A klubvébére kell összeállnia a Veszprém játékának – a magyar válogatott játékosa határozott célt jelölt meg

Összességében simán, szinte végig vezetve nyert a Nantes ellen a magyar bajnok. A One Veszprém HC csütörtök este a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 2. fordulójában az egy héttel ezelőtti, dániai vereség után javított azzal, hogy 30-25-re legyőzte a franciákat. A csapat balátlövője, Ligetvári Patrik szerint már az első játékrészben lezárhatták volna a találkozót, amelynek intenzitásával a vezetőedző, Xavier Pascual is elégedett volt.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 19. 5:25
A Veszprém kézilabdázói csütörtök este megszerezték az aktuális BL-szezon első győzelmét. Fotó: Csudai Sándor
Ünnepi hangulatban ért véget a One Veszprém Aréna szezonbeli első BL-mérkőzése. A házigazda Veszprém győzelme az előző BL-kiírásban bronzérmes Nantes ellen a második játékrészben már nemigen forgott veszélyben, így a játékosok picit kárpótolni tudták a szurkolókat az egy héttel korábban, Aalborgban elveszett nyitómeccs miatt.

Xavier Pascual külön kiemelte a Veszprém játékosai közül Rodrigo Corrales teljesítményét
Xavier Pascual külön kiemelte a Veszprém játékosai közül Rodrigo Corrales teljesítményét (Fotó: Csudai Sándor)

– Nagyon jó mérkőzést játszottunk nagy intenzitással. A csapat fókuszált volt. Koncentráltan kezdtünk egy erős ellenfél ellen, elégedett vagyok a srácokkal – mondta a lefújást követően a veszprémiek vezetőedzője, Xavier Pascual, aki külön kiemelte remek napot kifogó, bravúrok sorát felvonultató kapust, Rodrigo Corralest. – Szerintem megérdemelt egy ilyen mérkőzést Veszprémben, mert néha nehéz volt neki, de mindig arra összpontosított, hogy segítse a csapatot. Nagyon örülök annak is, hogy ma a szurkolók nagyon támogatták. Azt szeretném, ha erős kapcsolat, jó légkör alakulna ki a csapat és a közönség között. Megígérhetjük, hogy minden nap harcolni fogunk értük. Minden meccset nem nyerhetünk meg, de biztosan mindig meg fogjuk próbálni!


Előbb is lezárhatta volna a meccset a Veszprém

Az aalborgi vereség után a kézilabdázók lelkének is jót tett a siker – ezt erősítette meg a magyar válogatott Ligetvári Patrik is.

– Nagy megkönnyebbülés volt ez a győzelem. Sajnálom, hogy kikaptunk, azok után az volt a minimum, hogy csütörtök este a szívünket-lelkünket megpróbáltuk kitenni – kezdte a lapunk kérdéseire válaszoló 29 esztendős balátlövő.

Feszesebb volt a védelmünk, és támadásban jobban kihasználtuk a lehetőségeket annak ellenére, hogy azért hagytunk is ki helyzeteket, de ez benne van a játékban, hiszen sok új játékos érkezett, és nem egy-két nap az ő beépítésük a csapatba. Védekezésben és támadásban is jól játszottunk. Előbb is eldönthettük volna már a mérkőzést, de a legjobb dolog, hogy megnyertük a végén. Magabiztosan tudtuk megnyerni, már az első félidőben lezárhattuk volna, ha jobban értékesítjük a helyzeteinket, de a második félidőben ezt megtettük. Jó csapatmunka volt!

Csapatmunka volt – hangsúlyozta a Veszprém sikere kapcsán Ligetvári Patrik
Csapatmunka volt – hangsúlyozta a Veszprém sikere kapcsán Ligetvári Patrik (Fotó: Csudai Sándor)

 

A cél a címvédés

Amint Ligetvári Patrik is kiemelte, a csapatnak még össze kell forrnia. Erre nem áll rendelkezésre sok idő, a versenynaptár ugyanis igencsak zsúfolt: csak szeptemberben négy további találkozó vár még a Veszprémre, egy bajnoki, egy BL-meccs, valamint két párharc az IHF Klubvilágbajnokságon, ahol a magyar bajnok a címvédő.

Egyre érettebbek leszünk. Játszunk egy mérkőzést a magyar bajnokságban, majd megyünk Bukarestbe, utána viszont jön a klubvébé. Arra össze kell állnunk, mert meg szeretnénk védeni a címünket!

 – jelentette ki Ligetvári.

A One Veszprém legközelebb szombaton, a PLER Budapest ellen lép pályára az NB I-ben, majd szeptember 24-én, azaz jövő szerdán a bukaresti Dinamo vendége lesz a BL-ben. Ott, ahol immáron két pont áll a csapat neve mellett.

One Veszprém–HBC Nantes kézilabda mérkőzés
A Veszprém kézilabdázói igazi BL-hangulatban várhatták a Nantes elleni meccs kezdését.
Szinte végig vezetve győzte le francia ellenfelét a Veszprém a BL-ben.
Hugo Descat gólöröme.
Volt minek örülni, a Veszprém megszerezte első sikerét a BL-ben.
