Tényleg cserélnie kellett volna a Fradi edzőjének?

A Ferencváros labdarúgócsapata 1-1-es döntetlennel kezdte meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A mérkőzésen a Fradi az utolsó pillanatban egyenlített, Cebrail Makreckis kiállítása miatt pedig nagyon sokáig emberhátrányban játszott.

Cebrail Makreckis nehéz helyzetbe hozta csapatát

Fotó: Illyés Tibor /MTI Fotószerkesztőség

Cebrail Makreckis érthetetlen szabálytalansága

A lett labdarúgó szinte levetkőztette ellenfelét, mindezt a bíró orra előtt. Nem maradhatott el a második sárga lap és a piros sem. Lehetett látni, hogy Cebrail Makreckis szinte végig felfokozott idegállapotban játszott. Nagy kérdés, miért nem cserélte le őt a Fradi edzője.

Erről is beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.