Joao Nevest, aki képes hátvédként játszani, ha a helyzet úgy kívánja 

– mondta el Martínez a tudósításokra specializálódott Jornal de Notícias kérdésére.

– Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt három meccsen kétszer is döntetlent játszottunk itt, és ez rávilágít a holnap várható nehézségekre – mondta el a spanyol szakember az Observadornak.

A portugál válogatott hátvédje jegyet vett a barátjának

A portugál válogatott hátvéd Rúben Dias is nyilatkozott a portugál sportlapnak, az A Bolának. Dias szerint érzelmes pillanatok várnak majd a csapatára Örményországban. Az örmény–portugál vb-selejtező lesz az első válogatott mérkőzés Diogo Jota halála óta, így a tervek szerint a 21. percben (Jota a 21-es mezt viselte a nemzeti csapatban – a szerk.) az egész stadion tapsolva tiszteleg majd Jota emléke előtt.

A Manchester City játékosának azért sikerült is egy kis derűt is csempésznie a mérkőzés előtti hangulatba. A portugál válogatott belső védője arra a kérdésre válaszolva, hogy tartja-e a kapcsolatot örményországi portugál játékostársaival, érdekes választ adott.

Hélder Ferreira eljön a meccsre, szereztem neki jegyet. Már régóta tartjuk a kapcsolatot, jó viszonyban vagyunk

 – utalt a City játékosa az örmény Noah csapatában játszó csatárra, amire általános derültség tört ki a teremben. Magyar szempontból duplán is érdekes lesz a szombati meccs, hiszen a kvalifikáció következő fordulójában, szeptember 9-én éppen Portugália érkezik majd a Puskás Arénába.

 

 

 

 

 

 

