Hogyan eshetett ki a fejéből? A Fradi legendája lecserélte volna a csapat végzetét

A Fradi végül bravúrosnak mondható 1-1-gyel kezdte meg az Európa-liga alapszakaszát. Bár hazai pályán minden magyar szurkoló győzelmet várt előzetesen a cseh Viktoria Plzen ellen, a meccs lefújásakor ünnepelte az egy pontot is, hiszen a 94. percben sikerült egyenlíteni úgy, hogy a csapat a 38. perctől emberhátrányban játszott. Cebrail Makreckis, a Ferencváros lett védője az első pillanattól fogva komoly párharcot vívott Doskivel. A csehek középpályásával, és a 10. percben indulatból rátalpalt ellenfele lábára, a felesleges szabálytalanságért járt a sárga lap. Makreckist ez sem higgasztotta le, a 38. percben labdát veszített a cseh térfélen, majd visszahúzta a meglóduló plzeni játékost, amiért nyilvánvalóan következett a második sárga, majd piros lap.

A Fradi legendája, Telek András úgy érezte, talán jó lenne Makreckist lecserélni (Fotó: Nemzeti Sport)

A Fradi emberhátrányba került Makreckis feledékenysége miatt

Tegyük hozzá, a cseh csapat a 16. perc óta vezetett 1-0-ra, ám a gólszerző Rafiu Durosinmi már egy ideje nem lehetett volna a pályán, mert nem sokkal korábban teljes erővel rálépett, taposott Ötvös Bence lábfejére. Jól láthatóan a magyar válogatott középpályásának nagy fájdalmai voltak, a testi épségét komolyan veszélyeztető nigériai támadó azonban megúszta egy sárga lappal. Ez azonban nem menti fel Makreckist, hiszen buta cselekedete miatt a Fradi már nemcsak az eredményt, hanem a létszámot tekintve is hátrányban futballozott, és így kellett hajtania az egyenlítésért, ami aztán a 94. percben össze is jött.

Telek András az FTC védőjéről beszélt

Kérdés, mi történhetett a bocsánatot a közösségi oldalán nem kérő lett futballistával, hogy ennyire megfeledkezett magáról. Telek András, a Fradi Bajnokok Ligáját is megjárt védőjét kérdeztük meg, mi játszódhat le egy hátvéd fejében a kritikus pillanatokban.

– Makreckis túlpörögte a meccset, az első perctől látszott rajta a nagy akarás – felelte a 24-szeres válogatott egykori futballista. – Rengeteget futott, hajtott, és emiatt nem tudott megfelelően gondolkodni. Egész egyszerűen kiesett a fejéből, hogy van már egy sárga lapja. Hibázott, elveszítette a labdát, és nyilván az villant be neki, hogy a helyén ellentámadást indíthat az ellenfél, ezért visszahúzta a csehek játékosát.

Nem azért csodálkozott a kiállításán, mert jogtalannak tartotta a sárga lapot a szabálytalanságért, hanem elfelejtette, hogy már kapott egyet.

Amúgy azt is jogosan. Nekem akkor támadt egy olyan érzésem, hogy talán le kellene cserélni, sajnálom, hogy ez a rossz érzés beigazolódott. Egyébként előfordul ilyen a pályán, jó esetben a túlzott akarást idővel felváltja a higgadtság, de Makreckisnél ez nem következett be, ezért vált óvatlanná.