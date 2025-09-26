Rendkívüli

Hogyan eshetett ki a fejéből? A Fradi legendája lecserélte volna a csapat végzetét

Meghökkentő eseményt hozott a Ferencváros labdarúgómeccse a cseh Viktoria Plzen ellen a 38. percben. A már sárga lapos Cebrail Makreckis feleslegesen visszahúzta az ellenfelét, és emiatt második sárga lappal kiállították. A Fradi emiatt nemcsak az eredményt, hanem a létszámot tekintve is hátrányba, ezzel pedig roppant nehéz helyzetbe került. Az FTC egyik korábbi legendája, a 24-szeres válogatott védő, Telek András szerint a lett futballista túlpörgött a meccsre, és már az első sárga lap után azt érezte, le kellene cserélni.

Pajor-Gyulai László
2025. 09. 26. 12:37
Mavreckis, a Ferencváros védője döbbenten vette tudomásul, hogy kiállították. Minden bizonnyal elfelejtette, hogy korábban már kapott sárga lapot (Fotó: Mirkó István)
A Fradi végül bravúrosnak mondható 1-1-gyel kezdte meg az Európa-liga alapszakaszát. Bár hazai pályán minden magyar szurkoló győzelmet várt előzetesen a cseh Viktoria Plzen ellen, a meccs lefújásakor ünnepelte az egy pontot is, hiszen a 94. percben sikerült egyenlíteni úgy, hogy a csapat a 38. perctől emberhátrányban játszott. Cebrail Makreckis, a Ferencváros lett védője az első pillanattól fogva komoly párharcot vívott Doskivel. A csehek középpályásával, és a 10. percben indulatból rátalpalt ellenfele lábára, a felesleges szabálytalanságért járt a sárga lap. Makreckist ez sem higgasztotta le, a 38. percben labdát veszített a cseh térfélen, majd visszahúzta a meglóduló plzeni játékost, amiért nyilvánvalóan következett a második sárga, majd piros lap.

A Fradi legendája, Telek András úgy érezte, talán jó lenne Makreckist lecserélni
A Fradi legendája, Telek András úgy érezte, talán jó lenne Makreckist lecserélni (Fotó: Nemzeti Sport)

A Fradi emberhátrányba került Makreckis feledékenysége miatt

Tegyük hozzá, a cseh csapat a 16. perc óta vezetett 1-0-ra, ám a gólszerző Rafiu Durosinmi már egy ideje nem lehetett volna a pályán, mert nem sokkal korábban teljes erővel rálépett, taposott Ötvös Bence lábfejére. Jól láthatóan a magyar válogatott középpályásának nagy fájdalmai voltak, a testi épségét komolyan veszélyeztető nigériai támadó azonban megúszta egy sárga lappal. Ez azonban nem menti fel Makreckist, hiszen buta cselekedete miatt a Fradi már nemcsak az eredményt, hanem a létszámot tekintve is hátrányban futballozott, és így kellett hajtania az egyenlítésért, ami aztán a 94. percben össze is jött.

Telek András az FTC védőjéről beszélt

Kérdés, mi történhetett a bocsánatot a közösségi oldalán nem kérő lett futballistával, hogy ennyire megfeledkezett magáról. Telek András, a Fradi Bajnokok Ligáját is megjárt védőjét kérdeztük meg, mi játszódhat le egy hátvéd fejében a kritikus pillanatokban.

– Makreckis túlpörögte a meccset, az első perctől látszott rajta a nagy akarás – felelte a 24-szeres válogatott egykori futballista. – Rengeteget futott, hajtott, és emiatt nem tudott megfelelően gondolkodni. Egész egyszerűen kiesett a fejéből, hogy van már egy sárga lapja. Hibázott, elveszítette a labdát, és nyilván az villant be neki, hogy a helyén ellentámadást indíthat az ellenfél, ezért visszahúzta a csehek játékosát. 

Nem azért csodálkozott a kiállításán, mert jogtalannak tartotta a sárga lapot a szabálytalanságért, hanem elfelejtette, hogy már kapott egyet.

Amúgy azt is jogosan. Nekem akkor támadt egy olyan érzésem, hogy talán le kellene cserélni, sajnálom, hogy ez a rossz érzés beigazolódott. Egyébként előfordul ilyen a pályán, jó esetben a túlzott akarást idővel felváltja a higgadtság, de Makreckisnél ez nem következett be, ezért vált óvatlanná.

Adja magát az összehasonlítás: Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője nemrég a Burnley elleni Premier League-mérkőzésen lecserélte Kerkez Milost már a 38. percben, mert a magyar válogatott védő korán sárga lapot kapott, majd megúszott egy másikat, és a holland szakember meg akarta előzni, hogy a csapata emberhátrányba kerüljön. Telek András szerint ez bölcs döntés volt. Persze, csak utólag lehetünk okosak, a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane kockáztatott Makreckis pályán hagyásával, de nem jött be. 

Ferencváros 0-1 Viktoria Plzeň - Cebrail Makreckis second yellow card 37'
byu/4gjdtokurwa insoccer

 

