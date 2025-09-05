Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

Megható pillanatok: Diogo Jotáról is megemlékezik első, idegenbeli vb-selejtezőjén a portugál válogatott

A magyar érdekeltségű négyes favoritja is vendégségben kezd. Szombaton a vb-selejtezők F csoportjában a portugál válogatott Örményország vendége lesz, e meccset megelőzően a Manchester City hátvédje, Rúben Dias nyilatkozott hazája sajtójának. A futballista kitért a nyáron elhunyt csapattárs, Diogo Jota tiszteletére tervezett megemlékezésre is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 17:28
Cristiano Ronaldo, Diogo Costa és Rúben Dias is ott van a portugál válogatott vb-selejtezős keretében. Fotó: NurPhoto/Mohammad Amirhosseini
Az F csoportban is megkezdődnek a küzdelmek. Még a 20.45-re kiírt Írország–Magyarország összecsapás előtt, 18 órától pályára lép a portugál válogatott, amely az örmény csapat otthonában indítja a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát.

Cristiano Ronaldo is készül a portugál válogatott idei első vb-selejtezőjére
Cristiano Ronaldo is készül a portugál válogatott idei első vb-selejtezőjére (Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira)

 

A portugál válogatott tagjai nem gondolkodnak túlzottan előre

A bemutatkozás előtt a Manchester City 68-szoros válogatott védője, Rúben Dias nyilatkozott a portugál sportlapnak, az A Bolának. Az ellenfélről, a közvélemény által a kvartett leggyengébbjének tartott Örményországról azt mondta, hogy védekezésben jól szervezett csapatról van szó, amely három-négy kulcsemberrel is rendelkezik, ráadásul ellentámadásokban is erős lehet. Dias szerint egyelőre korai lenne még a vb-álmokról beszélni.

Meccsről meccsre haladunk, és nem gondolkodunk túlságosan előre. Mindannyian arról álmodunk, hogy ott leszünk a világbajnokságon, de előbb teljesítenünk kell a selejtezőt, ahol semmi sem garantált

 – közölte Rúben Dias.

Rúben Dias mostanáig 68 alkalommal volt portugál válogatott
Rúben Dias mostanáig 68 alkalommal volt portugál válogatott (Fotó: AFP/Catherine Steenkeste)

 

Diogo Jotára emlékezik az egész stadion

Portugália a Nemzetek Ligája friss győzteseként indul a selejtezőben, miután a júniusi, németországi döntőben büntetőrúgások után legyőzte Spanyolországot. Rúben Dias szerint a sikerből önbizalmat meríthetnek a kerettagok, akikre érzelmes pillanatok várnak majd Örményországban. Az örmény–portugál vb-selejtező lesz az első válogatott mérkőzés Diogo Jota halála óta, így a tervek szerint a 21. percben (Jota a 21-es mezt viselte a nemzeti csapatban – a szerk.) az egész stadion tapsolva tiszteleg majd Jota emléke előtt.

Libabőrös leszek, ha erre gondolok. Hálásak vagyunk ezért. Nagyon szépen köszönjük mindannyiunk nevében

 – mondta ezzel kapcsolatban Rúben Dias.

Magyar szempontból duplán is érdekes lesz a szombati meccs, hiszen a kvalifikáció következő fordulójában, szeptember 9-én éppen Portugália érkezik majd a Puskás Arénába.

 

