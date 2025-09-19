A Barcelona tizenöt éve nem kapott ekkora pofont a BL-ben, de van ennél is rosszabb

A Veszprém házigazdaként 30-25-re nyert a francia Nantes ellen, de csütörtökön egy ennél is nagyobb rangadót is rendeztek a férfikézilabda BL csoportkörének második fordulójában. A B jelű csoportban az elmúlt öt Bajnokok Ligája-kiírás két győztese, a Barcelona és a Magdeburg csapott össze Spanyolországban. Az elmúlt években rendre gólgazdag mérkőzést vívott egymással a két csapat, ezúttal azonban 22 találat is elég volt a németeknek a sikerhez. A Barca a teljes mérkőzésen egyszer – 4-3-nál – vezetett, és ugyan a magdeburgiak mindössze hét gólt dobtak a második félidőben, így is nyertek 22-21-re. Ehhez kellett többek között a vendégek spanyol kapusa, Sergey Hernández 15 védése is, köztük Ian Barrufet időn túli hétméteresének megfogása.

A spanyol kézilabdakapus, Sergey Hernández volt a Magdeburg hőse a Barcelona elleni BL-meccsen (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

– Mindkét büntetőlövőt, Ian Barrufetet és Aleix Gómezt is jól ismerem a válogatottból – árulta el a nem túl nagy titkát Sergey Hernández a lefújás után. – A Barca és a Magdeburg találkozása mindig titánok harcát hozza, ezúttal sem volt másképpen.

A Barcelona Magdeburg elleni történelmi veresége a BL-ben

Egyébként sem gyakori a katalánok hazai botlása a Bajnokok Ligájában, így az sem meglepő, hogy

a Magdeburg fennállása során először győzött Barcelonában.

Ám az elmúlt tizenöt spanyol bajnoki idény győztese több más sorozatának is búcsút mondhatott.

Ezelőtt utoljára 2010. szeptember 25-én kapott ki hazai pályán német csapattól, akkor a Rhein-Neckar Löwen 31-30-ra nyert egy katalóniai csoportmeccsen.

Legutóbb 2015. szeptember 20-án dobott ilyen kevés gólt a BL-ben a Barcelona, a Löwen otthonában akkor 22-21-es vereséget szenvedett.

A Barca 2003 óta folyamatosan BL-főtáblás, azóta 21-nél kevesebb gólt csupán egyszer dobott: 2013. április 20-án az Atlético Madrid vendégeként 25-20-ra kapott ki, de aztán a negyeddöntő visszavágóján megfordította a párharcot.

A Magdeburg a lengyel Wisla Plockot fogadja, míg a Barcelona Zágrábba utazik a BL-csoportkör következő fordulójában, jövő csütörtökön.