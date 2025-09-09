Már megint itt van Cristiano Ronaldo

Az írek elleni 2-2 után most tehát az a portugál csapat jön, amelyik az első fordulóban könnyedén nyert 5-0-ra Örményországban. Az ellenfél ezzel a nagy gólarányú győzelemmel indította tehát a vb-selejtezőt. Ráadásul Cristiano Ronaldo a jereváni meccsen bombaformában focizott.

Cristiano Ronaldo ismét Budapesten játszik

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Cristiano Ronaldo ismét Budapesten

Marco Rossi együttesének most a szinte lehetetlennel kellene megpróbálkoznia. A magyar labdarúgó-válogatott történetében még soha nem győzte le a portugálokat. Ha ez kedden a Puskás Arénában sikerül, az maga lenne a csoda.

A Rapid sport adásában erről a meccsről beszélgettünk.