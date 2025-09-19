A klubvébére kell összeállnia a Veszprém játékának – a magyar válogatott játékosa határozott célt jelölt meg

Ünnepi hangulatban ért véget a One Veszprém Aréna szezonbeli első BL-mérkőzése. A házigazda Veszprém győzelme az előző BL-kiírásban bronzérmes Nantes ellen a második játékrészben már nemigen forgott veszélyben, így a játékosok picit kárpótolni tudták a szurkolókat az egy héttel korábban, Aalborgban elveszett nyitómeccs miatt.

Xavier Pascual külön kiemelte a Veszprém játékosai közül Rodrigo Corrales teljesítményét (Fotó: Csudai Sándor)

– Nagyon jó mérkőzést játszottunk nagy intenzitással. A csapat fókuszált volt. Koncentráltan kezdtünk egy erős ellenfél ellen, elégedett vagyok a srácokkal – mondta a lefújást követően a veszprémiek vezetőedzője, Xavier Pascual, aki külön kiemelte remek napot kifogó, bravúrok sorát felvonultató kapust, Rodrigo Corralest. – Szerintem megérdemelt egy ilyen mérkőzést Veszprémben, mert néha nehéz volt neki, de mindig arra összpontosított, hogy segítse a csapatot. Nagyon örülök annak is, hogy ma a szurkolók nagyon támogatták. Azt szeretném, ha erős kapcsolat, jó légkör alakulna ki a csapat és a közönség között. Megígérhetjük, hogy minden nap harcolni fogunk értük. Minden meccset nem nyerhetünk meg, de biztosan mindig meg fogjuk próbálni!



Előbb is lezárhatta volna a meccset a Veszprém

Az aalborgi vereség után a kézilabdázók lelkének is jót tett a siker – ezt erősítette meg a magyar válogatott Ligetvári Patrik is.

– Nagy megkönnyebbülés volt ez a győzelem. Sajnálom, hogy kikaptunk, azok után az volt a minimum, hogy csütörtök este a szívünket-lelkünket megpróbáltuk kitenni – kezdte a lapunk kérdéseire válaszoló 29 esztendős balátlövő.