EPOészakisí-vbdoppingbotrány

Ebből nagy botrány lesz: doppingoló olimpiai bajnokokat leplez le egy könyv

Garantálhatóan súlyos botrány robban majd ki azok után, hogy Finnországban megjelent egy sportkönyv. A mű lapjain olyan doppingbotrány elevenedik meg, amire még a sokat látott doppingszakértők is csak csettintenek.

Lantos Gábor
2025. 09. 16. 4:59
doppingbotrány
Mika Myllylä, az 1998-as téli olimpián megnyerte a férfi 30 km-es sífutást Fotó: KAZUHIRO NOGI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Finnországban megjelent egy olyan sportkönyv, amely egészen biztosan óriási botrányt okoz majd. A könyv szerzője Marko Lempinen újságíró, főszereplője pedig egy olyan olimpiai bajnok, aki már nem él. Mika Myllylä összesen hat érmet nyert azokon a téli olimpiákon, amelyeken elindult. A hat érem között egy arany volt: 1998-ban, Naganóban a 30 km-es férfisífutásban győzött. Mellette négyszeres világbajnok, a sportág óriási alakja volt. A sífutás egyik legnagyobb sztárja lehetett volna, ha a 2001-es világbajnokságon nem bukik meg a doppingellenőrzésen. Jóval később, egy 2011-es bírósági perben Mika Myllylä elismerte, hogy teljesítményének növelése érdekében EPO-t szedett. Eltiltása után már nem tudott visszatérni a világ élvonalába. Civilként sem volt könnyű az élete, mert súlyos alkoholproblémákkal küszködött. Majd 2011. július 5-én holtan találták kokkolai otthonában. A most megjelent könyv a finn sportot megrázó doppingbotrány részleteit tárja fel, egyben bepillantást enged a sífutás mocskos világába.

doppingbotrány
A finn doppingbotrány egyik főszereplője, Mika Myllylä már nem él
Fotó: MATTI BJOERKMAN/LEHTIKUVA

Doppingbotrány volt, van, lesz?

A most megjelenő könyvben megdöbbentő dolgokat lehet olvasni. A könyvben többek között megszólal a finn sífutó-válogatott egykori szövetségi kapitánya, Pekka Vähäsöyrinki, aki az 1990-es években vezette a finn csapatot. Vähäsöyrinki szerint a finn sztárok még az 1993-as, Falunban rendezett világbajnokságon sem szedtek semmit, EPO-t főleg nem. Éppen ezért ezen a vb-n nagyon gyenge teljesítményt nyújtottak. 

A könyv állítása szerint Vähäsöyrinki vizsgálatai alapján a rivális országok közül Norvégia, Oroszország, Svédország és Olaszország az 1992-es albertville-i olimpián is doppingolt, már akkor EPO-t használtak.

Egy évvel az 1992-es olimpia után összehívták a finn sífutó-válogatott tagjait. Ekkor Pekka Vähäsöyrinki szövetségi kapitány azt mondta: csak akkor tudnak lépést tartani a nemzetközi mezőnnyel, ha a finnek is elkezdik használni az EPO-t. A finn szövetség ezt nem akadályozta meg. A szövetségi kapitány ekkor így fogalmazott: „Én áldásomat adom a dologra, de mindenki döntse el maga, mit csinál” – idézi a könyv Vähäsöyrinkit.

A könyv szerint egy dolog egészen biztos és bizonyítható: Mika Myllylä úgy döntött, hogy doppingolni fog. Ő volt az egyetlen finn sportoló, aki később, a már említett 2011-es perben elismerte mindezt. Úgy fogalmazott: nem érti, miért kellene a vetélytársaknak előny biztosítani azzal. hogy ők doppingolhatnak, a finnek meg nem. Tegyük hozzá azt is, hogy a kilencvenes években nem volt lehetőség arra, hogy kimutassák az EPO használatát. 

Myllylä felesége is támogatta doppingoló férjét

Myllylä hazatérve a feleségének, Suvi Paavolának is beszámolt döntéséről.

Értem. Akkor valószínűleg ezt kell tenned. Hiszek benned és támogatlak

 – válaszolta Paavola a könyv szerint. Mika Myllylä pályafutása a 2001-es, hazai környezetben, Lahtiban rendezett világbajnokságon ért véget botrányos körülmények között. A finn síelők közül Myllylä, Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Janne Immonen, Virpi Kuitunen és Milla Jauho is megbukott Hemohes nevű plazmabővítővel, amelynek célja a vér hemoglobinszintjének csökkentése volt.

A könyvben a finnek egykori szövetségi kapitánya, Vähäsöyrinki első ízben ismeri el, hogy 1998 januárjában EPO-t és növekedési hormont adott át Kari-Pekka Kyrönek, a női válogatott akkori vezetőedzőjének.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekCharlie Kirk

Tort ülnek a halottgyalázók, a digitális nekrofílek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A szél által sokfelől összefújt söpredék most igazán kitett magáért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.