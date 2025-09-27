Cebrail MakreckisFradiEurópa-liga csoportkör

Tényleg cserélnie kellett volna a Fradi edzőjének?

Nehéz helyzetbe került a Fradi azok után, hogy a Viktoria Plzen elleni Európa-liga mérkőzésen emberhátrányba került. Cebrail Makreckis kiállítása sokáig téma lesz még, mi is erről beszéltünk a Rapid Sportban.

Lantos Gábor
2025. 09. 27. 6:13
A Ferencváros labdarúgócsapata 1-1-es döntetlennel kezdte meg szereplését az Európa-liga alapszakaszában. A mérkőzésen a Fradi az utolsó pillanatban egyenlített, Cebrail Makreckis kiállítása miatt pedig nagyon sokáig emberhátrányban játszott.

Cebrail Makreckis
Cebrail Makreckis nehéz helyzetbe hozta csapatát
Fotó: Illyés Tibor /MTI Fotószerkesztőség

Cebrail Makreckis érthetetlen szabálytalansága

A lett labdarúgó szinte levetkőztette ellenfelét, mindezt a bíró orra előtt. Nem maradhatott el a második sárga lap és a piros sem. Lehetett látni, hogy Cebrail Makreckis szinte végig felfokozott idegállapotban játszott. Nagy kérdés, miért nem cserélte le őt a Fradi edzője.

Erről is beszéltünk a Rapid sport legújabb adásában.

 

