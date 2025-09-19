Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

Bajnokok LigájakézilabdaBarcelonaMagdeburgférfi kézilabda BL

A Barcelona tizenöt éve nem kapott ekkora pofont a BL-ben, de van ennél is rosszabb

A rekordgyőztes spanyol Barcelona hazai pályán kapott ki a címvédő német Magdeburgtól férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, csütörtökön. A Barcelona legutóbb 2010 szeptemberében veszített el hazai BL-mérkőzést német csapat ellen, ráadásul a 21 dobott gólnál kevesebbet évtizedek óta nem produkált a katalán együttes.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 6:37
Ian Barrufet az utolsó pillanatban még pontot menthetett volna a Barcelona csapatának, de nem sikerült (Fotó: NurPhoto/Ruben De La Rosa)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Veszprém házigazdaként 30-25-re nyert a francia Nantes ellen, de csütörtökön egy ennél is nagyobb rangadót is rendeztek a férfikézilabda BL csoportkörének második fordulójában. A B jelű csoportban az elmúlt öt Bajnokok Ligája-kiírás két győztese, a Barcelona és a Magdeburg csapott össze Spanyolországban. Az elmúlt években rendre gólgazdag mérkőzést vívott egymással a két csapat, ezúttal azonban 22 találat is elég volt a németeknek a sikerhez. A Barca a teljes mérkőzésen egyszer – 4-3-nál – vezetett, és ugyan a magdeburgiak mindössze hét gólt dobtak a második félidőben, így is nyertek 22-21-re. Ehhez kellett többek között a vendégek spanyol kapusa, Sergey Hernández 15 védése is, köztük Ian Barrufet időn túli hétméteresének megfogása.

A spanyol kézilabdakapus, Sergey Hernández volt a Magdeburg hőse a Barcelona elleni BL-meccsen
A spanyol kézilabdakapus, Sergey Hernández volt a Magdeburg hőse a Barcelona elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

– Mindkét büntetőlövőt, Ian Barrufetet és Aleix Gómezt is jól ismerem a válogatottból – árulta el a nem túl nagy titkát Sergey Hernández a lefújás után. – A Barca és a Magdeburg találkozása mindig titánok harcát hozza, ezúttal sem volt másképpen.

A Barcelona Magdeburg elleni történelmi veresége a BL-ben

Egyébként sem gyakori a katalánok hazai botlása a Bajnokok Ligájában, így az sem meglepő, hogy 

a Magdeburg fennállása során először győzött Barcelonában.

Ám az elmúlt tizenöt spanyol bajnoki idény győztese több más sorozatának is búcsút mondhatott.

  • Ezelőtt utoljára 2010. szeptember 25-én kapott ki hazai pályán német csapattól, akkor a Rhein-Neckar Löwen 31-30-ra nyert egy katalóniai csoportmeccsen.
  • Legutóbb 2015. szeptember 20-án dobott ilyen kevés gólt a BL-ben a Barcelona, a Löwen otthonában akkor 22-21-es vereséget szenvedett.
  • A Barca 2003 óta folyamatosan BL-főtáblás, azóta 21-nél kevesebb gólt csupán egyszer dobott: 2013. április 20-án az Atlético Madrid vendégeként 25-20-ra kapott ki, de aztán a negyeddöntő visszavágóján megfordította a párharcot.

A Magdeburg a lengyel Wisla Plockot fogadja, míg a Barcelona Zágrábba utazik a BL-csoportkör következő fordulójában, jövő csütörtökön.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu