A klubvébére kell összeállnia a Veszprém játékának – a magyar válogatott játékosa határozott célt jelölt meg

Ünnepi hangulatban ért véget a One Veszprém Aréna szezonbeli első BL-mérkőzése. A házigazda Veszprém győzelme az előző BL-kiírásban bronzérmes Nantes ellen a második játékrészben már nemigen forgott veszélyben, így a játékosok picit kárpótolni tudták a szurkolókat az egy héttel korábban, Aalborgban elveszett nyitómeccs miatt.
– Nagyon jó mérkőzést játszottunk nagy intenzitással. A csapat fókuszált volt. Koncentráltan kezdtünk egy erős ellenfél ellen, elégedett vagyok a srácokkal – mondta a lefújást követően a veszprémiek vezetőedzője, Xavier Pascual, aki külön kiemelte remek napot kifogó, bravúrok sorát felvonultató kapust, Rodrigo Corralest. – Szerintem megérdemelt egy ilyen mérkőzést Veszprémben, mert néha nehéz volt neki, de mindig arra összpontosított, hogy segítse a csapatot. Nagyon örülök annak is, hogy ma a szurkolók nagyon támogatták. Azt szeretném, ha erős kapcsolat, jó légkör alakulna ki a csapat és a közönség között. Megígérhetjük, hogy minden nap harcolni fogunk értük. Minden meccset nem nyerhetünk meg, de biztosan mindig meg fogjuk próbálni!
Előbb is lezárhatta volna a meccset a Veszprém
Az aalborgi vereség után a kézilabdázók lelkének is jót tett a siker – ezt erősítette meg a magyar válogatott Ligetvári Patrik is.
– Nagy megkönnyebbülés volt ez a győzelem. Sajnálom, hogy kikaptunk, azok után az volt a minimum, hogy csütörtök este a szívünket-lelkünket megpróbáltuk kitenni – kezdte a lapunk kérdéseire válaszoló 29 esztendős balátlövő.
Feszesebb volt a védelmünk, és támadásban jobban kihasználtuk a lehetőségeket annak ellenére, hogy azért hagytunk is ki helyzeteket, de ez benne van a játékban, hiszen sok új játékos érkezett, és nem egy-két nap az ő beépítésük a csapatba. Védekezésben és támadásban is jól játszottunk. Előbb is eldönthettük volna már a mérkőzést, de a legjobb dolog, hogy megnyertük a végén. Magabiztosan tudtuk megnyerni, már az első félidőben lezárhattuk volna, ha jobban értékesítjük a helyzeteinket, de a második félidőben ezt megtettük. Jó csapatmunka volt!